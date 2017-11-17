7 самых недооценённых игроков Премьер-Лиги

Как всегда, в нашем чемпионате существует целая группа интересных игроков, о которых никто не говорит из-за их незаметного статуса, неприметной провинциальной команды, отсутствии вселенских амбиций. Их либо откопали клубы попроще, либо внезапно раскрыли интересные тренеры – и их стоит считать недооценёнными. Составлять такие списки сложно, потому что хочется включить сюда всех, так что я постараюсь выстроить правильный ряд критериев.

1. Нет игроков команд первой пятёрки – минус Игнатьев с его активными включениями в атаку, минус Антон Миранчук, находящийся в тени брата и Ману Фернандеша.

2. Нет тех, кого мы включали в схожий список весной-2017 – минус Бурчану, Стоцкий и Бикфалви.

3. Можно включать тех, кто делает свою слабую команду лучше, не притягивая к себе пристального внимания.

4. Нет тех, кто повторяется по позиции – минус Семёнов, снова Бурчану, Виктор Альварес и выросший как опорник-созидатель Соснин.

5. Не может быть двух игроков из одной команды – минус интереснейший крайний защитник Кулаков из «Урала», о котором стоит писать отдельно, и те же Бурчану, Альварес, Бикфалви.

Теперь вперёд.

Амплуа: вратарь

В штабе Курбана Бердыева есть волшебник, который сделает из подавленного, разбитого ошибками вратаря конфетку – Виталий Кафанов. Другой волшебник, вдохновляющий вратарей на подвиги кропотливой работой, остаётся в тени – Владимир Сычёв из «Амкара». Пермь – лучшее место, чтобы делать свою работу максимально незаметно, так что успехи Сычёва пропадают в инфополе. Успехов достаточно: лучшие сезоны в зрелом возрасте проводили Нарубин и Герус, раскрывался вытащенный из Орла Александр Селихов. Работа «Амкара» с вратарями стала торговой маркой, так что Артур Нигматуллин специально приезжал в Пермь под тренерский штаб.

У вратарей «Амкара» разные истории – если Селихову нужна была только грамотная подводка ко взрослому футболу, то Нигматуллин успел поиграть в нижегородской «Волге» и «Тосно», но насобирал букет психологических и технических проблем. Из-за этого работа Сычёва выглядит ещё более действенной: на старте сезона Нигматуллин ошибался, плохо общался с защитниками и получал необязательные мячи, но к сентябрю, после притирки к Сычёву, вышел на явно новый качественный уровень.

С такой защитой, как в «Амкаре», вратарю чуть проще сушить сухари. Но даже при такой защите можно не выдавать сильную статистику – Дмитрий Хомич на весеннем отрезке прошлого сезона подтвердит. У Нигматуллина уже накопились 5-матчевая сухая серия, редкая для голкипера провинциальной команды, и 73% отбитых ударов из штрафной площади – это много, если учитывать, что штрафную «Амкара» в принципе тяжело вскрыть. Плюс Нигматуллин помогает пермякам начинать атаки своим длинным пасом, отрезая ровно по 1 сопернику за минуту командного владения мячом (продуктивнее только три вратаря в лиге – Юрченко, Габулов и Песьяков). Не вратарь, а золото.

Амплуа: центральный защитник

Курбан Бердыев часто считал отладку атаки вторичной. Ничего предающего футбол здесь нет – серебряный успех «Ростова» во многом завязан на идее, что крепкая защита строится в первую очередь, контратаки – во вторую, а композиция позиционной атаки как бы не нужна (на чём «Ростов» и погорел к финишу сезона). Но «Рубин» Бердыева даже спустя полгода совместной работы очень плох в атаке. Казанцы – 12-я команда Премьер-Лиги по xG, абсолютно худшая по Impect, и не спасает даже традиционный перебор очков, который всегда обеспечивает Бердыев. План «Рубина» в атаке единичен и прост: всё строится на длинных передачах вперёд.

Если бы не Владимир Гранат, «Рубин» атаковал ещё печальнее. В Ростове-на-Дону Гранат привык к требованиям Бердыева, понял свою тактическую роль и перевёз её в Казань. В роли всего два важных пункта – лонг-боллы и грамотное давление без мяча.

