Красота дня. Мария Командная – ведущая финальной жеребьёвки ЧМ- 2018

В пятницу стало известно, что Мария Командная будет ведущей жеребьёвки чемпионата мира 2018 года, которая пройдёт 1 декабря в Кремле.

Мария может найти подход к любому представителю российского футбола. Будем надеяться, что и к британцу подход будет найден так же легко, как, например, к Массимо Каррере. По словам Марии, Линекер уже подписался на неё в «Твиттере».

На Марии новая форма сборной России смотрится так элегантно, что критиковать футболку язык не повернётся.

Во время работы на FOX Sports наша героиня не скрывала своих радостных эмоций.

Андрей Аршавин в исполнении новоиспечённой ведущей жеребьёвки главного футбольного турнира.

Мария не только рассказывает о футболе, но и играет в него.

Мария успешно гармонирует не только с футболом, но и с другими видами спорта.

Путешествовать Мария тоже очень любит. Вот одно из доказательств.

Надеемся, что лица болельщиков сборной России после жеребьёвки будут такими же счастливыми, как у Марии на этом фото.