Проблемы на поле или в раздевалке? Где ищут причины поражений Манчини

С первого дня своей работы в сборной России Станислав Черчесов ведёт с журналистами своеобразную игру в слова. Он уже приучил всех к тому, что не существует товарищеских матчей, а есть только контрольные. И что нет понятия «основной состав», есть только стартовый на каждый конкретный матч. В ноябре на повестке дня была атмосфера в команде и Игорь Денисов, которого Черчесов вновь не вызвал. Конфликт тренера и лучшего российского опорника случился ещё в «Динамо», и с тех пор, уверены эксперты, Черчесов футболисту не доверяет.

Сам Черчесов не очень любит говорить о такой эфемерной субстанции, как атмосфера в команде, предпочитая конкретику. Вот и накануне игр с Аргентиной и Испанией главный тренер сборной охотно рассуждал о манере игры будущих соперников, да и ту самую атмосферу увязывал с довольно прозаическими вещами: условиями для работы и пониманием предъявляемых к игрокам требованиям.

Другое дело Юрий Сёмин, который в последнее время доказал всем, что прекрасно разбирается не только в футболе, но и в том, как устроено и работает медийное пространство. И что рассказами об отличии схемы 4-4-2 от игры в три защитника в топ-новости не пробиться. Нужно обязательно немножко шуток и немножко конспирологии, а потому, например, на пресс-конференции после победы над «Зенитом» буквально сыпал seo-заголовками. Тут была и многослойная шутка про то, что «не нужно бежать впереди паровоза», и упоминание самого знаменитого футбольного оракула XXI века осьминога Пауля, и, конечно, эта загадочная «атмосфера».

Сёмин: кто будет чемпионом, знает только осьминог Пауль. Но он уже умер Юрий Сёмин признал, что его команда имеет потенциал для победы в чемпионате, а Роберто Манчини говорил про «плохой день» «Зенита».

«Успех рождается в раздевалке. Самое главное, что у нас в раздевалке всё в порядке», — объяснял Юрий Павлович выход своей команды на первое место в турнирной таблице. Фарт и атмосфера в раздевалке – то, что нельзя потрогать и невозможно натренировать, но зато ими так легко на понятном для всех языке объяснить и успехи, и неудачи.

Вот, например, в начале осени, когда триумфатор прошлого сезона «Спартак» всё больше разочаровывал своих болельщиков, теряя очки на ровном месте, самой популярной у наших экспертов и инсайдеров была конспирологическая версия о проблемах в раздевалке красно-белых и конфликте Массимо Карреры с игроками и руководством клуба. Тренер, которого ещё недавно хвалили за то, что он объединил футболистов, превратил их чуть ли не в одну семью и благодаря этому выиграл чемпионат, вдруг превратился в зазнавшегося скандалиста, разругавшегося со своими в пух и прах. Масло в огонь подлила и история, случившая после матча с «Тосно» в Петербурге, где Каррера в раздевалке якобы упрекнул спартаковцев в том, что они «сливают» тренера.

Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек! Главный тренер «Спартака» побывал в гостях у «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.

Но стоило «Спартаку», в раздевалке которого, по версии инсайдеров, атмосфера стала тяжёлой и даже взрывоопасной, разгромить «Севилью» в Лиге чемпионов, как все теории рассыпались. Каррера вновь стал волшебником и прекрасным мотиватором, Леонид Федун уже не так плохо, как об этом писали, разбирается в футболе, и вообще у «Спартака» есть всё, чтобы включиться в борьбу за чемпионство и победить в ней.

Похожая метаморфоза произошла в нашем медийном пространстве и с Юрием Сёминым. Это после победы над «Зенитом» наставник «Локомотива» — триумфатор, гений и легенда, и эту бочку меда не испортило даже поражение от «Шерифа» в Лиге Европы. А ещё пару месяцев назад сколько слухов ходило о том, что руководство «железнодорожников» тренером крайне недовольно и только и ждёт благовидного предлога для его увольнения. Даже фамилии возможных сменщиков Юрия Павловича звучали.

