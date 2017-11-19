«Спартак» сыграл лучший матч в сезоне. Это – из-за 5 решений Карреры

1. Тактическая схема под «Краснодар»

Теневой герой победы на юге – Роман Пилипчук. Сохраняя главную расстановку 4-2-3-1, по которой «Спартак» играет практически всегда, Пилипчук помогает тренерскому штабу находить интересные тактические решения. Весной Массимо Каррера сам отмечал, что Пилипчук предложил перестроить «Спартак» на матч с «Уфой» на схему 3-4-3 – главный послушался, а агрессивная тройка атаки с Адриано, Промесом и Зе Луишем сделала результат. Похожим образом «Спартак» второй сезон подряд готовится к матчам в Краснодаре: традиционная схема превращается в 4-2-2-2, Адриано и Зе Луиш вместе возникают на передней линии, а ставка на скорость контратак становится главной.

Сам Каррера интерпретировал расстановку «Спартака» иначе, как стандартные 4-2-3-1. Странно, учитывая игру красно-белых во вчерашнем матче. Луис Адриано, якобы второй нападающий, часто возникал на одной линии с Зе Луишем и часто собирал подборы вокруг Зе – у Ивелина Попова обычно другая работа, другой стиль перемещений, он не так активно включается перед штрафной площадкой. Промес и Мельгарехо, вышедшие на позиции инсайдов, ломали оборону «Краснодара» смещениями в центр, а Комбаров и Ещенко целиком вспахивали фланг – план «Спартака» в позиционной игре сработал полностью.

Главный ключ перехода на 4-2-2-2 – возможность ловить «Краснодар» на контратаках. Скоростные атаки «Спартака» – одни из лучших в Премьер-Лиге наряду с атаками «Локомотива», а при такой расстановке Каррера насытил состав ещё одним бегущим игроком. В матче с «Севильей», где «Спартак» тоже идеально исполнил контратакующую модель, впереди бегали Промес, Мельгарехо и Адриано. Вчера Каррера добавил ещё одного нападающего и справился без лишнего игрока в центре поля. Варёный, плохо перестраивающийся без мяча соперник уязвим при контратаках, и ставка на скорость стала главной в матче.

2. Промес слева, Мельгарехо справа

Инсайды, смещающиеся с фланга в центр под удар с рабочей ноги – не новость. Однако когда Массимо Каррера строит футбол «Спартака» на контратаках, инсайдов он делает главными игроками команды. Правоногий Промес уходит налево, чтобы исполнить «анти-Роббена» со смещениями в центр под удар или сделать передачу, закрученную к вратарю. Левоногий Мельгарехо смещается правее, выполняет те же функции, разве что с мячом смещается реже. Когда «Спартаку» дают пространство и возможность включить скорость, Промес и Мельгарехо невероятно ценны именно в таком качестве – работает эффект неожиданности. Пробить и отдать они могут с одинаковым успехом.

Три истории из матча объясняют, что контратакующий план Карреры сработал. Во-первых, Промес и Мельгарехо нанесли по три удара с нужной ноги, возникая в центральной зоне или в полуфланге, а не с края. Квинси собаку съел на таких смещениях – уходя с левой бровки в центр, он нанёс два удара по воротам Синицына, сделал пас на Мельгарехо в первой голевой атаке, а потом разнёс молодого Грицаенко.

Во-вторых, Промес и Мельгарехо очень правильно для тактической идеи «Спартака» открывались. Возвращаясь к началу текста и первому скриншоту: они постоянно искали мяча в центре, правда, их функции немного отличались. Промес смещался в середину, чтобы принять мяч и лично продвигать его вперёд. Мельгарехо, уходя в центр, занимал нужную позицию, а потом делал резкое забегание, ожидая передачи за спину опекавшему игроку. Но ширину для включений по флангам Ещенко и Комбарова оба создавали грамотно.

В-третьих, свой лучший нереализованный момент «Спартак» создал как раз стараниями инсайдов, правильно разогнавших атаку. Промес получил мяч слева, начал движение в центр и вырезал классную диагональ с правой ноги. Мельгарехо, ушедший с правого края в середину, тоже правильно открылся, правильно ворвался в штрафную, пока Гранквист ожидал передачи на Зе Луиша, только пробил с нерабочей ноги – единственный момент, где инсайды смазали классную комбинацию. Но стиль позиционной атаки «Спартака» во вчерашнем матче он здорово объясняет.

3. Новая структура продвижения мяча вперёд

В экспресс-отчёте сразу после матча я писал, что краснодарская модель «Спартака» очень похожа на то, что творит «Лейпциг» в Бундеслиге. Похожая схема со схожей расстановкой акцентов в атаке – не единственное сходство: изначально мысль появилась, когда красно-белые разыгрывали мяч в начале атаки. Чтобы было понятно, с кем и почему мы сравниваем – так разыгрывает мяч «Лейпциг». Один центральный полузащитник чуть ниже открывается под развитие атаки, второй – чуть выше, но в начальной стадии они часто формируют расстановку 2-2. Крайние защитники целиком оккупируют фланги, а атакующая четвёрка располагается, как ей вздумается.

Так атаки строил вчерашний «Спартак».

