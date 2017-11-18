«В Краснодаре будет весело. Как с Испанией». Прогнозы на 17-й тур РФПЛ

Победит ли ЦСКА в «армейском» дерби? Как сыграет «Зенит» без Лунёва? Подведёт ли интуиция Александра Мостового? Пробуем спрогнозировать.

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Очередной тур нашего конкурса получился для участников провальным — они повторили худший результат сезона. Цифра в 13 очков на троих была до этого в 12-м туре.

Лучший результат показала команда читателей: Пётр Портянский из Тулы угадал разницу в матчах «Локомотив» — ЦСКА и «Спартак» — «Уфа», а также исход встречи «Тосно» – «Краснодар», заработав в итоге 7 очков.

Константин Лепёхин угадал только счёт матча «Ахмат» – «Ростов», положив в копилку своей команды 5 очков.

Антон Третяк угадал исход матча «Ахмат» – «Ростов», принеся команде журналистов всего 1 балл.

Худшие результаты



Антон Третяк — 1 (16-й тур)

Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)

Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)

Никита Кузин — 1 (9-й тур)

Камиль Валиев — 1 (8-й тур)

Сергей Титов — 2 (11-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Положение после 16-го тура

Читатели — 139

Специалисты — 128

Журналисты — 107

Хороши «черти»! Возможно, самая уникальная команда России прямо сейчас Чем команда ПФЛ симпатичнее многих клубов Премьер-Лиги.

Прогноз специалистов

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

Ну и тур вы мне подобрали. Много похожих матчей по типу «Рубин» — «Арсенал, «Ростов» — «Амкар». Как бы я своё лидерство после этого не потерял. Обидно будет.

«СКА-Хабаровск» – ЦСКА – 0:1

ЦСКА предстоит тяжёлый перелёт, плюс, скорее всего, не примет участия в матче Марио Фернандес. Хабаровчане дома — неуступчивая команда, но поставлю на опыт ЦСКА и минимальную победу.

«Динамо» – «Ахмат» — 1:1

Если у «Ахмата» более-менее выстроенная игра, то у «Динамо» чемпионат начался с борьбы за выживание и закончится этим же. По составу они немножко уступают большинству команд. Но московскому клубу нужны очки, поэтому они не должны проиграть. Ничья устроит обе команды.

«Краснодар» – «Спартак» — 2:2

У обоих клубов вернулось много «сборников». Но мне кажется, что будет весёлая игра. Я угадал, что матч Россия – Испания будет весёлым. Эта игра будет похожа на матч нашей сборной. Интуиция мне говорит об этом.

Смолов снова начал много забивать. «Спартак» — на очереди? Плюс заруба самого захваленного и самого критикуемого тренеров Англии. Всё это – в предстоящие выходные.

«Арсенал» – «Рубин» — 1:1

«Арсенал» удивляет в этом чемпионате, чего от него никто не ждал. «Рубин» же наоборот пока не оправдывает ожиданий после того, как команду возглавил Бердыев. Обе команды очень неуступчивые, поэтому в этой игре результат будет дороже, чем игра. Из-за этого команды не выявят победителя.

«Уфа» – «Урал» — 1:0

Матч будет похож на предыдущую встречу в нашем прогнозе. Тоже две неуступчивые команды. Победит тот, кто допустит меньше ошибок. Мне кажется, что это будет «Уфа».

«Анжи» – «Локомотив» — 1:2

«Анжи» сейчас на подъёме, «Локомотиву» будет непросто. «Анжи» сможет забить. Но команда Юрия Сёмина сильнее по составу, поэтому должна взять своё. Поставлю на 1:2, но не удивлюсь ничейному результату.

«Ростов» – «Амкар» — 2:1

Поставлю на «Ростов», потому что им больше надо выигрывать. Болельщики заждались побед. Только из-за этого поставлю на ростовскую команду.

«Зенит» – «Тосно» — 2:0

«Зениту» надо выигрывать, чтобы окончательно не опровергнуть тезис, что он главный фаворит чемпионата. Играют дома, надо обязательно побеждать. По составу они, конечно, сильнее. Ставлю на уверенную победу команды Манчини.

