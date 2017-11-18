Анекдот от Трахтенберга и удивлённый Каррера

Тот факт, что на стадионе «Краснодар» все аспекты футбольного хозяйства продуманы до мелочей, отмечают все. Пришла очередь изумиться грамотности проектировщиков и наставнику московского «Спартака». Массимо Каррера, входя в зал для пресс-конференций, выглядел слегка опешившим.

— Как, мы уже пришли? – изумлённо спросил итальянский специалист. Его можно понять, двери гостевой раздевалки и зала для пресс-конференций находятся буквально напротив друг друга.



Пресс-атташе москвичей Леонид Трахтенберг незамедлительно превратил ситуацию в шутку.



— Ложа прессы находится почти в нашей раздевалке. Наверное, вы уже всё видели и слышали, вам уже ничего неинтересно. Тем не менее, Массимо Каррера готов ответить на ваши вопросы.

Матч для «Спартака» получился весьма удачным по счёту, но крайне непростым в плане борьбы, которая проходила на поле. Ведомые Гранквистом «быки» не давали сопернику спуску. Откровенной грубости не было, но и ноги из борьбы никто не убирал. А потому, первым делом, был задан вопрос о степени тяжести повреждений, полученных спартаковцами.



— Какова ситуация с травмированными? Насколько серьёзны повреждения?

— Завтра будет понятно, но, думаю, ничего серьёзного. Более серьёзная травма у Ещенко. Завтра узнаем подробнее.



— «Краснодар» был сегодня так слаб, или «Спартак» применил особые тактические схемы?

— Может быть, результат заставляет так думать, но это не так. Мы сыграли отличный первый тайм, но во втором тайме нас поджали. У «Краснодара» были отличные моменты для взятия ворот. Нам удалось противостоять им, мы хорошо сыграли впереди и сумели забить ещё. Была хорошая борьба. «Краснодар» остаётся выдающейся командой, которая будет до конца чемпионата бороться за титул.

После этого Трахтенберг обратил внимание на хорошо знакомого ему журналиста и предвосхитил тональность его вопроса.

— Что за пресс-конференция без «Почему?»? Считайте, её не было. «Почему» хочет задать вопрос.

— Прокомментируйте, пожалуйста игру Романа Зобнина. Я не помню, чтобы он играл справа в обороне. Как вам пришла такая мысль, туда его поставить?

— Плохо помнишь!

— Не было ли риска в таком решении?

— В каком-то матче прошлого сезона, когда мы остались в меньшинстве, Зобнин играл правого защитника. Он сыграл хороший матч. Это важный игрок для «Спартака», он может играть на многих позициях. Слава богу, сейчас он выздоровел.

Каррера: «Краснодар» остаётся выдающейся командой, которая будет до конца чемпионата бороться за титул.

— Если можно, ещё один вопрос. По Пашаличу. Поправьте меня, если я не прав, но, мне кажется, что у него небольшие проблемы с самоотдачей и вообще с желанием. По крайней мере, если сравнивать с Глушаковым, который носится по полю как заведённый, то Пашалич, скажем так, вразвалочку играет. Та же жёлтая карточка, которую он сзади получил, и которая совсем была не нужна… Поправьте меня, если я не прав.

— Нет, он сегодня хорошо вошёл в игру. Если он выходит на поле, он заслуживает играть. Будь так, как говоришь ты, он бы не играл.

— Рошу не играет совершенно. Не беспокоит ли это его, не разговаривали ли вы с ним?

— В данный момент он не играет, потому что у меня другие идеи в голове. Он должен расти как игрок. На поле выходят 11 футболистов. Это мои идеи, и я воплощаю их таким образом.



— Почему вы считаете, что «Краснодар» остаётся претендентом на высокие места? Он дважды проиграл «Спартаку», также проиграл «Локомотиву», ЦСКА, «Зениту» — всем главным соперникам в борьбе за чемпионство.

— До этого матча «Краснодар» был выше нас в таблице. Он играет в хороший футбол и обладает качественными игроками, поэтому они могут и будут бороться до конца.

— Вернулся ли к «Спартаку» «инстинкт убийцы», который помогал клубу набирать очки в прошлом сезоне?

— Да, мы встали на правильный путь. Возможно, в начале этого сезона нам было немного сложно забыть то, что мы совершили в прошлом сезоне. Может быть, мы подумали, что будет легче, но ошибки учат. Мы научились, что, если мы не играем с эмоциями, желанием и самоотдачей, мы можем проиграть. И это касается не только нас, но и любой команды.



Чувствовалось, что особых вопросов к Каррере больше нет. На большинство из них за тренера ответили на поле его футболисты. Но Трахтенберг решил повысить градус и закончил пресс-конференцию ярко.



