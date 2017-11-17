Одинаковые команды и ещё три наблюдения по первой части сезона ФНЛ

1. «Соперники в ФНЛ все одинаковые»

Безусловно, это главное наблюдение по первому кругу ФНЛ. Полное высказывание нападающего «Зенита-2» Андрея Панюкова звучит ещё жёстче: «Соперники все одинаковые, сильных команд нет». Футбольная национальная лига действительно подравнялась по уровню — если раньше расслоение на топовые команды, респектабельных середняков и бедных аутсайдеров было почти очевидным, то теперь по уровню игры временами не отличить команду первой четвёрки от тех, что идут в зоне вылета.

Вот пример. Воронежский «Факел» провёл первую половину сезона просто отвратительно и опустился на самое дно таблицы, чего нельзя было ожидать даже после массового летнего исхода лидеров команды. В итоге в 23 матчах у «Факела» всего пять побед, но при этом три из них были одержаны над командами, побывавшими за первый круг в четвёрке — «Балтикой», «Крыльями» и «Шинником». Нечто похожее наблюдается и у соседей «Факела» по Черноземью, курского «Авангарда», который конфисковал у Воронежа лидеров (Курск играет вничью в сложном Оренбурге, но проигрывает дома «Лучу»), и у «Томи», и у ещё примерно половины команд лиги. Стабильности нет почти ни у кого — всё это приводит к жуткой плотности в таблице. Фактически две победы отделяют занимающий последнее место «Ротор» от места в середине — таковы реалии российской подэлитной лиги.

2. Нефутбольного вокруг лиги по-прежнему слишком много

Про то, как дожил до ноября «Луч», все уже в курсе — это из разряда секретных материалов ФНЛ, никто не понимает, как в таких условиях клуб не развалился. Давно с такими же проблемами живёт «Кубань» — долги и суды стали неотъемлемой частью некогда крутого краснодарского клуба. «Кубань» при этом ещё и играет одним и тем же составом без замен — Евгений Калешин в полном порядке, потому что даже в таких немыслимых для работы условиях команда не опускается в зону вылета.

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Традиционными финансовыми терзаниями проблемы лиги не ограничиваются. «Шинник» не играет в Ярославле, нижегородский «Олимпиец» не играет в Нижнем Новгороде, «Ротор» начинал сезон гостевым турне, потому что стадион в Волгограде не был готов — с инфраструктурой тоже есть сложности. Тот же «Ротор» проиллюстрировал осенью ещё один тип проблем — менеджерский. Валерия Есипова уволили с поста главного тренера после того, как команда проиграла матч, на который пришёл губернатор Волгоградской области. Чтобы сохранить свои места, первые лица местного спорткомитета выставили перед губернатором Есипова виноватым во всех проблемах и нашли ему замену в тот момент, когда он не только оставался у руля, но и привёз неожиданно бодрую ничью из Самары. Только в России!

3. Молодёжи стало уделяться больше времени

Последние три сезона средний возраст футболистов, выходящих на поле в матчах ФНЛ, стабилен — 25,1-25,2 года. При этом всё чаще тренеры не просто дают молодым игрокам выйти на 15 минут, но и доверяют им целые матчи. Отчасти это происходит от той самой финансовой безысходности — позволить себе контракт опытного футболиста клуб не может, поэтому соглашается на тинейджера.

И нельзя сказать, что это лишает клуб шансов выжить в ФНЛ. Более того, при грамотном управлении и умении мотивировать, можно и с молодыми игроками и ноунеймами из ПФЛ ставить высокие задачи — год от года это доказывает побегаловский «Шинник», теперь к нему присоединилось и «Динамо» из Санкт-Петербурга. Да, все самые молодые (исключая фармы) команды лиги — «Тюмень», «Химки» и «Томь» — находятся внизу таблицы, но все они способны самостоятельно выжить. К тому же молодым клубам ФНЛ нельзя забывать о кейсе дзержинского «Химика», который накормил игроками Премьер-Лигу. Безденежье в этом плане — большой шанс: клубам придётся приспособиться под новые условия рынка.

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4. Бывшие спартаковцы имеют разные команды

В тройке по итогам осени будут и Дмитрий Аленичев со своим «Енисеем», и Андрей Тихонов, переехавший из Красноярска в Самару. «Енисей» и «Крылья» при этом показывают достаточно разный футбол. Аленичев ставит на тотальное владение мячом, что в ФНЛ редкость, и большое количество передач вразрез и низом — в красноярском манеже с его ровным полем это работает безотказно, и «Енисей» — единственная команда лиги, до сих пор не проигравшая дома.

«Енисей» Тихонова был прагматичнее, поэтому успешнее относительно соперников действовал на выезде. Ставка на сохранение ворот в безопасности и комбинирование игры в короткий и длинный пас переехали с тренером и в Самару, но здесь пока не решены все психологические моменты. Временами «Крылья» вырубает на 7-10 минут, и за это время умиравший соперник вдруг воскресает и вгрызается в матч — такие провалы были и в Краснодаре, и в Курске, и в ключевой осенней встрече с «Оренбургом». Выход «Енисея» в Премьер-Лигу на данный момент не вызывает сомнений, но если туда хочет попасть и другой экс-спартаковец, его команде нужно сильно добавлять в менталитете.