Как подняться из третьей лиги и построить защиту круче, чем у «Реала»

Споры насчёт самого футбольного города не прекратятся никогда. Насчёт самого футбольного пригорода – закрывайте. Под Мадридом, сияющим солнцем, сколочено слишком много команд, отличных друг от друга по игровому послевкусию, как сливочные меренги от морепродуктов. 2-3 года назад королём пригорода Мадрида был «Райо Вальекано»: радикальные фанаты со строгим делением на чёрное и белое сразу восхитились футболом Пако Хемеса, где зашкаливали красота и эстетика, невиданные для пригорода. Хемес перевладел мячом даже «Барселону» – на том этапе развития «Барсы» таких команд не было вообще. Про «Хетафе» из пригорода вспоминают, когда команда откровенно бесит антифутболом, странными историями, невероятными незаслуженными спасениями, постоянными грязными подкатами… Вспоминают нередко, да.

Потерянный «Райо». Почему жалко самую искреннюю команду Европы Авторский проект Пако Хемеса долго давал бой испанскому болоту, но на четвёртый год сдался и вылетел из Примеры. И это грустно.

Новый король пригорода ближе к «Хетафе» десятилетней давности – тогда команда ещё никого не бесила. В «Леганесе» ценят аскетизм, приземлённость мыслей и всячески открещиваются от своей крутости. Главный тренер команды Асьер Гаритано держит журналистов за километр от себя, а игроки «Леганеса» редко появляются в прессе (потому что никому не интересны, увы). Перед матчем с «Атлетиком» Гаритано – тренера, которого даже собственные игроки видят идеальным кандидатом в Бильбао – спросили, как он относится к букмекерским котировкам перед матчем. «Леганес» шёл фаворитом.

– Фигня всё это. Люди набросятся ставить громадные деньги на «Атлетик» и заработают ещё больше денег, – ответил Гаритано.

«Леганес» выиграл в любимом стиле – всухую.

В этом весь Гаритано. Аскет, как Марсело Бьельса. Вечно в обычном прогулочном поло, низкий, скромный на вид, разве что кричит не так громко. Но вместо просмотра футбола на корточках – спина, приставленная к скамейке, и задумчивый взгляд. Вместо чашечки крепкого кофе – громадная бутылка с водой. Вместо громких слов – ноль желания притягивать к себе внимание. Никаких громадных денег на усиление: греческий защитник Сиовас, купленный за 3 миллиона евро, стал трансферным рекордом «Леганеса». И другое понимание футбола. Гаритано не бежит в атаку, сломя голову, он строит команду на других качествах. Все исходные данные сохранились с Сегунды В: из третьей испанской лиги в первую «Леганес» рванул за два года, а в прошлом сезоне на тех же ресурсах остался в Примере.

Два матча перед ноябрьской паузой испортили медовую статистику «Леганеса», но числа скромной пригородной команды всё равно смотрятся грозно. И объясняют, во что хочет играть Асьер Гаритано:

«Леганес» пропустил 8 мячей в 11 матчах Ла Лиги. Меньше пропустили только «Атлетико» и «Барселона». Мадридский «Реал» получил 9 голов.

«Леганес» – лидер Ла Лиги по проценту голов со стандартных положений. Даже без учёта пенальти «огурцы» организовали со стандартов 44,4% голов (то есть 4 из 9 – как вам нравится). Всего по два – в позиционных атаках и контратаках.

Вратарь «Леганеса» Иван Куэльяр сделал всего 15 сейвов из штрафной площади – меньше выручать приходится только голкиперу «Севильи». Как следствие, 7 сухарей Куэльяра в 11 матчах.

По своим воротам «Леганес» допускает 10,5 ударов за игру – катастрофически мало. Меньше, кстати, дают только «Реал» и «Эйбар», но мадридцам чуть чаще приходится получать опасные удары из штрафной площади.

Всё это строится на нескольких тактических историях:

Грамотная работа по сопернику без мяча

Помните текст про Дейли Блинда и немецких учёных? Если коротко: в Германии подсмотрели, как Блинд постоянно контролирует забегания соперника, забегая за ним и уменьшая вероятность удачной передачи, и решили перенести действия Блинда на свою почву. Дальше – обучающее видео, одобрение Йоахима Лёва, нарезка для игроков, частое применение на чемпионате мира.