Легендарный пресс-атташе (Леонид Фёдорович, кстати, был первым футбольным и хоккейным пресс-атташе в истории отечественного спорта. – Прим. «Чемпионат») обратился к журналисту, который забыл про то, как Зобнин играл в прошлом сезоне правого защитника:



— Люди с плохой памятью могут брать в долг только у людей, у которых память ещё хуже.

Команда Игоря Шалимова дождалась-таки глотка свежего воздуха, одержав две победы кряду. Но вот со «Спартаком» совладать не удалось. В нынешнем сезоне краснодарцы уступили всем своим конкурентам за награды чемпионата. Накануне этой встречи на стадионе «Краснодар» состоялась товарищеская игра участников чемпионата мира Нигерии и Аргентины. Отголоски этих событий нашли отражение в анализе матча со стороны Шалимова.



– Думаю, мы должны были сегодня играть против «Спартака» так же, как моя сборная играла в ответном матче квалификации против Италии, — отметил наставник «Краснодара» сразу после финального свистка. — Итальянцы доминировали полностью на поле, давили нас и атаковали, но мы умело оборонялись, были командой и хорошо справились.



А уже на пресс-конференции Шалимов дал более развёрнутый комментарий, отметив, что травмированный Мамаев выйдет на поле только в весеннем отрезке чемпионата.



— Во втором тайме сделали всё то, к чему готовились и чего боялись, посетовал рулевой «Краснодара». — Были потери на ровном месте, моментов 6-7 создали сами для соперника. Так сложно играть. Уверенность в себе теряется, тратишь силы, чтобы назад бежать. Опять нас прибили в первом тайме. Мы с этими командами играем пятую игру, пятую игру мы заканчиваем первый тайм 0:2. Во втором тайме должно было что-то поменяться после гола Классона, нам надо было идти вперёд, конечно мы оставляли зоны сзади, из-за чего нас в итоге добили.

— Вячеслав Подберёзкин один из худших в «Краснодаре» по игре против прессинга и контрпрессинга, при этом «Спартак» лучшая команда по реализации перехваченных атак, какова логика появления Подберёзкина на поле?

— Мы смотрели, тренировались 10 дней в паузу. У нас выбор небольшой на самом деле. На этой позиции видим только полузащитника, потому что слева у нас играет Классон, мы его рассматриваем, как нападающего. Чтобы играть в нашу игру, нам нужен полузащитник на эту позицию. Мамаев травмирован. Выбирая между Жоазиньо и Подберёзкиным, мы видели, что Подберёзкин был лучше на тренировках. Жоа у нас на замену выходит лучше.

Шалимов: Важен первый гол. Попади Смолов на полметра ниже, повели бы 1:0…надо дождаться момента, когда против таких команд, мы первыми забьём.

— Почему не Лаборде или Жигулёв?

— Жигулёв играет не на этой позиции. В прошлом году он у нас там играл, потому что был форс-мажор. По поводу Лаборде, я сказал, в три нападающих мы в нашу игру играть не можем. Лаборде только после травмы, восстанавливается. Он выходил на замену после ЦСКА, я считаю, что сыграл неплохо, с «Локомотивом» — не очень. Есть такая надежда, что на 15-20 минут он может усилить игру при любом счёте.

После этого Шалимов услышал вопрос, ставший уже традиционным. Команда старается играть в атаку, контролировать мяч и ни при каких обстоятельствах не запираться на своей половине поля. И после каждого матча с командами из лидирующей группы тренер слышит этот вопрос: «А не следовало бы отдать инициативу сопернику и сыграть вторым номером?»



— Команды, которые играли против «Спартака» и набирали очки, не считая «Зенита», садились на свою половину, отдавали инициативу. «Спартак» в традиционной атаке не так силён, мы это понимаем. У нас менталитет не такой, мы не можем садиться на свою половину, уходя в контратаки. Мы не можем так играть, и возможно у нас так не получится. Если мы будем играть от обороны, кто знает, может мы получим не 4, а 5 голов в ворота. Мы не выходим, опустив голову, заранее проиграв сильным командам. Ребята старались, но опять ошибки. Ещё раз повторюсь, с такими командами нельзя пропускать первыми. Первый гол – необязательный. Нельзя сказать, что у «Спартака» было серьёзных моментов в первом тайме, два момента – два гола.



— Насколько вы готовы бороться за лидерство и чемпионство, с данным коллективом?

— Важен первый гол. Попади Смолов на полметра ниже, повели бы 1:0…надо дождаться момента, когда против таких команд, мы первыми забьём. У всех огромная проблема с игрой в позиционную атаку. У нас ещё есть три игры с командами, где может мы посильней. Надо набирать очки, нужен настрой.



— Надолго ли выбыл Павел Мамаев?

— У него надрыв, наверное, на эти три игры.



Впереди у Краснодара» две гостевые встречи с «Амкаром» и «Уралом», а также домашний поединок с «Ахматом».