«Спартак» и пленные. Почему никто в «Краснодаре» не заслуживает жалости

«Краснодар» намного слабее «Спартака». Просто сравните в комментариях состав двух клубов. Напишите прям по позициям, кто лучше: Селихов или Синицын? Грицаенко или Джикия? Фернандо или Шишкин?

Я начну.

10:1 в пользу «Спартака»

С вратарями все понятно – Синицын крепкий игрок, но у «Спартака» в воротах чуть ли не главный талант российского футбола.

Джикия хоть и неадекватно распиарен, гипнотизируя эффектной манерой игры, но все равно является первым сменщиком Игнашевича и Березуцких. Про молодого Грицаенко лучше всего расскажут его единоборства с Промесом. Будем надеяться, что молодой парень адаптируется и раскроется в РФПЛ.

Гранквист близок к Таски, здесь чувствуется конкуренция, но вряд ли швед играл бы в основе вместо немца.

Что бы не выдумывали о Комбарове, но это опытный игрок с сильными качествами, который целостнее, умнее и надежнее задешево купленного в Венгрии безбашенного Рамиреса.

Ещенко был любимым защитником Капелло и классно играет в нынешней Лиге чемпионов. В перерыве матча с «Краснодаром» его заменил Зобнин. Вряд ли можно сказать, что Сергей Петров сейчас сильнее.

Фернандо, возможно, лучший опорник чемпионата. На этом вопрос можно закрывать, но стоит добавить, что зимой «Спартак» не стал подписывать Шишкина бесплатно и с небольшой зарплатой. Возможно, кстати, это было ошибкой. Роман универсал хорошего уровня и мог помочь в период эпидемии травм.

Глушаков и Газинский. Денис – MVP прошлого сезона.

Классон приедет в Россию на чемпионат мира, но хоть кто-то решится сравнивать его с Промесом?

А Зобнина или даже Мельгарехо с Подберезкиным?

Маурисио Перейра техничен и умен, но он никогда не вызывался в сборную Уругвая. А Луис Адриано играл за Бразилию и переходил в «Милан» после того, как стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Да, возможно Смолов быстрее, техничнее и результативнее Зе Луиша и любого другого игрока в РФПЛ, но, при всем уважении к «Краснодару», Федор никогда не играл в больших клубах и не известно, был бы он полезнее очень сильного форварда из Кабо Верде.

Мой итог: десятка за «Спартак» и лишь Смолов за «Краснодар», да и тот с натяжкой.

Почему “Краснодар” проигрывает лидерам

В ситуации, когда совокупное качество твоих футболистов критически ниже, требуется играть на слабых сторонах соперника.

Вот что у «Спартака» получается хуже всего? Позиционное нападение, когда соперник располагается низко, но эпизодически взрывается.

Или вот в чем команда Карреры хороша? Быстрыми контратаками, потому что Квинси, Зе и Адриано – тройка высокого европейского уровня, которая может разбить любого в РФПЛ.

Вроде бы все понятно, но что делают Шалимов и его игроки? По-краснодарски лезут вперед, подключаются, давят и получают первый. Еще давят и получают второй, третий, четвертый. Вновь давят и получают с «Зенитом», «Локо», «Спартаком», ЦСКА – клубами, которые просто лучше укомплектованы и получают от открытого «Краснодара» даже больше удовольствия, чем зрители.

Но может ли Шалимов играть от обороны, чтобы болельщики не требовали его увольнения после матчей как со «Спартаком»? Конечно, нет, ведь у проекта другая философия. Разрешат ли ему перейти на схему в пять защитников, чтобы Промес не превращал свою свободную зону в ад для Петрова и Грицаенко? Да ни за что на свете. Властен ли он над процессами внутри клуба? Смешно. Ведь вместо определения «главный» больше подходит «пленный». Пленный, как и весь «Краснодар», но зато эта клетка самая уютная и комфортная в России.

Ведь Шалимов вряд ли может заказать себе дорогих игроков и лепить тактику по своей воле, зато он работает в суперсовременном клубе в суперфутбольном городе у суперкрутого руководителя. Хотя даже игроки говорят, что «Краснодар у» нужно использовать другую тактику. "«Думаю, мы должны были сегодня играть против «Спартака» так же, как моя сборная играла в ответном матче квалификации против Италии. Итальянцы доминировали полностью на поле, давили нас и атаковали, но мы умело оборонялись, были командой и хорошо справились" — это слова Виктора Классона после матча.

Смолов заслуживает топовых партнеров и его ценник не потянут европейские и сильнейшие российские клубы, но ведь Федор сам подписал столь длительный контракт, его устроила сумма отступных и он вряд ли мучается из-за статуса первого парня в Краснодаре.

Неуместные люди, борющиеся с системой, в «Краснодаре» бывают, но, кажется, Ари станет последним, кто просто сбежит без проблем.

Остальные останутся и дальше будут считаться хорошими парнями, которых очень жаль – ведь в ближайшие годы никто из них не станет чемпионом и не выйдет за рамки.

Значит, в «Краснодаре» все плохо?

Нет. У них как раз все хорошо. Сомневаюсь, что поражение от «Спартака» хоть как-то смутит Сергея Галицкого, который никогда не говорил, что хочет чемпионства. Никогда не замечал, что цель его клуба – побеждать «Спартак», «Зенит» или кого-то еще. Никогда не отрицал, что контролирует всю сферы жизни «Краснодара» и вправе делать с личным клубом все, что хочет.

А хочет он именно атакующую схему – и плевать, к чему это приведет.

Хочет, чтобы все было чисто и открыто, в том числе трансферы, ценник которых адекватен финансовому fair play.

Хочет, чтобы на футбол ходили семьями.

Хочет, чтобы через несколько лет в основе играли воспитанники его академии. И, судя по составу молодежных и юношестких сборных, мечта вполне достижима.

Философия «Краснодара» вообще не именно в атакующем футболе – это лишь узкий подпункт. А в преимуществе самого пути над кубковыми и медальными достижениями.

Поэтому пока «Зенит», «Спартак» и ЦСКА продолжат изворачиваться титулы – «Краснодар» спокойно будет ехать по своей дороге, которая, возможно, и приведет к чему-то большому. Но, как говорит любимый персонаж Федора Смолова, это не точно.