Принципы похожи. Квинси Промес уходил с фланга искать мяч в центральную зону, там же открывался под передачи Мельгарехо. Если короткий пас на кого-то из них не проходил, «Спартак» либо насыщал фланговую зону, пасуя глубоко в край Комбарову и Ещенко, либо длинной передачей забрасывал мяч на Зе Луиша – зацепиться за его скидку мог любой участник легковесной атакующей четвёрки. Билд-ап «Спартака» тоже был построен по принципам, схожим с принципами «Лейпцига»: система 2-2, где опорный хавбек может ситуативно возникнуть ниже, а центральный защитник – выше. Как на скриншоте.

Это как минимум третий структурный вариант «Спартака» в билд-апе за нынешний сезон. Стандартная идея, с Фернандо как глубинным плеймейкером и Глушаковым выше, работает неплохо, и центр тоже активно насыщается инсайдами, но обычно в таком варианте многое у «Спартака» упирается в создание ситуации на фланге и последующий навес в штрафную. На одной линии с центральными защитниками Фернандо некомфортно. В структуре 3-1, где Фернандо играет над линией обороны – ещё менее комфортно, так у атаки «Спартака» становится меньше вариантов. Идея с билд-апом 2-2 свежа, и интересно, перенесёт ли её Каррера на матчи с командами схожего стиля. «Зенит», тоже много владеющий мячом, станет лакмусовой бумажкой.

4. Акцент на слабом переходе «Краснодара» в оборону

Парадоксально, что по статистике Opta «Краснодар» до домашнего матча со «Спартаком» не пропустил ни одного мяча в контратаках. Во-первых, были контратаки, которые соперник завершал вторым темпом, через отскоки (гол Алексея Миранчука в Черкизово), во-вторых, ошибки «Краснодара» при переходе из атаки в оборону уже стали системными. «Быки» помногу контролируют мяч, но контрпрессинг после потери часто не работает, а игроки не успевают перестроиться и бегут откровенно хаотично.

Одна из таких системных ошибок связана с правым краем обороны «Краснодара», куда сейчас не бьёт только ленивый или Поддубский. Сергей Петров допускает много позиционных ошибок, рядом с ним – молодой, зелёный и небезупречный (мягко говоря) Грицаенко, а правый вингер ужасно помогает защите. Подберёзкин справа – вариант, при котором на фланге допускается меньше опасности, но с выходом Жоаозиньо «Краснодар» пускал контратаки по-старому. Момент при счёте 3:1 не показателен для картины матча, но показателен для Жоаозиньо. Бразилец изначально бежит за Промесом, но быстро бросает Квинси и пытается играть по мячу (хотя и накрыть мяч никак не успевает). Свой игрок упущен, позиция проиграна, дальше – пас вразрез и наказание. В Черкизово Жоаозиньо так упускал Лысова, неделю назад в матче с «Тосно» Мамаев регулярно зевал включения Мирзова.

Каррера здорово воспользовался проблемами, которые тянутся у «Краснодара» не первый месяц. Опорный хавбек не успевает перекрыть всё и спокойно наблюдает, как мяч через него катится в штрафную – неважно, Каборе или вчерашний Шишкин. Газинский податлив и хрупок без мяча, как печенье или мягкая игрушка. Как обороняться при включениях вторым темпом, команда патологически не знает. Когда «Спартак» забивал первый мяч, все бросились накрывать на линии вратарской Мельгарехо. Про Адриано, порвавшего защиту «Краснодара» своим резким включением, дружно забыли.

5. Переход на 4-3-3 при удобном счёте

Один из вечных постулатов в учебниках тактической теории – нет способа проще сломать игру соперника, чем отзеркалить его схему. Массимо Каррера так и сделал, пусть отчасти и вынужденно. Травма Мельгарехо разбила идею «Спартака»: Самедов продолжает лечиться, Бакаев, возможно, пока не вписывается в такой тактический вариант, а Педро Роша пока банально выглядит трансферным провалом. Так в контратакующей модели красно-белых стало на одного игрока меньше. Зато переход на 4-3-3 помог лучше отзащищаться без мяча. Дело не только в «зеркальности» схемы: лучшие отрезки в нынешнем сезоне «Спартак» провёл, когда оборонялся треугольником со страхующим Фернандо.

Визуальное впечатление, что «Спартак» физически подсел, не подкрепляется цифрами. Красно-белые банально сели ниже, окончательно отдали мяч (после перехода на 4-3-3 «Спартак» владел мячом всего 30,8% времени), усилили блок, но грамотно перекрывали кислород «Краснодару» даже в проблемных ситуациях. Прессинг в стиле «Лейпцига», удушающий и сразу в момент приёма мяча, сохранялся – в моменте, как на скриншоте ниже, Самсонов ошибается с выбором позиции, но Комбаров накрывает соперника и разбивает его атаку.

«Спартак» пропустил, но успел дважды ужалить «Краснодар» мощными контратаками с качественным использованием слабостей соперника. Можно расстраиваться, что даже переход на 4-3-3 не помог Селихову сделать сухарь, но по сути, игру «Краснодара» он сбил.

Вчерашним вечером для «Спартака» всё было идеально.