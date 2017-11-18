Футбол в холодильнике: матч в Хабаровске может не состояться

«СКА-Хабаровск»: поле и трибуны стадиона имени Ленина готовы к матчу с ЦСКА

Поле и трибуны стадиона имени Ленина в Хабаровске готовы к матчу 17-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА, сообщается на официальной странице «СКА-Хабаровск» в «Твиттере».

«Работы по расчистке стадиона имени Ленина подходят к завершению. Поле и трибуны полностью готовы к завтрашнему матчу с московским ЦСКА», — говорится в сообщении.

Матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА состоится 18 ноября. Начало – в 12:00 мск.

РФПЛ не будет переносить матчи «СКА-Хабаровск» с ЦСКА и «Локомотивом»

Российская футбольной Премьер-Лига сообщила, что матч 17-го тура между «СКА-Хабаровск» и ЦСКА и встреча 22-го тура «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» состоятся в соответствии с ранее утверждённым расписанием игр.

«РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матчей. По прогнозам, на эти даты температурная норма не будет превышена. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матчей примет судья», — говорится на официальном сайте Премьер-Лиги.

Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции и сыграть на ЧМ-2018

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович задумался о возобновлении международной карьеры, после того как сборная Швеции пробилась на чемпионат мира 2018 года. Несмотря на то что на поле 36-летний футболист должен вернуться только в конце года, он всерьёз рассматривает возможность поездки в Россию в качестве игрока. Об этом сообщает RMC со ссылкой на источник близкий к шведу.

Ранее Златан Ибрагимович признался, что не прочь съездить в Россию, но история со сборной закончена. Возможное возвращение нападающего отказался обсуждать и главный тренер — Янне Андерссон, который после выхода команды на чемпионат мира отметил, что нужно говорить о великих игроках, которые сейчас выступают за сборную.

Ибрагимович и ещё 5 игроков, которые могли бы возобновить карьеру в сборной ЧМ-2018 – серьёзный повод пересмотреть свои планы на ближайшее лето.

Вместе с Линекером ведущей жеребьёвки финальной стадии ЧМ-2018 будет Командная



Ведущими жеребьёвки финальной части чемпионата мира — 2018 будут, как уже сообщалось, бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер, а также телеведущая Мария Командная.

«Как футболисту мне повезло дважды принять участие в финальных турнирах чемпионата мира. Мне очень приятно оказаться причастным ещё к одному, теперь уже в качестве ведущего, который объявляет на сцене результаты жеребьёвки. Помню томительное ожидание — какие соперники достанутся моей команде, и поэтому знаю, какое волнение вызывает процедура жеребьёвки», — цитирует Линекера пресс-служба ФИФА.

«Жеребьёвка — уникальное событие. Миллионы болельщиков, затаив дыхание, следят за этой церемонией, ведь именно в этот момент официально начинается чемпионат мира. Уверена, что футбол — это международный язык, который объединяет людей со всего мира. Сейчас настал момент, когда все мы можем говорить на языке футбола. Очень рада, что мне выпал шанс стать ведущей одного из важнейших спортивных мероприятий. Хочу показать болельщикам, насколько красива моя страна и насколько мы рады провести здесь чемпионат мира. Мы очень любим своё дело и очень любим футбол. Поверьте, это будет поистине уникальное событие», — отметила Командная.

«Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с Джикией

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия ведёт переговоры с клубом о продлении соглашения до 2022 года.

«Сейчас одна из главных задач «Спартака» — продление контракта с Джикией. Он пришёл в клуб только зимой, но за короткий срок стал лидером команды. Сейчас идут переговоры между клубом и игроком о продлении контракта до 2022 года. Нынешняя зарплата защитника — около € 700 тыс. Понятное дело, красно-белые стремятся продлить контракт с игроком сборной России, который очаровал всех своей игрой и бойцовским характером», — сказал Арустамян в передаче «Секретные материалы» в YouTube.

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«Зенит» может отдать Шатова, Нобоа и Терентьева в аренду

Комментатор Нобель Арустамян сказал, что «Зенит» может отдать полузащитника Олега Шатова, хавбека Кристиана Нобоа и защитника Дениса Терентьева в аренду.

«Нобоа не сумел закрепиться в составе „Зенита“, и сейчас рассматривается вариант, при котором он может отправиться в аренду либо в „Ростов“, либо в „Рубин“. Об этом многие говорят, и, думаю, это соответствует действительности. Вероятно, Терентьев, который также не сумел стать игроком основы, тоже отправится в аренду. Вариант с «Ростовом» приоритетный для этого футболиста.

Есть вероятность, что Шатов может быть отдан в аренду с правом выкупа. Претенденты — «Краснодар» и даже ЦСКА, который просматривал игрока на сборах, когда он был ещё в «Урале», но в итоге не сумел его подписать. Посмотрим, захочет ли «Зенит» отпускать талантливого футболиста", — поведал Арустамян в новом выпуске программы «Секретные материалы» на канале в YouTube.

Игроки «Кубани» отменили бойкот после встречи с руководством клуба



Как стало известно «Чемпионату», сегодня, 17 ноября, на встрече руководства «Кубани» с футболистами вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, пообещал выплатить по две-три зарплаты каждому игроку в срок до 24 ноября. Таким образом, группа футболистов «Кубани» отменила бойкот, о котором стало известно накануне. Уже сегодня игроки тренировались в обычном режиме и могут выйти на поле в завтрашнем матче.

Ранее сообщалось, что 15 футболистов основного состава краснодарской команды будут бойкотировать матч 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тюменью» в случае непогашения долгов. Задержки руководства кубанской команды по зарплатам футболистов составляют от четырёх до 12 месяцев. Также один из футболистов клуба сообщил, что накануне вместо тренировки игроки, объявившие забастовку, бегали по кругу по указанию главного тренера Евгения Калешина.

«Арарат» и Павлюченко расторгли контракт по обоюдному согласию

Московский «Арарат» и нападающий Роман Павлюченко приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб «Арарат» благодарит Романа за неоценимый вклад в становление и популяризацию клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером», — говорится на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

В составе «Арарата» Павлюченко сыграл 12 матчей в первенстве ПФЛ, в которых девять раз поразил ворота соперников.