Арбитров всё меньше, судейство – всё хуже

Весной 2017-го, на финише футбольного чемпионата, отметившегося многочисленными судейскими скандалами, глава РФС Виталий Мутко заявил о начале масштабной реформы судейского корпуса. «Система попадания в судейский корпус была скрыта, приходили с мешком обязательств за спиной, — говорил Мутко на конференции РФС. — Мы реформировали эту систему и взяли курс на профессионализацию арбитров. Ввели ежемесячную оплату труда, бонус за качество судейства. Ребят, которые хотят подзаработать нужно выгонять». А после 26 тура тот же Мутко секвестрировал список арбитров, которым предстояло обслуживать оставшиеся игры чемпионата, лишив «ребят, которые хотят подзаработать» такой возможности.

Все лето шли разговоры о том, нужны ли видеоповторы в футболе, как это скажется на игре и где взять деньги на оснащение российских стадионов системой VAR. Но начался новый сезон, и ситуация в российском судействе действительно изменилась. Нет, лучше наши арбитры работать не стали, но отношение к их ошибкам стало иным. Раньше судей упрекали в ангажированности. В прошлом сезоне – сначала в том, что тащили «Зенит», а после шума вокруг судейства матча «Зенит» — «Спартак» — уже в симпатиях красно-белым. Попутно и другие клубы частенько свои неудачи списывали на арбитров. После 26-го тура, например, «Краснодар» обратился к футбольной общественности с отчаянным требованием отказаться от «порочной практики влияния на судей», которые, по мнению краснодарцев, вставляли им палки в колеса в борьбе за путевку в Лигу Европы в пользу их конкурента «Ростова». В итоге, правда, именно «Краснодар» эту путевку и завоевал, но осадочек, как говорится, остался.



В этом сезоне результативный судейских ошибок меньше не стало, но из лексикона обсуждающих эти огрехи исчезли «бенефициары» — клубы, в пользу которых арбитры, якобы, ошибаются.



В 16 туре, например, «единицу» за судейство и упреки от тренеров обоих команд заслужил Сергей Карасев, бригада которого обслуживала матч «Локомотив» — ЦСКА. Виктор Гончаренко повторил после матча вариации на тему «тяжело бороться, когда судьи вытирают о тебя ноги» — эти нотки проскальзывают в речах довольно сдержанного тренера армейцев еще с августа.

За Карасёва. Почему отстранять нужно не судей, а тренера ЦСКА Гончаренко позволил себе слишком многое и превзошёл Луческу.

Юрий Семин посетовал, что с ошибками арбитров нужно что-то делать, но видеоповторы, которые способны исправить ситуацию, введут явно уже после того, как он уйдет на пенсию. В том же 16-м туре в Казани Роберто Манчини также сдержанно отметил, что судья Роман Галимов не заметил фол Владимира Граната на Александре Кокорине, который по мнению «Зенита» тянул на красную карточку для защитника «Рубина». А в матче 15-го тура нападающий «Тосно» Антон Заболотный передал привет арбитру встречи команды из Ленинградской области с московским «Динамо» Алексею Сухому, который назначил пенальти в ворота «Тосно»: «Шестая «точка» в наши ворота уже. Устали не комментировать это».

У «Динамо» тоже есть претензии к арбитрам, уже после 5 тура генеральный директор клуба Евгений Муравьев сделал официальное заявление, в котором отметил, что «ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ. Таким образом, судейский департамент РФС признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус».



Об этом же недавно весьма ярко говорил Андрей Талалаев, главный тренер «Тамбова» играющего в ФНЛ: «У нас нет четких, сформулированных требований – за что дается желтая карточка, а за что нет». Ему вторил его коллега, тренер «Томи» Валерий Петраков, по словам которого не всегда понятно, за что судьи дают предупреждения, а за что – нет, и почему похожие эпизоды в одном матче трактуются по-разному.



А глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, после каждого тура отчаянно защищающий своих коллег, тоже на старте чемпионата сетовал, что арбитров в России не так много: «Когда я заступал на должность, у нас было 12 арбитров на 8 матчей в туре. Что это такое? Надо, чтобы каждый из них судил почти каждый тур, а кто-то – был резервным. А ведь так нельзя, накапливается усталость. В том числе психологическая». И уверял, что на подготовку судьи уровня Сергея Карасева требуется 6-7 лет.

«Как Будогосский может говорить, что фол Вернблума – это не красная?!» Главная женщина-арбитр России Наталья Авдонченко критикует судейство Карасёва в дерби и поражается реакции на него Будогосского.

Проблема в том, что сама эта подготовка, как заметил весной Виталий Мутко, у нас хаотичная и бессистемная. И уровень профессионализма наших арбитров серьезно отстал от уровня нашего же футбола. Но за почти год реформ (а начаты они были в конце 2016-го, когда в РФС пришел Андрей Будогосский) все перемены, похоже, свелись исключительно к финансовой стороне дела. Повышения квалификации самих арбитров, по словам главы департамента судейства придется ждать еще долго – минимум до 2023 года, когда даст первые плоды запущенная РФС программа «Таланты и наставники», в рамках которой по всей стране отбирали и обучали судей. В следующем году лучшие из них будут работать в молодежном первенстве, через год – во втором дивизионе и так далее.



Что делать современным футболистам и клубам? Терпеть и ждать. Это как со сборной – домашний чемпионат уже на носу, а программа поиска молодых футбольных талантов еще только-только запущена. Возможно, к 2020 году она и выявит если не новых месси и нойеров, то хотя бы новых кержаковых и акинфеевых. А, может, и не выявит, кто знает? У нас вообще любят начинать что-то с нуля, вместо того, чтобы исправлять ситуацию здесь и сейчас. Иногда даже кажется, что в идеале для некоторых футбольных чиновников было бы лучше вообще наш чемпионат закрыть и начать строить новый. Желательно с детских школ. Вот тогда и вопросов к судейству точно не будет.