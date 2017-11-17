5 клубов, готовых реанимировать карьеру Бэйла. Дорого

Карьера Гарета Бэйла, с одной стороны, прекрасный сон. С другой – форменный кошмар. Он примерял белую футболку «Реала» в статусе будущего клуба, который займёт место Роналду, когда тот начнёт сдавать. Только вот пока Криштиану в свои 32 продолжает зажигать в основном составе, Бэйл наблюдает за ним с больничной койки. Травмы совсем замучили валлийца. Ему пришлось забыть о борьбе за «Золотой мяч». А теперь, похоже, предстоит попрощаться и с карьерой в «Реале».

С учётом зарплаты каждая игра Бэйла обходится клубу более чем в миллион евро — чудовищные затраты даже с учётом маркетинговой прибыли. Сразу несколько испанских таблоидов утверждают, что Перес намерен расстаться с хронически травмированным Гаретом. Зидан разочарован в его форме и настаивает на трансфере. Как говорят, дело это уже решёное. С учётом того, что у Бэйла большие проблемы со здоровьем и такая же большая зарплата, позволить себе роскошь иметь его в составе могут лишь несколько клубов.

5 футболистов, которые могут заменить Бэйла в «Реале» Президент клуба Перес уже звонит в Лондон и Париж.

«Манчестер Юнайтед»

Первый, кто готов приютить Бэйла у себя, – Жозе Моуринью. «МЮ» намеревался заполучить быстроногого вингера ещё во времена Алекса Фергюсона, но тогда Даниэль Леви отказался продавать главный актив конкуренту. Сейчас ситуация другая. Гарет – уже не та фигура, которая способна прямым образом повлиять на исход чемпионской гонки, и цена на него будет более-менее адекватной. Во-вторых, без крутого вингера Моуринью уже который тур оказывается в тактическом тупике – полноценной замены форвардам Рашфорду и Лукаку, помимо Марсьяля, нет. А при схеме 4-2-3-1 на правом фланге всё зависит от подключений Антонио Валенсии. С приходом Бэйла «Юнайтед» получит возможность перестраиваться на схему с тремя нападающими. К слову, сам Гарет предпочитает оказаться на «Олд Траффорд». Don Balon утверждает, что валлиец написал Модричу в WhatsUpp, что непрочь покинуть «Реал» и перейти именно в «МЮ».

Как травмы рушат карьеру Гарета Бэйла В последние годы главный соперник нападающего «Реала» не игроки других команд, а его собственный организм.

«Челси»

Уже не первый год «Реал» обхаживает лидера «Челси» Эдена Азара. Флорентино Перес готов выложить огромную сумму за трансфер бельгийца, только вот Абрамович – один из последних, кто завидует состоянию мадридского босса, и количеством нулей в чеке его удивить не удастся. А учитывая, что полноценно заменить Азара практически невозможно, продавать его никто не намерен. Другое дело, что Эден сам намекает на то, что не прочь попробовать себя на «Сантьяго Бернабеу», и тут, возможно, «Челси» придётся пойти на уступки. С этой точки зрения обмен Бэйла на Азара (с доплатой за последнего, разумеется) может быть выгоден обоим клубам. «Реал» сохранит часть денег за трансфер, а Конте получит классного исполнителя, который в лучшей форме нынешней «десятке» не уступает. Только вот найти шамана, который поставит Гарета на ноги, будет очень сложно.

«Тоттенхэм»

Здесь похожая история. «Реал» уже давно положил глаз на Гарри Кейна и Деле Алли, за которых готов заплатить столько, сколько попросит Леви. Кейн – так вообще мечта Переса, который соскучился по звёздным трансферам стиля «галактикос». Только вот раскошелиться придётся знатно. «Тоттенхэм» не намерен продавать своего лидера менее чем за 200 млн евро. Чтобы сбить цену, «Реал» готов отправить в Лондон Бензема и Бэйла. В таком случае «шпоры» останутся с полноценной звездой в составе, а «Реал» получит в свои ряды, наверное, самого сильного центрального нападающего Европы на данный момент. Другое дело, что «шпоры» готовы пойти на трансфер только летом, в то время как «МЮ» готов заплатить за Бэйла нужную сумму уже зимой.

«Примете меня, если я вернусь?». Неймар собирается обратно в «Барсу» Или не в «Барсу». Куда угодно, только подальше от Эмери.

«ПСЖ»

Ещё до трансфера Неймара «ПСЖ» всерьёз рассматривал кандидатуру Бэйла и даже был готов заплатить 175 млн евро. Но переговоры забуксовали, и шейх Мансур перевёл взгляд с Мадрида на Барселону. Сейчас, когда всё громче разговоры о несчастьях Неймара в Париже и его желании оказаться в «Реале», «ПСЖ» может стать спасительным пунктом для стремительно теряющего футбольный вес Бэйла. Конечно, вряд ли парижане захотят расставаться со своей главной звездой уже спустя полгода, но такой вариант исключать не стоит.

«Милан»

Пока «ПСЖ» раздувается от арабских нефтедолларов, китайские инвесторы активно вкачивают юани в «Милан». Потратив более 200 млн евро на трансферы летом, они не собираются останавливаться. В Италии уверены, что следующей целью «россонери» станет Гарет Бэйл, настоящая звезда, известная на весь футбольный мир. По мнению владельцев, Бонуччи и Доннаруммы для шума в Лиге чемпионов недостаточно. Только вот для начала нужно туда пробиться. В любом случае приезд Бэйла в потерявшуюся в тёмном углу известности Серию А кажется абсурдным.