Зобнин возвращается, Фарфан пишет историю – в обзоре соцсетей

Возвращение Романа Зобнина и воссоединение Валерия Карпина с Марко Асенсио – в обзоре футбольных соцсетей.

На этой неделе произошло много всего – и хорошего, и плохого. Но главное событие – это долгожданное возвращение Романа Зобнина на поле. Многие болельщики «Спартака» и сборной России переживали за полузащитника и надеялись как можно скорее увидеть его в строю. Что ж, время настало. Давайте пожелаем Роме успехов!

Сразу после матча капитан красно-белых Денис Глушаков поделился традиционным победным фото команды из самолёта.

Другим героем недели стал перунский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан. В самом важном матче за всю историю своей сборной Фарфан сумел отличиться голом и помочь команде выйти на чемпионат мира в России. Теперь со спокойной душой и в статусе национального героя нападающий возвращается в Москву.

Ещё один национальный герой, но уже России – вратарь Андрей Лунёв. В товарищеском матче против сборной Испании он, не пожалев себя, спас ворота команды. Здоровья Андрею и скорейшего восстановления!

Продолжаем тему сборной Испании. Без лишних слов. Признайтесь, что вы тоже ждали эту совместную фотографию Валерия Карпина и Марко Асенсио!

За последнюю неделю у «Спартака» прибавилось вратарей, и матч с Испанией – одна из причин. Александр Селихов выложил фотографию, где помимо него, Артёма Реброва и Александра Максименко красуются Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. И Руслан Нигматуллин-младший.

Футболисты сборной Аргентины Леандро Паредес и Матиас Краневиттер после перерыва на сборные не упустили возможности провести время вместе со своими семьями.

Аналогично поступил и футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов, посвятив свободное время в напряжённом графике тренировок и игр своей девушке.

Другой футболист «Спартака» Георгий Джикия на этой неделе демонстрировал всем своё мастерство игры в приставку. В том числе и в редакции «Чемпионата».

Джикия сыграл в FIFA 18 с первым победителем конкурса «Чемпионата». Фоторепортаж

А в качестве завершения ловите забавный ролик о том, как принято поздравлять именинников в «Интере», от Мауро Икарди.