Роналду опять не забил. Ничья в мадридском дерби в пользу «Барсы»

Команды, которые нас разочаровали в начале сезона Теперь у клубов из Мадрида есть что-то общее.

Карвахаль и Иско – в основе

Новая арена «матрасников» впервые принимала мадридское дерби. «Атлетико» и «Реал» не встречались с мая, когда в полуфинале Лиги чемпионов команда Диего Симеоне победила на «Висенте Кальдерон» команду Зинедина Зидана со счётом 2:1, но уступила принципиальному сопернику по сумме двух матчей. Это была последняя еврокубковая игра для старого стадиона красно-белых. Следующие главы истории противостояния «Атлетико» и «Реала» будут писаться на «Ванда Метрополитано».

За три часа до начала дерби лидер «Барселона» разгромила на выезде «Леганес» и увеличила отрыв от обоих мадридских клубов до 11 очков. Наверное, «Атлетико» сегодня не конкурент каталонцам в Примере, а вот для «Реала» это слишком много, пусть даже пройдено меньше трети дистанции. Чемпион Испании и обладатель Кубка чемпионов больше не имеет права даже на минутную слабость. Между тем, Симеоне накануне встречи с «Реалом» одновременно сделал комплимент противнику и поддел его: «Нам предстоит матч с лучшей командой мира, какой была «Барселона» в своё время. Сейчас «Реал» – лучший. Однако он забрал всех хороших юных игроков из разных клубов со всей Испании. Теперь знает, что эти игроки не достанутся другим. Все эти футболисты — в резерве, но в резерве именно «Реала», – сказал аргентинец.



Зидан поставил в стартовый состав Даниэля Карвахаля и Иско. Правый защитник не выходил на поле с конца сентября из-за проблем с сердцем, а полузащитник пропустил из-за повреждения товарищеской матч Россия – Испания в Петербурге. Готовность обоих игроков французский тренер посчитал достаточной для сражения с «Атлетико».

Мяч в лицо Бензема

На первых минутах команда Симеоне включила достаточно агрессивный высокий прессинг. В результате мог состояться быстрый и курьёзный гол в ворота Кико Касильи, который подменяет Кейлора Наваса. В течение одной атаки «матрасников» защитники «Реала» дважды подряд отдавали передачу соперникам на своей половине поля: Марсело разогнал контрвыпад хозяев, а Рафаэль Варан вывел на ударную позицию Анхеля Корреа. Лучший бомбардир красно-белых в текущем сезоне Примеры просто не попал в цель.



Впрочем, несмотря на смелое начало в исполнении «Атлетико», первые полчаса прошли практически без опасных моментов. В позиционном наступлении Корреа, Сауль и Коке менялись местами и искали свободное пространство между линиями, вот только настоящего взаимодействия между собой и с Антуаном Гризманном у них не было. В целом «Реал» действовал сзади хладнокровно. Эмоции у футболистов брали верх только после жёстких стыков. В частности, Карим Бензема, падая после единоборства, получил мячом в лицо от Корреа. Возможно, заведённый аргентинец даже специально пробил в нападающего «Королевского клуба». В последнюю треть первого тайма «Атлетико» чуть-чуть «подсел», так что команда Зидана стала ещё увереннее контролировать мяч и завладела заметным игровым преимуществом.

17 касаний Роналду

В схеме 4-4-2 у «Реала» дуэт нападающих Бензема – Роналду поддерживал, прежде всего, Иско. Атакующий полузащитник сделал до перерыва больше всех касаний мяча в составе обеих команд (62 касания), постоянно смещался в разные зоны поля, но чаще всего его можно было увидеть на левом фланге. Оттуда исходила главная опасность воротам Яна Облака. Иско вместе с Марсело пытались закружить карусель возле штрафной хозяев и доставить мяч партнёрам под удар. Правда, самый опасный момент создал слева Роналду на пару с Кроосом. У игроков «Реала» прошла редкая комбинация, которая завершилась бы голом, если бы немец пробил точнее.

Роналду, конечно же, освистывали при любой возможности. Португалец помимо ключевой передачи отметился в первом тайме неплохим ударом со штрафного – Облак не без труда отбил мяч. Понятно, что Криштиану, забивший до этого лишь один гол в чемпионате, находится сейчас не в идеальной форме. Однако Симеоне и игроки «Атлетико» едва ли забыли два его хет-трика в прошлом сезоне. К Роналду было приковано самое серьёзное внимание, ему не давали и секунды на размышления. За 45 минут обладатель «Золотого мяча» сделал 17 касаний – кстати, на шесть больше Гризманна.

Симеоне разбудил игру

Если Бензема «выжил» после удара в лицо, то Серхио Рамос, получивший болезненный удар по носу, на второй тайм не вышел. Автор двух голов с пенальти в ворота сборной России уступил место на поле Начо. Какого-то влияния на игру «Реала» в обороне эта перестановка не оказала: и Начо, и Карвахаль, пропустивший более месяца, справлялись со своими задачами. Тем более, хозяева впереди не предлагали гостям чего-то особенного с точки зрения скоростей и нестандартных решений. Правда, и команда Зидана несколько сбавила, расслабившись в перерыве, так что полчаса второго тайма были насколько же неострыми, как и полчаса первого. На поле «Ванда Метрополитано» царила осторожность, словно противники сильнее боялись проиграть, чем стремились выиграть.

Качество футбола всё меньше соответствовало цене на билет, однако двойная замена от Симеоне за четверть часа до финального свистка (Торрес и Гамейро появились вместо Гризманна и Корреа) разбудила игру, оживила эмоции. «Матрасники» создали сумасшедший момент в результате быстрой комбинации, которую завершал свежий Кевин Гамейро – Варан вынес летевший в ворота мяч.

«Реал» этот вызов принял. Концовка осталась за командой Зидана, в частности, судья при желании мог наказать «Атлетико» пенальти. Пару неплохих шансов имел в концовке Роналду (в итоге он сделал 43 касания и нанёс семь ударов), но Криштиану по-прежнему не везёт. Нулевая ничья в Мадриде особенно радует Барселону.