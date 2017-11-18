«В Краснодаре будет весело. Как с Испанией». Прогнозы на 17-й тур РФПЛ

Очередной тур нашего конкурса получился для участников провальным — они повторили худший результат сезона. Цифра в 13 очков на троих была до этого в 12-м туре.
Лучший результат показала команда читателей: Пётр Портянский из Тулы угадал разницу в матчах «Локомотив» — ЦСКА и «Спартак» — «Уфа», а также исход встречи «Тосно» – «Краснодар», заработав в итоге 7 очков.
Константин Лепёхин угадал только счёт матча «Ахмат» – «Ростов», положив в копилку своей команды 5 очков.
Антон Третяк угадал исход матча «Ахмат» – «Ростов», принеся команде журналистов всего 1 балл.
Антон Третяк — 1 (16-й тур)
Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)
Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)
Никита Кузин — 1 (9-й тур)
Камиль Валиев — 1 (8-й тур)
Сергей Титов — 2 (11-й тур)
Галина Козлова — 2 (7-й тур)
Положение после 16-го тура
Читатели — 139
Специалисты — 128
Журналисты — 107
Прогноз специалистов
Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:
Ну и тур вы мне подобрали. Много похожих матчей по типу «Рубин» — «Арсенал, «Ростов» — «Амкар». Как бы я своё лидерство после этого не потерял. Обидно будет.
«СКА-Хабаровск» – ЦСКА – 0:1
ЦСКА предстоит тяжёлый перелёт, плюс, скорее всего, не примет участия в матче Марио Фернандес. Хабаровчане дома — неуступчивая команда, но поставлю на опыт ЦСКА и минимальную победу.
«Динамо» – «Ахмат» — 1:1
Если у «Ахмата» более-менее выстроенная игра, то у «Динамо» чемпионат начался с борьбы за выживание и закончится этим же. По составу они немножко уступают большинству команд. Но московскому клубу нужны очки, поэтому они не должны проиграть. Ничья устроит обе команды.
«Краснодар» – «Спартак» — 2:2
У обоих клубов вернулось много «сборников». Но мне кажется, что будет весёлая игра. Я угадал, что матч Россия – Испания будет весёлым. Эта игра будет похожа на матч нашей сборной. Интуиция мне говорит об этом.
«Арсенал» – «Рубин» — 1:1
«Арсенал» удивляет в этом чемпионате, чего от него никто не ждал. «Рубин» же наоборот пока не оправдывает ожиданий после того, как команду возглавил Бердыев. Обе команды очень неуступчивые, поэтому в этой игре результат будет дороже, чем игра. Из-за этого команды не выявят победителя.
«Уфа» – «Урал» — 1:0
Матч будет похож на предыдущую встречу в нашем прогнозе. Тоже две неуступчивые команды. Победит тот, кто допустит меньше ошибок. Мне кажется, что это будет «Уфа».
«Анжи» – «Локомотив» — 1:2
«Анжи» сейчас на подъёме, «Локомотиву» будет непросто. «Анжи» сможет забить. Но команда Юрия Сёмина сильнее по составу, поэтому должна взять своё. Поставлю на 1:2, но не удивлюсь ничейному результату.
«Ростов» – «Амкар» — 2:1
Поставлю на «Ростов», потому что им больше надо выигрывать. Болельщики заждались побед. Только из-за этого поставлю на ростовскую команду.
«Зенит» – «Тосно» — 2:0
«Зениту» надо выигрывать, чтобы окончательно не опровергнуть тезис, что он главный фаворит чемпионата. Играют дома, надо обязательно побеждать. По составу они, конечно, сильнее. Ставлю на уверенную победу команды Манчини.
Прогноз читателей
Александр Горбовицкий (Москва):
«СКА-Хабаровск» – ЦСКА – 1:1
В дерби «армейских» команд преимущество получат хозяева поля. Длительный перелёт, суровые погодные условия, традиционный «постсборный» синдром подравняют уровень мастерства соперников. Ставлю на результативную ничью.