Блинд комом. Пожалуй, самый недооценённый футболист мира Обожаемый ван Галом, признанный Моуринью, но холодно встречаемый собственными болельщиками – так складывается карьера непризнанного гения.

Позиционная защита у Гаритано тоже построена на нейтрализации движения соперника. Без мяча «Леганес» выстраивается 4-4-1-1 и очень грамотно перемещается. Центр максимально уплотняется – два опорника стоят на крошечном расстоянии друг от друга, а в случае, если мяч пройдёт между ними, готовы резко рвануть на мяч центральные защитники. Фланговые игроки поднимаются чуть выше, чтобы создать прессинг-ловушку на фланге сразу в момент приёма мяча. Дыры в полуфлангах тоже перекрываются – отдавать передачу через центр часто бесполезно.

Забегания соперника тоже активно нейтрализуются. «Валенсия» Марселино сильно ориентирована на движение в атаке, которое создают все четыре игрока – Гедеш, Дзадза, Родриго и Солер/Перейра – и резкие забегания каждого из четвёрки «Леганес» душил. Так, как делал по немецкой методичке Блинд.

У «Леганеса» качественно отлажен прессинг за центральной линией. Прессинг – редкая возможность построить свою атаку: «Леганес» делает много длинных передач, нечасто выигрывает мячи, но навязывает борьбу сразу после борьбы. Конкретного триггера при давлении нет, есть только ситуации, когда «Леганес» любит вступать в давление – смещения центрального защитника к полуфлангу, передача на фланг (ситуации взаимосвязаны, и вторая более агрессивно нацелена на возврат мяча). Качественно работает и подстраховка прессингующих игроков. Для такого энергозатратного стиля нужна мощная физподготовка, и с ней у скромного «Леганеса» тоже полный порядок.

Нападающий, которому не нужно забивать

Одна из ключевых цитат Асьера Гаритано за год с небольшим «Леганеса» в Ла Лиге относится к нападающим: «Люди жаловались, что наши нападающие не забивают голы. Но они создают очень сложные условия для соперника, проделывают огромный объём работы. Лусиано и Герреро дали нам много, и с нападающим другого типа мы бы ничего не достигли. У нас может играть «девятка» с большим количеством забитых мячей, но меньшей работой на команду – и тогда команде не хватит очков».

Гаритано точно обрадовался бы такому игроку, как Зе Луиш. Вместо бомбардира «Леганесу» нужен пахарь, полезный в прессинге, единоборстве и создании зон для других игроков атаки. По такому принципу «Леганес» летом нашёл Клаудио Бовю. В Лиге 1, играя за «Генгам», Бовю сделал себе имя чистокровного снайпера, а в Испании перестроился и стал приносить пользу движением. Это заметно в начальной стадии атаки соперника. История из матча с «Атлетико»: когда мадридцы начинают перепасовку центральных защитников и играют налево, Бовю сразу бросается перекрывать зону, куда доставлен мяч. Во-первых, он мешает сыграть на одного из опорников, во-вторых, вместе с вингером готов накрыть Коке, в-третьих, готов сам активно вступить в давление.

Годин, не видя продолжения, вынужден отдать передачу правому центральному защитнику, которого аналогично накрывает другой игрок «Леганеса». А Бовю уходит в свою зону, из которой снова готов рвануть в прессинг в любой момент.

Когда «Леганес» переходит в атаку, нападающие тоже становятся ключевыми игроками. Герреро, подстраиваясь под регулярные длинные передачи, выигрывает в нынешнем сезоне 56,2% верховой борьбы – достойные цифры для нападающего, пусть даже он не лезет в единоборства с агрессией Антона Заболотного. Бовю не так полезен в воздухе (31,2% выигранного верха), зато после отскока сразу бросается в прессинг. Даже оставаясь без мяча, нападающие «Леганеса» хладнокровно деморализуют соперника.