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Прогноз читателей

Александр Горбовицкий (Москва):

«СКА-Хабаровск» – ЦСКА – 1:1

В дерби «армейских» команд преимущество получат хозяева поля. Длительный перелёт, суровые погодные условия, традиционный «постсборный» синдром подравняют уровень мастерства соперников. Ставлю на результативную ничью.

«Динамо» – «Ахмат» — 0:0

Борющемуся за выживание «Динамо» очки нужнее, чем «Ахмату». Но у москвичей некому забивать. А потому грядёт нулевая ничья.

«Краснодар» – «Спартак» — 2:1

Матч в Краснодаре наверняка получится результативным. А верх возьмут хозяева поля, победу которым принесёт поймавший кураж в игре с Испанией Фёдор Смолов.

«Арсенал» – «Рубин» — 0:0

Обе команды сыграют на результат, будут осторожны в обороне и разойдутся безголевой ничьей.

«Уфа» – «Урал» — 1:0

Уфимцы импонируют боевитостью в матчах на своём поле и вполне могут продлить домашнюю победную серию до четырёх матчей.

«Анжи» – «Локомотив» — 0:1

«Анжи» провёл несколько удачных матчей, «Локомотив» в нынешнем сезоне слабо играет с командами, уступающими ему в классе. Победу лидер чемпионата одержит, но трудовую, с минимальным преимуществом.

«Ростов» – «Амкар» — 0:0

«Ростов» совсем «сдулся», «Амкар» в последних турах тоже растерял много очков. Результат для обеих команд станет важнее игры. Хозяева, конечно, будут атаковать, но гости устоят.

«Зенит» – «Тосно» — 2:1

«Зенит», разумеется, фаворит. Однако дерби есть дерби. Так что «Тосно» забьёт, но класс игроков команды Роберто Манчини в итоге возьмёт своё.

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Прогноз журналистов

Алина Матинян, корреспондент «Чемпионата»:

«СКА-Хабаровск» – ЦСКА – 0:1

У ЦСКА дела идут не очень хорошо, но у «СКА-Хабаровск» ещё хуже. В среду «армейцам» ещё предстоит Лига чемпионов, так что, думаю, кого-то из игроков основы Гончаренко побережёт. Но, даже несмотря на это, а также на длительный перелёт и погодные условия, ЦСКА выиграет с минимальным счётом.

«Динамо» – «Ахмат» — 0:1

«Динамо» всё никак не может выбраться из зоны вылета, а «Ахмат» с лета не побеждает на выезде. Думаю, настало время прервать серию.

«Краснодар» – «Спартак» – 1:2

Фёдор Смолов потихоньку возвращается в ту форму, в которой мы привыкли видеть его в последние сезоны. Но в матче со «Спартаком» этого будет мало. «Краснодар» забьёт, но проиграет.

«Арсенал» – «Рубин» – 1:0

«Арсенал» нашёл свою игру и поднимается всё выше в турнирной таблице. У Курбана Бикиевича, в свою очередь, много проблем, которые никак не удаётся решить. Так что у «Арсенала» есть отличная возможность закрепиться в начале таблицы.

«Уфа» – «Урал» – 1:1

«Уфа» и «Урал» понемногу подбираются к еврокубковой зоне. Принципиальные соперники за место в верхней части таблицы, оба мотивированы. Думаю, каждый сможет заработать по одному очку.

«Анжи» – «Локомотив» – 1:3

«Анжи» сможет забить «Локомотиву» на своём поле, но не пропустить ему не удастся. «Локомотив» ещё прочнее укрепится на первом месте, и поможет ему в этом, думаю, Джефферсон Фарфан.

«Ростов» – «Амкар» – 0:0

Ещё одна пара принципиальных соперников. Обоим надо приложить все усилия, чтобы набрать очки и подняться в турнирной таблице. И интуиция подсказывает, что в этом туре они ими поделятся.

«Зенит» – «Тосно» – 3:1

«Зенит» на время остался без Лунёва, но на результат это сильно повлиять не должно. Впереди «Локомотив», который надо догонять, и «Зенит» сделает всё, чтобы не потерять очки.