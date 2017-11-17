Фишки сезона – сверхрезультативность в Италии и непредсказуемость в России

За ориентиры взяты итоговые цифры предыдущего сезона.

Результативность

Как и по итогам прошедшего сезона, так и в текущем, наивысшая средняя результативность матчей, как ни удивительно, зафиксирована в итальянской Серии А. А ведь принято считать, что этот чемпионат славен тактическими ухищрениями, направленными на то, чтобы помешать сопернику и затем придумать что-нибудь в контратаке.

Показатель 2,92 гола за игру ниже прошлогодней (2,96), нонамного выше, чем в других элитных лигах (Англия – 2,57; Испания – 2,75; Германия -2,67). В прошлом сезоне во всех этих чемпионатах была завидная результативность (Англия – 2,80; Испания – 2,94; Германия – 2,87).

Наивысший рост наблюдается в португальской Примейре – с 2,38 до 2,71, незначительный – во французской Лиге 1 (с 2,62 до 2,66). Назвать повышением (с 2,13 до 2,18) результативность в РФПЛ рука не поднимается. Ведь эти цифры весьма далеки от среднестатистических. Беззубость атакующих линий большинства российских клубов уже набила оскомину и остается лишь порадоваться целой плеяде голкиперов, достойно защищающих ворота на внутренней арене.

По традиции приведем список матчей, в которых забито 8 и более мячей:

Англия. «Манчестер Сити»-«Сток Сити» — 7:2

Испания. «Реал Сосьедад»-«Бетис» — 4:4, «Бетис»-«Валенсия» — 3:6.

Италия. «Удинезе»-«Ювентус» — 2:6.

Франция. «ПСЖ»-«Тулуза» — 6:2,«ПСЖ»-«Бордо» — 6:2.

По нулевым ничьим впереди, как и в прошлом сезоне (13,8%), российский чемпионат – 11,7% от всех игр. Минимум (4,0%) неожиданно приходится на Португалию, хотя годом ранее было 9,8%.

«Плотность» чемпионата

Этот показатель отражает соотношение набранных очков между тремя лидерами и тремя аутсайдерами в турнирной таблице. На это время сезона он носит условный ориентир, так как прошло всего по 11-12 туров.

И только в России чемпионат перевалил за экватор: сыграно 16 из 30 туров. Обратите внимание на чрезвычайную «плотность» — три лидера набрали всего в два с «копейками» раз больше очков, чем тройка клубов, замыкающих турнирную таблицу (90 против 43; 2,09). Такого не было даже по итогам прошлого сезона ни в одной лиге (минимум в немецкой Бундеслиге – 2,27).

Если только в оставшихся турах не будет прорыва среди кого-то из лидеров или провала среди аутсайдеров, то РФПЛ можно будет, несмотря на все минусы, поздравить хоть с одним достижением – самой конкурентоспособной среди всех ведущих лиг. А это предполагает непредсказуемость исхода матчей, что желательно для большинства любителей футбола.

Пока самое большое соотношение (7,75) в Италии. А антирекорд принадлежит дебютанту первенства клубу «Беневенто» — 0(!) очков за 12 матчей. Огромная разница в классе клубов привела к тому, что который год ходят слухи о сокращении команд Серии А с 20 до 18, но пока до этого дело не дошло. И вправду, итальянские клубы доминировали в еврокубках в те времена, когда лига состояла из 18 клубов, а вылетали 4 из них.

Пенальти

Самыми хладнокровными как в прошлом сезоне (78,4% реализации), так и в текущем чемпионате (83,7%) оказались пенальтисты Лиги 1. Наименьший процент зафиксирован в Испании (69,2%). По сравнению с прошлым сезоном в пяти лигах наблюдается рост, а падение в той же Примере (-3,5%) и РФПЛ (-1,8%).

Чаще остальных арбитры показывают на 11-метровую отметку в Серии А, причем как в текущем розыгрыше (0,46 за матч), так и годом ранее (0,36). Меньше остальных в английской Премьер-лиге – 0,20 за 11 туров сезона-2017/18 и 0,28 по итогам сезона-2016/17.

Предупреждения

В 6 из 7 лиг в среднем за игру количество желтых карточек уменьшилось и только во Франции наблюдается рост, причем значительный (с 3,40 до 4,15). А наибольшее падение в Италии (с 4,52 до 3,78).

Как всегда, самыми щедрыми на предупреждения продолжают оставаться испанские (4,91) и португальские (4,36) судьи. Минимум в текущем сезоне в Англии (3,21). Как видим, методика арбитража в ведущих лигах существенно отличается друг от друга и не намерена переходить на общий стандарт.

Удаления

Наибольшее количество удалений в текущем сезоне в среднем за матч в Лиге 1 – 0,29. По итогам сезона-2016/17 они делили второе место с Серией А (по 0,25), а «лидировали» португальцы (0,26).

Минимум не в Англии, как обычно, а, представьте себе, в Российской Премьер-лиге – всего 0,11 или в среднем в каждой девятой игре. Этот показатель в 2 раза ниже, чем годом ранее. Впрочем, распространено мнение, что российские арбитры «боятся» удалять футболистов, особенно из ведущих клубов. Мол, не хотят выглядеть ангажированными.

Бомбардиры

Так как количество игр в сезоне в лигах варьируется от 30 до 38, сравнение достижений лидеров бомбардирских гонок приводится по показателю «скорострельность». Он определяется средним интервалом в минутах между голами.

На сегодня по скорострельности впереди всех форвард действующего чемпиона Франции «Монако» Радамель Фалькао. Колумбиец за проведенные на поле 754 минуты отличился 13 раз или в среднем становился автором гола каждые 58,0 минут. Столько же мячей в активе лучшего бомбардира Лиги 1 прошлого чемпионата Эдинсона Кавани из «ПСЖ», но он сыграл 918 минут со скорострельностью 70,6.

Далее следует нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле, который в составе сборной Италии не смог ни разу забить в стыковых матчах со сборной Швеции и пролетел со «Скуадрой Адзуррой» мимо чемпионата мира в России. Ну, а в Серии А у итальянца 14 голов за 976 минут (69,7).

Из таблицы видно, что у 6 из 7 лидеров гонок скорострельность выше гола за полный матч и только в РФПЛ он ниже: Фёдор Смолов («Краснодар») свои 8 мячей провел за 839 минут (104,9). Столько же забитых мячей у Александра Кокорина из санкт-петербургского «Зенита», но в течение 1437 минут (179,6).

В АПЛ 8 голов также забил Гарри Кейн из «Тоттенхэма», однако он уступает по скорострельности Серхио Агуэро («Манчестер Сити») –108,9 минут против 75,6.

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Зрители

Как мы и предполагали в итоговом обзоре сезона-2016/17, средняя посещаемость матчей в Бундеслиге в этом сезоне возросла. Особого дара провидца в этом случае не потребовалось, так как германские арены заполняются почти под завязку и вместо небольших стадионов «Ингольштадта» и «Дармштадта» в Бундеслигу после годичного перерыва вернулись «Штутгарт» и «Ганновер» с домашней посещаемостью соответственно 55,3 и 47,5 тыс. зрителей.

Та же картина и в Англии, ведь вернулся «Ньюкасл» и к тому же в этом сезоне «Тоттенхэм» принимает гостей на огромном «Уэмбли».

Из 7 лиг в 6 посещаемость увеличилась и только в Испании в минусе. Но и этого не было бы, если бы матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» по известным причинам не прошел без зрителей. Несомненно, что это матч посетили бы более 56 тыс. зрителей и был бы обеспечен рост средней посещаемости Примеры относительно прошлого сезона.

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