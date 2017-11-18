Весь ЦСКА замёрз, кроме Вернблума. Как «армейцы» победили в Хабаровске

«Подбираем термобельё нужной толщины», — эта грустная подпись в «инстаграме» ЦСКА рассказывает о погоде в Хабаровске всё. Канал «Наш футбол» показывал температуру «-16», сайт Gismeteo — аж «-19». На поле, где установлен подогрев, в среднем на 3-4 градуса больше. Угадайте, сколько зрителей собралось в такую прекрасную погоду на стадионе имени Ленина? Чуть больше 5,5 тысяч зрителей — почти антирекорд. А ведь пока ещё даже не декабрь.

Несмотря на долгий перелёт, адский холод и предстоящий матч ЛЧ против «Бенфики», Гончаренко выставил сильнейший возможный состав с одной оговоркой — вместо травмированного Марио Фернандеса справа в обороне появился даже не его дублёр Набабкин, а молодой опорник Гордюшенко.

У каждой футбольной провинции есть свои хитрости. Работники одного из клубов-аутсайдеров Премьер-Лиги рассказывали мне, что перед матчами с лидерами они не стригут газон. У хабаровчан свой секрет — они не убрали снег у обоих ворот. Это и принесло хозяевам результат: уже на 5-й минуте после подачи углового «армейские» защитники поскользнулись в своей штрафной, а Денис Дедечко точно ударил мимо Акинфеева и открыл счёт.

Злой ЦСКА ответил уже через семь минут. Удар Головина из штрафной заблокировал один из защитников «СКА», но мяч отлетел точно к Дзагоеву, который заносил его уже в пустые ворота. Снег помогает не только хабаровчанам.

Первый тайм запомнился ещё двумя моментами. Во-первых, на скользком газоне получил травму Алексей Березуцкий. Гончаренко заменил центрбека не Игнашевичем, а Милановым, и его команда перестроилась на формацию с четырьмя защитниками в линию. Во-вторых, очередную феерию выдаёт вратарь «СКА» Александр Добвня. Мы уже привыкли, что с лидерами голкипер хабаровчан творит что-то невероятное. На этот раз он снова поймал кураж: вытащил мёртвый мяч из «девятки» после удара Натхо, спас после выхода Вернблума один на один, а затем не дал забить второй гол Дзагоеву, который был в метре от ворот.

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А вот после перерыва шведский полузащитник-нападающий стал главным героем матча. Дзагоев и Головин раскачали защиту хозяев, Александр прострелил в штрафную Довбни, где Вернблума оставили совсем одного. Похожую атаку вскоре провели хабаровчане, снова сравняв счёт — 2:2, Маркович.

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Казалось, что московским «армейцам» уже не победить — пришла усталость, холод только усиливался. Но в следующей же атаке Натхо забросил мяч на Вернблума, и тот в касание перебросил вратаря «СКА», снова выведя свою команду вперёд. Завершила матч команда Гончаренко четвёртым голом Витиньо — кажется, хабаровчане уже бросили играть в добавленное время.



Сам тренер по окончании матча рванул на поле — благодарить болельщиков ЦСКА, которые летели 8 часов и поддерживали команду несмотря на адский холод. «Армейцы» показали, что даже в такую погоду можно играть в Хабаровске и побеждать. Теперь вряд ли матч с «Локо» — лидер чемпионата должен приехать сюда через 10 дней — перенесут в Москву или Сочи. А «армейцы» возвращаются в Москву замёрзшие, но с хорошим настроем. Впереди — домашняя игра с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.