Длинный пас Граната – главное, что помогает «Рубину» Бердыева доставлять мяч к чужой штрафной. Пока опорники казанцев двигаются, как варёные пельмени в кастрюле, и тяжело работают под прессингом, длинные передачи на Азмуна и Канунникова остаются едва ли не единственным оружием. Так Гранат стал 8-м игроком Премьер-Лиги по Packing на минуту командного владения мячом. Из защитников выше только Гранквист, Кришито и Семёнов. Длинный пас Граната одинаково эксплуатируется в любой роли в тройке защитников: пока не устаканилась тройка с Сигурдссоном, Гранат играл правого центрального дефа и выпиливал умные длинные диагонали, даже играя на неудобной для левши позиции.

Не секрет, что Станислав Черчесов переносит на игроков сборной функции в клубах, и отсюда возникает три вопроса.

1. Видит ли тренерский штаб, что Гранат в «Рубине» выполняет те же функции, что и Кудряшов в сборной России?

2. Знает ли тренерский штаб, что в центре защиты «Рубина» чаще используется Гранат, а не Кудряшов?

3. И почему всё-таки в основе сборной Кудряшов, а не Гранат?

Они игроки одного склада, одних функций и одинаково полезные в системе. Только один выходит в основе сборной России, а другой даже вызывается через раз.

4 главных тактических итога года для сборной России Стиль и главные проблемы нашей сборной – на примере матча с Испанией.

Боян Йокич, «Уфа»

Амплуа: крайний защитник

«Уфа» сильно недооценивается xG-методиками из-за системы построения атак. Сергей Семак ставит на отработку фланговых взаимодействий и качество ударов, одно из лучших в лиге, но часто «Уфа» завершает атаки ударами головой после навеса – они не получают по xG достойный вес, за исключением откровенно убойных ситуаций. Из-за этого по ожидаемым голевым передачам Боян Йокич, латераль «Уфы», уступает Денису Кулакову из «Урала» – пожалуй, самому недооценённому крайнему защитнику лиги именно по качеству включений по флангу.

Но схема «Уфы» дарит Йокичу два преимущества над Кулаковым.

1. Меньше фланговых провалов. Кулаков может заиграться, запыхаться и медленно вернуться назад, после чего атака покатится через его край (так было в Черкизово против «Локомотива»), а подстраховка со стороны центральных защитников «Урала» недостаточно сильна. У «Уфы» взаимодействие защитников отлажено лучше, как и подобает в пятёрке защитников: если Йокич не успевает в оборону, высоко давить выдвинется Аликин, если не справился он – вылетит Никитин.

2. Йокич продуктивнее используется в системе «Уфы» в завершении атаки. Ключом уфимцев к успеху в большинстве матчей стали умные передачи с флангов в центр штрафной или на дальнюю штангу, куда на ударную позицию вбегает кто-то из нападающих. Или дальний латераль. При передачах с правого края такие рывки Йокича стали нормой, и если специально под словенца удаётся сковать всех центральных защитников соперника, Боян остаётся один – так «Уфа» организовала гол «Ахмату».

В штрафную Кулаков и Йокич тоже доставляют мяч по-разному (да, выходит, что здесь мы всё-таки говорим о двух игроках, не об одном). Кулаков чаще использует навесы в штрафную – 98 за сезон, причём точными стали всего 18. Йокич значительно хуже подаёт (7 удачных подач из 44), но здорово открывается в полуфланг и выдаёт те самые разрезающие передачи на дальнюю штангу. Так Йокич организовал гол «Локомотиву».

В выходные «Уфа» и «Урал» сыграют в чемпионате друг с другом. Недооценённый Кулаков против недооценённого Йокича – неплохой микроматч. Жаль, недооценённый.

Петрюс Бумаль, «Урал»

Амплуа: опорный полузащитник

Летом я писал, что главным фактором в чемпионской гонке может стать наличие глубинного плеймейкера, качественно двигающего мяч из опорной зоны. Фактор сыграл, но немного иначе. Глубинные плеймейкеры стали теневыми звёздами середняков, внезапно решивших пощипать грандов. Александру Бурчану разгоняет все атаки тульского «Арсенала», попадает в топ-10 и даже в нынешнем среднем функциональном состоянии, даже тяжело принимая решения под прессингом, продюсирует почти весь креатив Тулы. На «Урал» покупка глубинного плеймейкера повлияла ещё мощнее: раньше в «Урале» опорную зону закрывал жёстко оборонительный хавбек Емельянов, но с покупкой из Болгарии Бумаля центр наконец-то стал креативным.

