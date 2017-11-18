Арсен Венгер – не пережиток прошлого. И сегодня он доказал это

Арсен Венгер – не из тех людей, которые всякий раз вспоминают, что раньше была трава зеленее и небо чище. Хотя для его «Арсенала» 10 лет назад всё было именно так. Он не из тех, кто не может разобраться в новых смартфонах, рассказывает, что молодёжь не та, а в свободное время выезжает отдохнуть на природу. И не из тех, кто зацикливается на своих же старых методиках и отказывается пробовать что-то новое.

На фоне не прекращающейся истерии под названием WengerOut, которая то спадает, то находит новой волной, Арсен полностью переиграл самого расхваленного тренера сезона АПЛ. А может, и всей Европы. Да, «Тоттенхэм» Почеттино сегодня был сам не свой, вероятно, сказался перерыв на матчи сборных. Но вместе с тем «Арсенал» провёл пока лучший для себя матч сезона. А Венгер показал, что он всё ещё в тренде и готов использовать новые методы ведения войны.

Почерк 1: разыгрывающий защитник

Венгер в последнее время придерживается популярной тактики с тремя центральными защитниками. И их роль не сводится исключительно к тому, чтобы вычищать центральную зону и подключаться к стандартам. В этом плане классического дефа исполняет разве что Шкодран Мустафи, подчищающий за партнёрами. А вот Косьельни и в первую очередь Монреаль ценятся тренером не просто так.

В начальной стадии атак именно француз и испанец, обладающие неплохой культурой паса, прочищали дуло арсенальской пушки и готовили снаряды к залпу. И делали это далеко от своей штрафной.

Монреаль и Косьельни регулярно выходили к центральной линии, порой даже сами тащили мяч и искали свободные зоны. При этом располагающиеся номинально выше опорники и латерали оставались за их спинами.

Почерк 2: два высоко поднятых латераля

Колашинац и Бельерин – ещё два важнейших звена в структуре этого «Арсенала». Они находились на одной линии с полузащитой и вспахивают всю бровку. И этот ход был бы банален и предсказуем, если бы оба не отлипали от боковой линии. Но нет – Эктор и Зеад постоянно уходили ближе к центральному кругу и исполняли роль ложных фулл-беков, излюбленный приём Гвардиолы.

Санчес, Ляказетт и Озил в зависимости от ситуации заполняли фланги и имели возможность разыгрывать стеночки, пока Бельерин и Колашинац уводили за собой с флангов Триппьера и Дэвиса.

Пример 1.

Пример 2.

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Почерк 3: Форвард без привязки к позиции

Венгер любит Жиру как нападающего, который круто цепляется за мяч и умеет участвовать в комбинационной игре. Но при всей симпатии к Оливье, движения ему часто недоставало. Чтобы построить шарнирную игру без привязки к позиции, Арсен использует не такого габаритного, но гораздо более мобильного Ляказетта.

Александр меняется местами с Озилом и Санчесом, уходит на фланги… и даже отрабатывает у своих ворот.

И нет, вам не показалось, это работает в отборе и Месут Озил. К нему мы ещё вернёмся.

Почерк 4: Центральный полузащитник – второй форвард

Подвижность Ляказетта позволяла постоянно устраивать кавардак у ворот Льориса. «Арсенал» редко играл короткими передачами через центр поля (хотя, скорее, это вынужденная мера из-за не самых больших талантов Рэмси и Джаки в построении игры), зато подключения валлийца не раз заставляли оборону «Тоттенхэма» паниковать. Аарон регулярно выходил на одну линию с Ляказеттом и трансформировал схему своей команды на модель с двумя форвардами.

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Почерк 5: перегруз зон

На верхнем скрине так же видно, как здорово «Арсенал» перегружает зоны и одним пасом переводит мяч в другую зону атаки. За это обычно отвечает Алексис Санчес, который опускается в поисках мяча глубоко вниз и выпиливает роскошные диагонали в свободные зоны. Пока крайние защитники «шпор» уходили в центр за Бельерином и Колашинацем, на открытых флангах ждали мяча Ляказетт и Озил.

Месут так вообще провёл лучшую игру за «канониров» за последний год. Он поймал свою волну, бесподобно открывался на свободных пространствах и был максимально полезен. Его карта передач подтверждает, что он не стоял на месте, а действовал в самых разных точках. В том числе и на своей половине поля.

Вывод

«Арсенал» заслуженно и по делу переиграл своего самого принципиального соперника. Монреаль и Косьельни жёстко встречали Кейна, Эриксена и Алли ещё в момент приёма мяча, потому атакующей группе «шпор» не удалось создать у ворот Чеха ничего путного. Слабую игру провели центральные полузащитники. Венгер сыграл в свою игру и показал, что он всё ещё главный на «Эмирейтс». Вопрос в том, хватит ли ему красноречия объяснить своим игрокам, что так надо играть не одну и не две игры за сезон?