Передачи в слепые зоны

Стандарты – главный ключ «Леганеса» к успеху в атаке. Второй ключ – активное использование слепых зон. Часто защитники видят ситуацию только под углом зрения в 130-140 градусов, и пространством, которое они не видят, можно пользоваться – ловить их на перемещениях и находить ситуации, когда защитник не увидит угрозы и рывка себе за спину. Гаритано не говорит с журналистами о важности слепых зон, но активно использует их в матчах.

Очень грамотно «Леганес» использовал такие зоны в матче с «Валенсией».

Ещё пример:

Здесь нужно несколько пометок:

1. Очень грамотно работает нападающий, отвлекая на себя внимание центральных защитников. Бовю заставляет следить за собой и создаёт свободную зону – туда и врывается инсайд.

2. На острие в таких ситуациях постоянно возникают инсайды – Эрасо и Шимановски. Часто они разгоняются из глубины и свободно врываются в слепые зоны, и здесь сопернику «Леганеса» могла бы помочь персональная опека в момент таких открываний. Но такой стиль несвойственен большинству команд чемпионата Испании.

3. Обычно для давления выбирается зона более слабого защитника. Лишь однажды за матч на «Месталье» прошла передача за спину Гараю, который мог бы прочитать подобный эпизод и отклеиться от своего нападающего. Страдал второй защитник, Мурильо. Мало просто создавать слепые зоны и врываться в них, нужно ещё и создавать их в правильных участках поля.

Опорник сосредоточен на чтении игры

«У Асьера особый способ работы. К нему нужно адаптироваться, это сложный процесс. Но теперь я знаю всё, что нужно. Это плюс для меня», – говорит Рубен Перес. «Леганесу» очень повезло найти Переса среди бесплатного сыра. Прошлым летом Переса арендовали у «Гранады», в конце сентября озаботились подписанием полноценного контракта, а теперь столкнулись с конкуренцией. Рубен Перес интересен Диего Симеоне – Эль Чоло считает его опорником с отличным чтением игры. Ну, так и есть.

Во-первых, Перес – визуально сильнейший игрок «огурцов» по продвижению мяча вперёд. В обсчитанных матчах он был среди лучших, активно используя те самые слепые зоны за спинами защитников соперника. Во-вторых, Рубен сконцентрирован на чтении игры. При обороне у Переса две роли. Первая – стандартная: опорный хавбек в расстановке 4-4-1-1, сидящий ниже напарника, готовый его страховать. Вторая включается, когда кто-то из защитников (Мантовани, Муньос, Сиовас) бросается атаковать соперника в момент приёма мяча – тогда Перес сразу опускается в защитную линию на подстраховку.

Такие истории – обычное дело. Перес страхует не только центральных защитников, но и крайних, когда фланг выдёргивается выше, чем другие игроки в линии, для более агрессивного давления. Здесь Перес уходит из опорной зоны на правый край защиты, тоже насыщая уязвимую зону.

Плюс ко всему Рубен Перес – главный полевой игрок «Леганеса» по нужным команде длинным передачам (4,9 за матч) и лучший по количеству передач (49,3). В лиге, где многие команды построены на качествах опорника – невероятно ценный хавбек. Это доказывают даже не матчи Переса, а ситуации, когда Переса нет. «Валенсия» в моменте с первым голом как раз взломала зону между крайним и центральным защитником «Леганеса», куда не опустился опорник. Но Перес из-за перебора карточек матч пропускал – исполнить его роль было некому.

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Текст про «Леганес» откровенно запоздал. «Огурцы» всплыли до Лиги чемпионов, но в последних двух матчах были замаринованы «Севильей» и «Валенсией». Теперь команда Гаритано 9-я в чемпионате Испании, впереди – матч с «Барселоной» и лучшей атакой Испании. Скромный подбор игроков будет пытаться закатать Месси в бетон, как это делал с другими командами Испании. Эсекьель Муньос, поигравший у Гасперини, Пиоли и Михайловича, особенно отмечает Гаритано: «Он чётко знает, как надо играть, и это знание передаётся команде. У нас есть идея игры, которой мы следуем».

С этой идеей «Леганес» поднялся из третьей испанской лиги в главную, закрепился там, а теперь пойдёт на «Барселону». У скромняг из пригорода Мадрида это единственное и лучшее оружие.

В соавторстве с Антоном Ивановым (паблик «Пыльный чердак»).