Бумаль и Бурчану по-разному обеспечивают доставку мяча вперёд, и это связано с разной расстановкой команд. Бурчану, как полагается опорнику в 4-3-3, чаще кормит атаку «Арсенала» через диагонали на фланги – из-за этого нормальные для середняка цифры по приёму передач выбивают Шевченко и Ткачёв. «Урал» использует схему 4-2-3-1, подвижность и ум Эрика Бикфалви в нахождении лазеек между линиями, и рисунок игры часто заточен под открывания румына – поэтому и Бумаль больше отрезает чужую защиту целиковыми ломтями, находя продолжение через Бикфалви. А румын либо придерживает мяч, либо в касание придумывает новый ход в атаке.

Стиль Бумаля с активным разгоном атак через центр делает «Урал» одной из лучших команд Премьер-Лиги по продвижению мяча. Чаще Бикфалви отрезают соперников на приёме мяча только двое игроков Премьер-Лиги, Смолов и Дзюба, а Бумаль набивает 83,5 Packing в среднем за 90 минут – больше собирают только Кришито, Каборе, Газинский и Паредес, игроки двух команд с наибольшим в чемпионате владением мячом.

Голодный художник. Больше, чем он, забили только Промес и Кокорин Наконец-то есть повод хвалить тотально недооценённого игрока.

Такое понимание футбола Бумаля особенно удивительно на фоне двух факторов. Первый – в нормальную школу из дворовых коробок Бумаль попал только в 12, до этого гонял пыль с друзьями. Второй момент – до 16 лет никто не ставил Петрюса в центр поля. Все детские тренеры ценили только традиционные африканские скорость и атлетичность Бумаля, а понимание игры камерунцу прокачивали только в «Сошо».

Бумаль уже трижды за сезон выбивал больше 100 Packing за матч, и лишь московскому «Динамо» удалось полноценно сковать африканского глубинного плеймейкера. Прессинговать Бумаля натравили Антона Соснина, резко ставшего плеймейкером по ходу сезона, заставляли пасовать Бавина, неуютно чувствующего себя под давлением, и разбили игру «Урала» в центре поля – это помогает в оценке Дмитрия Хохлова как тренера с аналитическим взглядом ума. Так против «Динамо» Бумаль набрал всего 15 Packing. И это единичный случай слабой игры камерунца в центральной зоне.

Горан Чаушич, «Арсенал»

Амплуа: центральный полузащитник

Парадокс – после чтения интервью Чаушича возникает мысль, что в «Арсенале» Горана зажимают и используют неправильно. Любимыми игроками серб называет Пирло и Хави, признанных гениев с компьютером в голове. Про работу без мяча говорит: «Кто же её любит? Любой футболист скажет, что лучше владеть мячом».

Всё это слабо сочетается с задачами Чаушича в «Арсенале». Миодраг Божович вообще не отходит от расстановки 4-3-3 или 4-1-4-1, каждого полузащитника наделяет конкретными функциями, и Чаушич в этой командной постройке – хавбек box-to-box. Он пасует и обостряет меньше других полузащитников «Арсенала», зато покрывает большие дистанции, динамично включается в прессинг и грамотно работает без мяча. У туляков здорово поставлено давление, и Чаушич – один из главных двигателей прессинга вместе с Максимом Беляевым. Только Беляев начинает накрывать соперника, когда он доставляет мяч к нападающему и отыгрывает опорную зону, а Чаушич начинает движение без мяча сразу, в зародыше атаки. Обычно Горан прихватывает соперника в момент приёма передачи, выжимая атаку назад или обеспечивая перехват.

Влияние Чаушича в атаке тоже вторично. Бурчану активно раскидывает диагонали, Горбатенко или Максимов придумывают последний пас, а Чаушич остаётся в тени. Из тени он выбегает, когда «Арсенал» обостряет игру передачами на фланг – тогда Горан вбегает в штрафную, как второй нападающий, и старается действовать на опережение. Гол ЦСКА для него нетипичен, гораздо более показательны моменты Чаушича в матчах с «Локомотивом» и «Динамо» – там он вбегал в штрафную вторым темпом, но бил чуть-чуть неточно.

