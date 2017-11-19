«Знаем — он неплохой женский тренер». «Письмо четырнадцати» против Шалимова

В эту пятницу одному из крупнейших скандалов в российском футболе исполнилось 24 года. 17 ноября 1993 года инициатором «Письма четырнадцати» стал именно Игорь Шалимов. Та история навредила многим её участникам — некоторые футболисты лишились последней возможности сыграть на чемпионате мира.



Удивительно, но Игорь Шалимов до сих пор не может забыть о том скандале. «Уверен, что люди ещё припоминают мне «Письмо четырнадцати», — говорит он в интервью «СЭ». — Это касается болельщиков ЦСКА и «Зенита». Спартаковцы относятся нормально».

И добавляет: «Но люди не понимают, о чём речь – многие даже не родились, когда случились те события».

В новом статусе главного тренера Игорь Шалимов рискует узнать, какого это быть «слитым» из команды своими же футболистами. После беспомощного разгрома от «Спартака» в микст-зоне не выдержал даже нордически спокойный Виктор Классон: «Думаю, сегодня мы должны были играть так же, как моя сборная играла против Италии. Итальянцы доминировали полностью на поле, давили нас и атаковали, но мы умело оборонялись и в итоге справились».

Ради чего команда тратила € 8 млн на Вандерсона? Почему Классон выбрал «Краснодар», а не ЦСКА? Зачем Смолов остался в команде до лета, имея на руках предложения от трёх топ-клубов? Вряд ли для того, чтобы «Краснодар» так и «сдох […] ноунеймом», не выиграв ни одного титула за 6 лет в РФПЛ.

«Спартак» приехал в Краснодар и разнёс местную философию к чертям Лучший матч красно-белых в сезоне. И, возможно, вообще при Массимо Каррере.

Многие эксперты и болельщики пишут, мол, «Шалимову запрещено играть от обороны». Правда ли Сергей Галицкий может уволить тренера своей команды за то, что тот взял три очка в матче со «Спартаком», выставив пять защитников, мы похоже узнаем нескоро. Только если сами футболисты «Краснодара», которым явно надоело проигрывать конкурентам, не напишут…

Открытое письмо футболистов «Краснодара»: каким оно могло бы быть

Мы, футболисты «Краснодара», понимая всю возложенную на нас ответственность за выступление команды в футбольном городе Краснодар, считаем недозволительным повторение ошибок, ранее неоднократно допущенных клубом, — в том числе, назначение недостаточно компетентного и жёсткого тренера, который способен добиваться результата, что уже неоднократно влияло на качество нашей игры.



Мы знаем, что Шалимов И. М. — неплохой женский тренер, но мужской футбол — это другое: главное, что нас беспокоит сегодня, это методы подготовки тренера «Краснодара», которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с главной командой вне Москвы и Санкт-Петербурга. Достигнутый же «Краснодаром» в прошлом сезоне результат — 4-е место и попадание в Лигу Европы — это инерция команды, созданной её бывшим тренером Кононовым О. Г., который ушёл с этой должности 13 сентября 2016 года, а также «подарок» от «Ростова», проигравшего в последнем матче того сезона «Оренбургу».

Мы считаем:



1. Работу с «Краснодаром» должен вести другой тренер.



2. Должен быть изменён подход к тактике и найден баланс между атакующем стилем и необходимостью уделять время игре в обороне.



3. Незамедлительно должны быть установлены самые высокие задачи для команды: завоевание титула и попадание в Лигу чемпионов.



Времена изменились, и вряд ли мы увидим такое обращение. Но ситуации вокруг «Краснодара» это не отменяет. Что болельщики, что футболисты, что футбольная общественность привыкли к другой игре и другим результатам команды. А значит, как минимум часть тезисов из знаменитого письма применима для нынешней ситуации в «Краснодаре».