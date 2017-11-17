Смолов снова начал много забивать. «Спартак» — на очереди?

Плюс заруба самого захваленного и самого критикуемого тренеров Англии. Всё это – в предстоящие выходные.

«Арсенал» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» круче мадридского «Реала». Ещё год назад за эту фразу вам могли вызвать неотложку, а теперь это реальность. Сейчас команда из Лондона выглядит чуть ли не единственным реальным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за золото АПЛ. В субботу «Тоттенхэм» сыграет со своими главными врагами из Северного Лондона — «Арсеналом». Будет рубка, пусть команда Венгера и застряла в глубоком кризисе.

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«Краснодар» — «Спартак»

Думаете, этот текст может обойтись без упоминания матча родной Премьер-Лиги? Две играющие, интересные команды сейчас трясёт от нестабильности, только в случае хозяев все винят тренера Шалимова, а у гостей якобы виновато руководство или даже журналисты. Вот вам ещё две интриги: как российский суперфорвард сыграет против «Спартака», в который мог перейти летом, и сможет ли выйти на поле оправившийся от тяжёлой травмы Роман Зобнин? Узнаем в субботу.

Ибсон: бывало, выходили на тренировку немного с похмелья Экс-спартаковец рассказал, чем MLS круче РФПЛ и от кого он узнал о чемпионстве красно-белых.

«Лестер» — «Манчестер Сити»

Остановить Гвардиолу в АПЛ пока не удалось никому. Ничья с «Эвертоном» не считается — это было счастливым для ливерпульцев исключением, только подтверждающим правило. Кто же может победить лидера? У «Лестера» есть неплохая обойма футболистов, амбиции как у гранда, а ещё новый тренер. Может быть, уже в этом туре Премьер-лиги фанатов ждёт старая-новая сказка.

Они хотят второго Раньери. Кое-что о новом тренере «Лестера» Странный выбор.

«Рома» — «Лацио»

«Римское дерби будет топ-матчем по всем параметрам», — говорит полузащитник «Ромы» Кевин Стротман, и он абсолютно прав. Если в последние сезоны «Лацио» был заметно хуже соперника и вытаскивал матчи на эмоциях и характере, то теперь команда Симоне Индзаги — один из лидеров Серии А. Ждём жары!

Он грохнул «Ювентус» и вернул Италии интригу Два года никто не мог победить «старую синьору» в Турине. До Симоне Индзаги.

«Атлетико» — «Реал»

У двух команда из Мадрида одинаковое количество очков в Ла Лиге — по 23. Это на восемь меньше, чем у «Барселоны». Так что мадридское дерби можно назвать кризисным. У «Реала» снова травмируется Гарет Бэйл, Криштиану Роналду подумывает об уходе, а Зидан отбивается от вопросов про Неймара. У «Атлетико» зачах Антуан Гризманн, совсем недавно считавшийся третьим после Роналду и Месси. Хороший момент, чтобы напомнить болельщикам об этом.

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«Наполи» — «Милан»

«Наполи» сейчас — главная команда Италии. В то же время «Милан» старается встать с колен и реализовать наконец сотни потраченных миллионов евро. Яркая вывеска, интересные команды, впечатляющий футбол — что ещё нужно для субботнего вечера.