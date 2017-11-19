«Спартак» разгромил «Краснодар». Главное — в обзоре дня

«Спартак» разгромил «Краснодар» и вышел на четвёртое место в РФПЛ

«Спартак» выиграл у «Краснодара» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.



На восьмой минуте Дмитрий Комбаров догнал мяч у лицевой и навесил на набежавшего Луиса Адриано, который в касание метров с десяти мощно пробил мимо Андрея Синицына. На исходе получаса игры Адриано рванул по флангу и доставил мяч в штрафную, Зе Луиш классно убрал защитника и пробил точно в угол.

На 86-й минуте Квинси Промес вошёл в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, откуда Адриано без помех оформил дубль. Две минуты спустя краснодарцы разыграли мяч накоротке перед чужой штрафной, Маурисио Перейра отдал на Виктора Классона, который чётко пробил в дальний угол.



На 90-й минуте Зе Луиш длинной передачей из глубины разрезал оборону хозяев, Промес убежал один на один и уверенно реализовал свой шанс.



«Спартак» с 28 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ. «Краснодар» (27 баллов) — пятый.

Тульский «Арсенал» и «Рубин» сыграли вничью

Тульский «Арсенал» и «Рубин» сыграли вничью в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 0:0. Гости не смогли победить в четвертом матче турнира подряд.



Казанцы лучше действовали в первые 45 минут, но не реализовали несколько хороших моментов. После перерыва гости продолжили владеть территориальным преимуществом, но голов зрители так и не увидели.



Тульский «Арсенал» с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (20 баллов) — 10-й.

ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» благодаря дублю Вернблума

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях одержал победу над «СКА-Хабаровск» — 4:2.



Хозяева быстро открыли счёт — уже на пятой минуте отличился Денис Дедечко. Гости сумели быстро отыграться — на 12-й минуте счёт сравнял Алан Дзагоев. На 74-й минуте Понтус Вернблум вывел красно-синих вперёд. Сравнять счёт хабаровская команда смогла на 81-й минуте — точным ударом отметился Мирослав Маркович. Тем не менее победа досталась московским «армейцам» — почти сразу же свой второй мяч забил Вернблум. Окончательный результат уже в компенсированное время установил Витиньо.

ЦСКА поднялся на третье место в таблице РФПЛ, обойдя на два очка «Краснодар», который сегодня сыграет со «Спартаком». «СКА-Хабаровск» располагается на последней строчке.



В прошедшем матче травмы получили двое игроков ЦСКА — защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов.

«Динамо» и «Ахмат» победителя на «Арене Химки» не выявили

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» вничью со счётом 1:1 сыграли «Динамо» и «Ахмат».



Счёт в матче был открыт на 31-й минуте командой из Грозного — точным ударом отметился Уилкер Анхель.



Отыграться бело-голубые сумели на 62-й минуте — счёт сравнял Евгений Луценко, установивший окончательный результат.



В таблице российского чемпионата «Динамо» (16 очков) располагается на 14-й строчке, а «Ахмат» (22) занимает восьмое место.



В следующем туре «Динамо» 24 ноября сыграет на выезде с «Амкаром», а «Ахмат» 25 ноября примет «Уфу».

«Халл Сити» на 88-й минуте упустил победу в матче с «Ипсвичем»

«Халл Сити», руководимый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «Ипсвич Таун» в матче 17-го тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 2:2.



В дебюте игры Дэвид Макголдрик вывел гостей вперёд, однако на 34-й минуте Джаррод Боуэн сравнял счёт, а в начале второго тайма Нуа Дико забил второй гол «тигров». В концовке «Ипсвич» сумел отыграться — на 88-й минуте Джордан Спенс принёс своей команде одно очко.



«Халл Сити» (17 очков) занимает 20-е место в таблице Чемпионшипа. «Ипсвич» (25) — 7-й.