По статистике подборов, перехватов и продвижения мяча вперёд Горан Чаушич – почти копия Александра Ерохина в лучшей форме (то есть в августе-сентябре, а не сейчас). По отрезанию защитников Чаушич и Ерохин вообще выдают идентичную статистику – 3,49 Impect/90min. Обостряют редко, но берут другими качествами.

Без такого игрока система «пряников» рухнула бы, как пряничный домик.

Ломать систему. «Арсенал» показывает Премьер-Лиге важный пример Даже победа над «Зенитом» не так важна: это лишь повод поговорить о туляках.

Амплуа: крайний полузащитник

Давно доказано, что стандарты – один из главных ключей для сохранения прописки в чемпионате при скромных кадровых возможностях. Тони Пьюлис в «Вест Бромвиче» не первый год придумывает гениальные розыгрыши штрафных и угловых при минимальных денежных вложениях, и если бы не коуч и стандарты, «Вест Бром» с таким составом давно болтался бы в Чемпионшипе. В прошлом сезоне королём стандартов был «Оренбург» и лично Благой Георгиев, теперь образцы рациональности показывает «Анжи». 5 голов со штрафных и угловых – больше, чем у любого другого аутсайдера Премьер-Лиги.

У Вадима Скрипченко сразу два штатных исполнителя стандартов, Хубулов и Данченко, но Арсен на стандартах ценнее. Во-первых, у него нет слабой ноги, что добавляет сопернику головной боли при подаче с фланга. Во-вторых, Хубулов делает очень качественные резаные подачи, закручивая мяч за спины защитникам (если мы говорим о штрафных). После такого навеса «Анжи» забил со стандарта «Спартаку» и перевернул матч в Тушино. Была ещё точная подача с углового в Екатеринбурге. Хубулов сделал всего 2 голевые передачи, но это не отражает его вклада в общую картину стандартов «Анжи» – по xG лишь «Уфа» исполняет стандарты острее.

Лишь два игрока в Премьер-Лиге создают больше 50% ожидаемых голевых передач (xA – данные на основе созданных моментов по xG) со штрафных и угловых. Хубулов и Тимофей Калачёв. Только о резаных навесах Калачёва много говорят, а Хубулова игнорируют. Вот и недооценка.

Арсен Хубулов Фото: РИА Новости

Амплуа: нападающий

«Тосно» – тренерская команда с простецким стилем, заточенным на Антоне Заболотном. Громадный форвард вообще не избегает борьбы, выигрывает дикие 58% верховых единоборств, помогает в подыгрыше – нападающий-мечта. Но за тенью Заболотного притаился Евгений Марков, чей вклад в успех «Тосно» не меньше. Более того, если учитывать исключительно статистику голов, Марков вызывает максимальную в Премьер-Лиге зависимость от своих мячей – 36% (5 мячей из 14). Рядом только Кокорин и Джорджевич с 35% командных голов.

Но Марков важен не только умением завершить атаку. Дмитрий Парфёнов часто нагружает Маркова задачей прессинговать или насыщать конкретную зону, где у соперника максимальные проблемы. Так было в матче с «Краснодаром» перед перерывом: тосненцы плотно придушили на своём фланге Сергея Петрова, а Марков или стягивал на себя крайнего защитника, открывая пространство для рывка левого вингера Мирзова, или занимал грамотную позицию для подбора после выносов Петрова. Тогда «Тосно» сделал акцент на левом краю, в матче с «Анжи» – на правом, где много включается в атаку Полуяхтов. И туда тоже постоянно уходил Марков.

Интерес ЦСКА и «Зенита» к Маркову неслучаен. Нападающий без шума вокруг своей персоны, достаточно забивающий, очень полезный без мяча, часто собирающий подборы и идеально воплощающий в жизнь тренерскую установку – каким ещё должен быть форвард команды, претендующей на спокойное место в серединке, как «Тосно»?

В материале использованы данные Opta, Understat и паблика «Пыльный чердак».