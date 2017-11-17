Россия – аутсайдер домашнего чемпионата мира. Почему?

Неприятная новость для команды Станислава Черчесова накануне жеребьёвки. Об этом и другом – в обзоре событий дня.

Нападающий «Зенита» Дриусси может решить выступать за сборную Италии

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может сделать выбор в пользу сборной Италии.

Как сообщает Tuttosport, 21-летний форвард, имеющий итальянский паспорт, с большим энтузиазмом воспринял бы приглашение нового главного тренера «скуадра адзурра». Источник отмечает, что Дриусси изучает возможность выступать за итальянскую сборную, несмотря на то, что ранее он играл за молодёжные и юношеские сборные Аргентины.

Дриусси вместе с командами U-17 и U-20 становился победителем чемпионатов Южной Америки. В 2013-м стал лучшим игроком континентального чемпионата U-17 среди сборных и лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира в этой же возрастной категории. За взрослую сборную Аргентины Дриусси не провёл ни одного матча.

На счету нападающего в составе «Зенита» 22 матча, в которых он забил три гола и сделал четырех голевых передачи.

Стали известны все 32 участника чемпионата мира — 2018 в России

Стали известны все 32 сборные, получившие право принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в городах России летом 2018 года. Последней из команд, прошедшей отборочный раунд, стала сборная Перу, победившая гостей из Новой Зеландии со счётом 2:0. Состав участников мирового первенства выглядит следующим образом:

Корзина А: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.



Корзина В: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.



Корзина С: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.



Корзина D: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.



Жеребьёвка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.

Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России «Группа смерти», идеальная группа для России и самая слабая группа в истории ЧМ.

Сборная России – худшая команда по рейтингу среди всех участников ЧМ-2018

Сборная России оказалась худшей командой по рейтингу среди всех команд, которые примут участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года. На данный момент российская сборная занимает в рейтинге ФИФА 65-е место, однако попала в первую корзину на правах хозяйки турнира.

В случае если бы чемпионат мира проводился не в России, подопечные Станислава Черчесова попали бы в четвёртую корзину. Далее по рейтингу идут сборные Саудовской Аравии (63-е место), Южной Кореи (62-е место), Панамы (49-е место) и Марокко (48-е место). На первой позиции по-прежнему сборная Германии.

Жеребьёвка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.

В Сербии сообщили, что кроме «Спартака» на Канга претендует «Рубин»

Полузащитник «Црвены Звезды» Гуэлор Канга, известный в России по выступлениям за «Ростов», может вернуться в РФПЛ и перейти в «Рубин», сообщает HotSport. Летом в СМИ уже сообщалось, что хавбеком интересуется другой российский клуб — «Спартак».

Также издание отмечает, что Канга также привлёк один из китайских клубов. Отметим, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев уже имеет совместный опыт работы с габонским футболистом, когда возглавлял «Ростов».

Основная позиция Гуэлора — атакующий полузащитник. Также он может сыграть на позициях правого и левого вингера. В текущем сезоне Канга провёл в чемпионате Сербии 10 матчей, в которых забил три мяча.

«Спартак» во время зимнего перерыва проведёт сборы в ОАЭ и Испании

Во время зимнего перерыва в чемпионате страны у «Спартака» запланированы три сбора, которые, как и в прошлом году, пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах и Испании. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Первый сбор состоится с 9 января по 22 января в Дубае. Уже известно, что здесь команда сыграет два контрольных матча, 18 и 22 января.

Второй сбор пройдёт с 25 января по 7 февраля в Марбелье, третий — с 9 по 19 февраля в Эстепоне. Список контрольных поединков во время испанских сборов будет объявлен позднее; пока известна дата только одного из них — 6 февраля.

Орлов: Лунёв хочет восстановиться к «Спартаку», но ему это делать не надо

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией о состоянии вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунёва, который не смог доиграть товарищеский матч Россия — Испания (3:3) из-за травмы головы.

«Я вчера разговаривал с Лунёвым по телефону, и Андрей благодарит всех, кто его поддерживает. Он себя неплохо чувствует. Ему зашили рану, которая, к счастью, оказалась неглубокой, и есть сотрясение. Лунёв мне даже сказал, что хочет выйти к „Спартаку“. Но я думаю, что это делать не надо. У „Зенита“ есть Лодыгин, а Андрею надо выздороветь. Лунёв — замечательный вратарь, настоящий дублёр Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится 27 ноября.

Группа игроков «Кубани» бойкотирует матч с «Тюменью» в случае непогашения долгов

Как стало известно «Чемпионату», 15 футболистов основного состава «Кубани» бойкотируют матч 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тюменью» в случае непогашения долгов.

Как рассказал один из футболистов клуба, сегодня вместо тренировки игроки, объявившие забастовку, бегали по кругу по указанию главного тренера Евгения Калешина. Долги руководства кубанской команды по зарплатам футболистов составляют от четырёх до 12 месяцев.

Матч «Кубань» — «Тюмень» должен состояться в Краснодаре 18 ноября.