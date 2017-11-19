«Сухарь» Лодыгина, голы Кокорина и Дзюбы – праздник «Зенита» удался!

1. Пошёл ли «Зениту» перерыв в чемпионате впрок?

Тренеры респектабельных клубов, переполненных «сборниками» разных стран, как правило, недовольно кривятся с приближением «окон ФИФА»: опять полкоманды (в лучшем случае) разъедется кто куда – и поди знай, в каком состоянии вернётся. Но именно эта, ноябрьская, пауза в чемпионате, кажется, подоспела для Роберто Манчини как нельзя кстати. И команда, и её маститый «алленаторе» явно нуждались в маленькой эмоциональной перезагрузке после кошмарной серии в РФПЛ.

После победы в Краснодаре «Зенит» будто бы вздумал по максимуму обострить интригу в турнире, переключившись с лидерского графика на аутсайдерский: ничья в гостях – поражение дома. В таком прогулочном темпе сине-бело-голубые собрали три очка из 15 возможных, пропустили вперёд одного столичного конкурента и позволили двум другим до минимума сократить отставание от второго места. Шутка ли, даже «Тосно» на этом отрезке набрал почти в три раза больше пунктов, чем именитый сосед – восемь. Смена обстановки и яркие эмоции от встреч с Месси и Иньестой должны были пойти на пользу российским «сборникам» «Зенита». Да и аргентинским, наверное, тоже не мешало слегка развеяться.

Сказать, что после «антракта» «Зенит» изменился до неузнаваемости, наверное, будет преувеличением. Но он явно взбодрился, снова начал забивать – и побеждать. Выходит, перерыв пошёл на пользу.

2. Даст ли «Тосно» бой землякам?

Допускаю, что гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко без всякой задней мысли перед стартом сезона говорил о нежелании портить отношения с «Зенитом». Но его слова многие, и прежде всего в столице, истолковали превратно: ага, так и запишем, умирать в дерби не будут. Минимальная победа фаворита на де-юре гостевом, но де-факто домашнем поле «Петровского» в первом круге скептиков не слишком убедила. Особенно неприятно было слышать эти намёки Дмитрию Парфёнову и Владимиру Бесчастных, «спартаковским» людям в штабе областного клуба. На Крестовском острове Петербурга тосненцам представилась возможность доказать, что эти пересуды яйца выеденного не стоят.

Не получилось.

Если до перерыва «лесники» ни в чём не уступили противнику, кроме счёта на табло (1:0), то после – откровенно поплыли. И получили ещё четыре мяча вдобавок к первотаймовому – три с игры, один после стандарта.

3. Оторвётся ли Кокорин от Смолова и Промеса?

Октябрьская серия «Зенита» засвидетельствовала, сколь важен для команды Кокорин. Точнее – его голы. Как только Александр перестал забивать, у всей команды голы кончились. Четыре бесплодных матча Кокорина привели к троевластию в бомбардирском споре: сначала питерскую «девятку» настиг Смолов, а затем и Промес.

Само собой, лучшему снайперу «Зенита» хотелось поскорее покончить с нервирующей серией, и в воскресенье он это сделал. Долгое время Александр искал возможность для удара, но когда наконец улучил, так сразу и забил, предварительно уйдя от обоих центральных защитников «Тосно».

4. Избежит ли «косяка» Лодыгин?

Юрий отчасти сам виноват в том, что у него сложилось реноме… скажем так, не самого предсказуемого вратаря. Подтверждение этому даже «чайник» в несколько кликов найдёт в YouTube. А после того как Лодыгин уступил место в воротах Лунёву, «предугадать» его действия в том или ином эпизоде стало ещё сложнее – лавка, она на разных людей по-разному влияет, одних мобилизует, других – морально добивает.

Травма коллеги-конкурента открыла Лодыгину клубные ворота. Вот только проявить себя во всей красе российскому греку было затруднительно. Нет попаданий в створ – нет сейвов. «Тосно» в первом тайме тревожил Юрия лишь навесами да прострелами. Но когда от Лодыгина потребовалось вмешаться в ситуацию, он уверенно сделал это, отразив удары Маркова и Мирзова.

Против ЦСКА, напомню, он тоже сыграл на ноль – пускай даже не целый, а только полматча. Но дело не только в пропущенных мячах. Заметно, что рисковые, авантюрные трюки Лодыгин из своего репертуара практически исключил – не иначе как по тренерскому настоянию. И тем самым существенно повысил свои шансы снова стать первым номером.

5. Воспользуется ли шансом Шатов?

Прошли времена, когда позиции Шатова в сборной выглядели незыблемыми. Безвозвратно ли, от самого Олега во многом зависит. Конкуренция в средней линии национальной команды настолько обострилась, что сегодня никто из хавбеков не может быть уверенным в поездке на ЧМ-2018. А уж выпавшему из обоймы игроку вернуться в неё не просто сложно – чудовищно трудно.

Шатов, как видно, адекватно реагирует на изменение собственного статуса. Встречу с «Тосно» 17-й номер «Зенита» отработал чрезвычайно полезно: заработанный пенальти и голевой пас – солидный комплект для хавбека, не совершавшего результативных действий в чемпионате с июля и только недавно спрыгнувшего с лавки запасных.

6. Забьёт ли наконец-то Дзюба?

Забил! В своём 14-м по счёту матче сезона Артём снял-таки с себя безголевое проклятие в чемпионате, невесть кем на него насланное. А помогли ему в этом Кокорин и Кузяев. Тот случай, когда у одних получалось почти всё, а у других – ничего.