«Динамо» – «Ахмат» — 0:0
Борющемуся за выживание «Динамо» очки нужнее, чем «Ахмату». Но у москвичей некому забивать. А потому грядёт нулевая ничья.
«Краснодар» – «Спартак» — 2:1
Матч в Краснодаре наверняка получится результативным. А верх возьмут хозяева поля, победу которым принесёт поймавший кураж в игре с Испанией Фёдор Смолов.
«Арсенал» – «Рубин» — 0:0
Обе команды сыграют на результат, будут осторожны в обороне и разойдутся безголевой ничьей.
«Уфа» – «Урал» — 1:0
Уфимцы импонируют боевитостью в матчах на своём поле и вполне могут продлить домашнюю победную серию до четырёх матчей.
«Анжи» – «Локомотив» — 0:1
«Анжи» провёл несколько удачных матчей, «Локомотив» в нынешнем сезоне слабо играет с командами, уступающими ему в классе. Победу лидер чемпионата одержит, но трудовую, с минимальным преимуществом.
«Ростов» – «Амкар» — 0:0
«Ростов» совсем «сдулся», «Амкар» в последних турах тоже растерял много очков. Результат для обеих команд станет важнее игры. Хозяева, конечно, будут атаковать, но гости устоят.
«Зенит» – «Тосно» — 2:1
«Зенит», разумеется, фаворит. Однако дерби есть дерби. Так что «Тосно» забьёт, но класс игроков команды Роберто Манчини в итоге возьмёт своё.
Прогноз журналистов
Алина Матинян, корреспондент «Чемпионата»:
«СКА-Хабаровск» – ЦСКА – 0:1
У ЦСКА дела идут не очень хорошо, но у «СКА-Хабаровск» ещё хуже. В среду «армейцам» ещё предстоит Лига чемпионов, так что, думаю, кого-то из игроков основы Гончаренко побережёт. Но, даже несмотря на это, а также на длительный перелёт и погодные условия, ЦСКА выиграет с минимальным счётом.
«Динамо» – «Ахмат» — 0:1
«Динамо» всё никак не может выбраться из зоны вылета, а «Ахмат» с лета не побеждает на выезде. Думаю, настало время прервать серию.
«Краснодар» – «Спартак» – 1:2
Фёдор Смолов потихоньку возвращается в ту форму, в которой мы привыкли видеть его в последние сезоны. Но в матче со «Спартаком» этого будет мало. «Краснодар» забьёт, но проиграет.
«Арсенал» – «Рубин» – 1:0
«Арсенал» нашёл свою игру и поднимается всё выше в турнирной таблице. У Курбана Бикиевича, в свою очередь, много проблем, которые никак не удаётся решить. Так что у «Арсенала» есть отличная возможность закрепиться в начале таблицы.
«Уфа» – «Урал» – 1:1
«Уфа» и «Урал» понемногу подбираются к еврокубковой зоне. Принципиальные соперники за место в верхней части таблицы, оба мотивированы. Думаю, каждый сможет заработать по одному очку.
«Анжи» – «Локомотив» – 1:3
«Анжи» сможет забить «Локомотиву» на своём поле, но не пропустить ему не удастся. «Локомотив» ещё прочнее укрепится на первом месте, и поможет ему в этом, думаю, Джефферсон Фарфан.
«Ростов» – «Амкар» – 0:0
Ещё одна пара принципиальных соперников. Обоим надо приложить все усилия, чтобы набрать очки и подняться в турнирной таблице. И интуиция подсказывает, что в этом туре они ими поделятся.
«Зенит» – «Тосно» – 3:1
«Зенит» на время остался без Лунёва, но на результат это сильно повлиять не должно. Впереди «Локомотив», который надо догонять, и «Зенит» сделает всё, чтобы не потерять очки.