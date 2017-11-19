С детства за трансфер из «Арсенала». Озил и Санчес снова в порядке

Взгляните на статистику матча с «Тоттенхэмом», и вы увидите, что в «Арсенале» есть два игрока, которые выделяются на общем фоне. Алексис Санчес и Месут Озил. Один бил из любых позиций – нанёс больше ударов, чем любой партнёр по команде – и добился своего в концовке первого тайма. Другой играл в пас лучше любого одноклубника – и закономерно отличился голевой передачей. Оба – среди лидеров по касаниям мяча, хотя и являются игроками группы атаки, а «Арсенал» играл от обороны. Плюс Санчес – лучший по обводкам, а Озил отдал четыре паса под удар. «Лидеры своей команды» — намекает статистика. Которые оставили разногласия с тренером позади. И надолго составят убедительную атаку с Александром Ляказеттом. Красиво. Но нет.

Всё проще. Они не подписали новый контракт.

Сначала небольшая предыстория. Слово Арсену Венгеру: «Озил и Санчес счастливы быть частью «Арсенала». Они не подписали новый контракт, но это не значит, что они уйдут из команды». Напомню, в сентябре Клаудио Браво говорил про Санчеса: «Мы говорили с ним в сборной Чили. Он пережил разнообразные чувства – от радости до горечи, всего за несколько часов. Тогда трансфер не удалось осуществить, надеюсь, удастся в будущем». То есть факт договорённости с «Ман Сити» (для перехода не хватило только времени) даже не обсуждается.

В начале сезона Санчес набрал пять килограммов, и Венгеру пришлось его оправдывать. Получилось смешно: «Санчес не толстый. У него меньше 10% жира, и он сосредоточен на Лиге Европы». Очень убедительно. Так сосредоточен, что сыграл в одном матче из четырёх… А потом и в чемпионате потерял место в составе. Так же, как и Озил, кстати. Немец пропустил пару матчей в октябре, и его отсутствие Венгер объяснял плохой формой. Удивительное совпадение: непопадающий в состав Озил, как и Санчес, связан с «Арсеналом» контрактом, который истекает 30 июня 2018 года. И отказывается его продлевать.

Арсен Венгер – не пережиток прошлого. И сегодня он доказал это Даже спустя 20 лет работы в «Арсенале» француз умудряется оставаться современным тренером. Внутри – пять доказательств.

Венгер сменил гнев на адекватность перед матче с «Эвертоном». Матч закончился разгромом, Санчес забил гол и отдал голевой пас, Озил забил гол и отдал голевой пас. После такого говорить о плохой форме было бы уже как-то странно. Объяснений и не было. Возвращение в старт получилось тихим, хотя и эффективным. И вот 18 ноября «Арсенал» впервые в сезоне обыграл команду из топ-6. Гол одного и пас другого напоминают о том, насколько Озил и Санчес важны для команды.Но не нужно искать ответы об их будущем в голах и победах. Это не главное.

Ведь они не подписали новый контракт.

Отклонили несколько предложений за последний год. Оба провоцируют массу слухов в британской прессе. Вплоть до того, что Санчес якобы попал на лавку из-за шантажа: таким образом клуб склонял его к продлению контракта, пугая тем, что иначе Алексис может остаться без игровой практики перед чемпионатом мира. Но чилийцы не прошли отбор и план не удался. Звучит слишком конспирологично и как-то жёлто. И в любом случае это недоказуемо. Да и не нужно. Одного факта хватает, чтобы примерно понять ситуацию в клубе даже самому далёкому от Лондона болельщику.

В январе футболисты, у которых остаётся полгода действующего контракта, получают право вести переговоры с другими клубами, минуя тот, в котором они выступают сейчас. Другими словами, если, например, Санчес хочет уйти, ему не нужно ждать июня, чтобы искать себе новую команду. Он может начать уже зимой. Если бы у него был длительный контракт, по правилам ФИФА понадобилось бы разрешение «Арсенала» на переговоры, но контракт скоро истекает, и разрешение не требуется. Есть ли у Санчеса варианты?

Ну, посмотрим. Про Клаудио Браво вы уже в курсе. А вот Дани Алвес из «ПСЖ»: «Будет здорово, если Алексис перейдёт к нам». Вы, может быть, не помните, Санчес летом ездил в Париж на переговоры. Ему не повезло: по сравнению с трудными трансферами Неймаром и Килианом Мбаппе его не менее трудный трансфер из «Арсенала» был только третьим в приоритете. Но Алвес не теряет надежды, а Parisien называет чилийца целью на январь. Что касается Озила, таких явных, прямым текстом сделанных набросов про него нет. Но есть устойчивый интерес Жозе Моуринью и встреча, о которой сообщает немецкое издание Bild.

И они так и не подписали новый контракт.

До зимнего трансферного окна всё меньше времени, и на этом фоне руководство “Арсенала” выступает слаженно и непреклонно. «По Озилу и Санчесу мы ещё ничего не решили», — заявляет Венгер, хотя зимой решать уже не ему. «Хотим сохранить обоих и привлечь к команде других талантливых футболистов», — повторяет свою мантру президент Стэн Кронке.

В последние два года они сказали много чего. И это многое так и не наступило. Но теперь разговорами не отделаться. Совершенно очевидно, зачем Озил и Санчес нужны «Арсеналу». А зачем им «Арсенал»?

Не стоит искать признаки улучшения/ухудшения отношений с Венгером и клубом в выступлении этих футболистов. Даже в немотивированном состоянии они могут эпизодически выдавать бенефис, который не под силу никому из их одноклубников. Если сопоставить два факта — истекающие контракты и качественную игру поздней осенью — в голову приходит немного циничная мысль о пиаре перед трансферным окном. Но на самом деле, у таких прекрасных футболистов может быть сколько угодно других причин классно сыграть в дерби с «Тоттенхэмом».

Нет среди них только одной: желания остаться в «Арсенале». Иначе они бы нашли время поставить подпись на листе бумаги, в которой значится повышение зарплаты до 250 тыс. евро в неделю. Без этого их отличная игра больше похожа на красивое прощание.