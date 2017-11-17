Ибрагимович и ещё 5 игроков, которые могли бы возобновить карьеру в сборной

По своей воле Станислав Черчесов не отказался бы от услуг Василия. Сильнейшая харизма, уникальное здоровье и профессорское чтение игры – всё это по-прежнему при нём. Порой создаётся ощущение, что время совершенно не властно над «дедушками» из ЦСКА, пускай и обманчивое. Так или иначе, даже на 36-м году жизни Березуцкий остаётся, возможно, лучшим центральным защитником страны. Минимум – в тройке сильнейших. Уверен, если Василий надумает-таки возобновить карьеру в сборной, тренер его желание поприветствует и уважит. Домашний чемпионат мира стал бы символичным финишем одной из самых успешных карьер в новейшей истории отечественного футбола.

«Динозавры» не вымирают. 10 главных долгожителей клубов РФПЛ Сергей Игнашевич и братья Березуцкие продлили на год контракты с ЦСКА. Они среди лидеров РФПЛ по количеству сезонов в одном клубе.

Шведский сослуживец Березуцких ещё после Евро-2016 уведомил свою национальную ассоциацию о желании сосредоточиться на выступлениях за клуб и больше времени уделять семье. Довольно странное решение для футболиста, только разменявшего четвёртый десяток лет. В текущем сезоне Понтус и близко не производит впечатления утомлённого жизнью, ворчливого старикашки – напротив, действует инициативно, страстно, полезно для команды. Возможно, под впечатлением от игры «нового старого» Вернблума Янне Андерссон и предложит ему вернуться. Внушительный опыт выступлений именно в России, которым обладает Понтус, мог бы стать дополнительным конкурентным преимуществом «армейца» перед менее искушёнными коллегами. Ну и дух, понятно. С Вернблумом «тре крунур» автоматически прибавит в боевитости.

Хватит демонизировать Вернблума. Кто сегодня главный грубиян Премьер-Лиги Только на исходе первого круга неистовый швед доигрался до первой дисквалификации. Случайность, недосмотр судей или закономерность?

Где бы Златан ни играл – везде становился чемпионом. Только со сборной никак не достигнет серьёзного успеха. Возможно, это единственное, что удерживает большого во всех отношениях мастера от окончательного и бесповоротного расставания с национальной командой. Ибра столько раз удивлял мир нетривиальными суждениями и не менее оригинальными поступками, что ещё один резкий карьерный финт никого не удивит. В случае благополучного восстановления после травмы до конца года у него останется достаточно времени, чтобы набрать форму к мировому первенству. По некоторым данным, Ибрагимович уже подумывает о поездке в Россию, и отнюдь не туристом.

Златан должен сделать важнейший поступок в карьере. И отказаться от сборной «Если любишь – отпусти», или как там говорится в ванильных пабликах соцсетей.

В 2017 году легендарный нападающий принял даже не одно – два судьбоносных решения: после 13 лет службы «МЮ» вернулся в клуб своей молодости и попутно попрощался со сборной Англии. Последнюю Руни покинул в ранге лучшего бомбардира всех времён, и в обозримом будущем на его снайперские позиции совершенно точно никто не посягнёт (у ближайшего преследователя из числа действующих игроков Джермена Дефо – более чем на три десятка мячей меньше).

Своим августовским заявлением Шрек вроде бы не оставил надежд на возвращение: надо, мол, давать дорогу молодым и всё в таком духе. Так ведь и сам Руни далеко не старик – 32 года всего! На главном турнире четырёхлетия колоссальный игроцкий опыт и лидерские качества Уэйна наверняка пригодились бы британцам. Само присутствие столь авторитетной личности в раздевалке способно благотворно отразиться на микроклимате, успокоить команду в критический момент.

Если в личной жизни Дарио всё стабильно – многолетний счастливый брак, дочь, — то над карьерой сгустились тучи. В сентябре 2017 года «Шахтёр» подтвердил положительную допинг-пробу своего многолетнего вожака и от греха подальше перестал использовать в официальных матчах. Но поскольку наказания Срне по линии ФИФА и УЕФА до сих пор не вынесено, исключать его из числа потенциальных участников ЧМ-2018 преждевременно. Да, официально латераль завершил карьеру в национальной команде ещё год назад, но с тех пор у «клетчатых» сменился главный тренер. Если Срна избежит длительной дисквалификации («А что? А вдруг?»), возможно, и получит от Анте Чачича предложение, от которого сложно отказаться.

Этот сценарий совсем уж фантастический, но его реализация, убеждён, привела бы в восторг море болельщиков по всему миру, ностальгирующих по старой доброй «тики-таке». Пускай Хави уже 37, исполнителю его профи лошадиная выносливость и не требуется. Мозги – вот главный инструмент гениального полузащитника, а с ними у него, по долетающим из Катара отзывам, по-прежнему порядок. Выйти на замену и выдать несколько фирменных скрытых передач для него и сегодня не проблема. Если одноклубник по «Барселоне» Хулен Лопетеги хорошо попросит подсобить в России по старой памяти – Хави едва ли откажется.