«Спартак» приехал в Краснодар и разнёс местную философию к чертям

У меня две мысли, почему «Спартак» сегодня был НАСТОЛЬКО хорош.

1. Красно-белым уже не первый раз удаются сильные матчи именно против «Краснодара». Дело не в южном воздухе или энергетике стадиона, а в стилистике соперника. Неделю назад Алан Дзагоев переборщил с формулировками, когда объяснял слабость чемпионата России, но мысль высказывал правильную – мало кто в Премьер-Лиге играет в открытый футбол. Из-за этого половина матчей команд вроде «Спартака» превращается в нескончаемый День сурка: вся штрафная перекрыта, остаётся надеяться только на навесы и дальние удары, малоэффективные в современном футболе. «Краснодар» – команда играющая, дающая пространство и сама бегущая вперёд, и с такими командами «Спартак» приятен и бегуч. В «Севилье» знают.

2. Возможно, это вытекает из первой мысли, но «Спартак» только в Краснодаре использует схему 4-2-2-2. Для Массимо Карреры образец такой расстановки – определённо немецкий «Лейпциг», и дыхание немецких идей в схеме «Спартака» можно найти. Фернандо и Глушаков разыгрывают мяч рядом с центральными защитниками. Ещенко и Комбаров вспахивают фланги целиком и при атаке высоко создают ширину. Промес и Мельгарехо – игроки поддержки, чьё место как бы в центре, а как бы и везде. Зе Луиш и Луис Адриано связаны друг с другом, как Поульсен и Вернер в «Лейпциге»: один забирает всю борьбу, второй ищет подборы.

Стиль такого «Лейпцига» завязан на удушающем движении и быстром переходе в атаку. Никто из соперников не может спокойно вздохнуть в момент приёма мяча. Всё блокируется, все зоны насыщаются, защитники повисают гирями. В контрпрессинге участвует вся команда. Когда мяч отобран – «Лейпциг» идёт на абордаж, бросаясь в штрафную всеми возможными силами.

Вот таким сегодня и был «Спартак».

Сегодняшний стиль «Спартака» – это Таски и Джикия, постоянно кусающие Смолова в момент приёма мяча. Свой единственный момент Смолов создал, когда его не успели накрыть, попал в перекладину из-за штрафной – дальше тишина. В рамках стиля – прессинг, где Фернандо и Глушаков без оглядки летят до центральных защитников «Краснодара», потому что знают: если даже их отрежут передачей, сзади подчистят Джикия с Таски. Здесь же – Зе Луиш, цепляющий вообще весь верх, и Луис Адриано, собирающий подборы вокруг африканца. Здесь же – насыщение штрафной в моменте с голом: Промес тащит мяч вперёд, Мельгарехо добавляет вторым темпом, Комбаров влетает в штрафную с фланга, Адриано заполняет штрафную четвёртым. И забивает. А пятым вбегает ещё и Глушаков. А где-то в глубине притаился Зе.

«Спартак» получил преимущество в счёте, а потом захватил игру и устроил погром. Промес, вышедший левым инсайдом, идеально использовал приём «анти-Роббена», перекладывая мяч на правую ногу: он смещался в центр и бил, смещался в центр и вырезал крутую диагональ на Мельгарехо. Адриано и Зе Луиш организовали гол на двоих, пока Гранквист вспоминал, как съедал беззубую атаку сборной Италии. Агрессией были наполнены все – даже Фернандо, к которому было много претензий за растраченную форму, наконец-то включался в давление, как в чемпионском сезоне. Агрессия и родила 2:0 к перерыву. По такой игре даже слова Георгия Джикии, знающего любовь «Спартака» к такому счёту, не казались бахвальством.

Во втором тайме «Спартак» уже не ловил краснодарское настроение – спокойно держал свою линию больших матчей, где надо защитить численное преимущество. Травмы Мельгарехо и Глушакова вынудили перестроиться на 4-3-3, и при такой схеме «Спартак» обороняется лучше, добавляя лишнего игрока (кстати, в летнем матче с «Краснодаром» сработала та же история). Вернулся в состав Роман Зобнин. Вышел на позиции правого защитника, работал без боязни идти в стыки, которую себе пророчил, и даже включался в атаку по своему краю – так, как и требовалось в системе от крайнего защитника. «Краснодар» чуть взвинтил темп традиционного контроля мяча, но всё равно был безнадёжен. «Спартак» перекрыл всё.

А сам здорово ловил «Краснодар» на контратаках. Гол Виктора Классона после неплохой комбинации, чисто краснодарской, вряд ли сильно расстроил москвичей – свои два залпа они как раз поместили до и после гола Классона. Получились идеальные контратаки, где Промес раздавил и отправил обратно в запас Грицаенко: сначала раскрутил на рывке, долетел до лицевой и отдал на пустые ворота Адриано. Потом сам получил классную передачу из глубины, которую не смог прервать в подкате Грицаенко. Защитник выключился из момента, Промес вышел на ворота, а дальше просчитывал в голове, как отмечать с угловым флажком очередной гол.

Абсолютно точно 90 минут «Спартака» в Краснодаре – лучшие для красно-белых в сезоне. Таких моментов, как у Бен Йеддера в Тех Самых 5:1, «Спартак» вообще не допустил, быстро добился преимущества в счёте. Плюс «Спартак» не забил всё, что имел, как было против «Севильи». А раскатывать на контратаках красно-белые умеют лучше многих команд Премьер-Лиги. Скорость остаётся главным козырем «Спартака», и в такой системе – с Мельгарехо, Промесом, моторными крайними защитниками, ищущим момент Глушаковым, прибавляющим в интенсивности Адриано – скорость удваивает влияние на результат.