То же самое происходит сейчас с раздевалкой «Краснодара». Букмекеры даже принимают ставки на то, когда Игорь Шалимов покинет свой пост. Сам Шалимов даже после выездной победы в Хабаровске вынужден был говорить о настроениях внутри команды, уверяя, что недовольства тренировками у своих подопечных не заметил, а сложный отрезок во второй части первого круга связан с тем, что были тяжёлые игры со сложными соперниками, накопилась усталость и «всё шло не так».

Роберто Манчини долгое время оставался в стороне от этого конспирологического мейнстрима. Все, конечно, удивлялись, как играет «Зенит» под его руководством на старте чемпионата, но всегда оговаривались, что ничего другого от тренера такого уровня, да ещё после таких серьёзных покупок и не ждали. Но теперь, после того как «Зенит» в чемпионате России не побеждает уже пять матчей подряд, в четырех из которых ещё и не забивает, Роберто Манчини, разумеется, получил раздрай в раздевалке. Смольников и Кузяев устраивают перепалку на поле, Лунёв загадочно посылает журналистов за комментариями к тренеру, а легендарные эксперты (чаще всего спартаковские) в очередной раз выпроваживают Дзюбу из Петербурга. И все сетуют, что после трагического ухода Константина Сарсании нет в «Зените» человека, способного улучшить атмосферу в раздевалке.

Есть и у Массимо Карреры, и у Роберто Манчини один общий недостаток – они не понимают нашей зацикленности на «горящих глазах», необходимости не играть в футбол, а непременно «умирать на поле» и этой самой «атмосфере в раздевалке», которая так сильно влияет на результаты игры. Почему-то вместо этого оба тренера любят повторять, что ошибки – это неотъемлемая часть футбола. После поражения от «Локомотива» Роберто напомнил очевидную истину, о которой говорил после победы над «Реалом Сосьедад»: если бы игроки не ошибались, все матчи заканчивались бы со счётом 0:0. А после матча в Казани, где, если судить по счёту, ни один из соперников не ошибался, обратил внимание на то, что команда создаёт множество моментов, и пообещал, что их количество в ближайшее время перейдёт в качество забитых голов.

Как Бердыев сломал игру Манчини. Здесь подробности Сергей Титов разбирает, как Курбан Бердыев и Массимо Каррера точечно нашли слабые места в тактике своих соперников.

У «Зенита» действительно спад, из лидера он к 15-му туру превратился в преследователя. Сам Манчини прежде не раз напоминал журналистам, торопившимся его короновать и расспрашивавшим о победе в Лиге Европы, что «Зенит» — новая и молодая команда, в которой собраны сильные игроки. Не все из них при этом получают достаточно игрового времени, но у всех есть шанс, поскольку тренер продолжает осторожные эксперименты с составом. Это, кстати, некоторые даже ставят Манчини в вину, мол, когда уже тренер наконец определится с основой окончательно, сколько можно тасовать колоду. Особенно громко звучат вопросы как раз после таких, как с «Локомотивом», безнадёжно проигранных матчей. Но как-то всё время получается, что вопросы всё больше риторические – слышать и слушать ответы тренера никому не интересно. Да и не стоят выеденного хайпа все эти объяснения про то, что «таков футбол», что можно доминировать на поле, создавать кучу моментов, но не реализовать их.

Неудачи, конечно, сказываются на настроении игроков «Зенита», отсюда и мини-конфликты в процессе игры, из которых вряд ли следует делать далеко идущие выводы в стиле «шеф, все пропало». Тот же Станислав Черчесов, который недавно объяснял принципы формирования сборной так: «Мы внимательно смотрели за футболистами, увидели качественные изменения в их игре и решили вызвать именно их», вопреки всем разговорам о том, что Манчини «исписался» и ведёт «Зенит» в пропасть, вновь вызвал в сборную семь зенитовцев и только троих «железнодорожников». Победа в одном матче, может, и рождается в раздевалке, но играют в футбол всё же в другом месте.