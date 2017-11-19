«Дзюба к ребёнку спешил». Кокорин вступился за товарища

Третьи в сезоне «пирожки» Дзюбы, празднование 10-летия чемпионства «Зенита» и восторг Ригони от российских стадионов.

Северное дерби получилось особенным. Перед матчем с «Тосно» зенитовцы решили отпраздновать 10-летие первой победы своей команды в чемпионате России. 11 ноября 2007 года «Зенит» обыграл «Сатурн» со счётом 1:0 и обеспечил себе первое в истории российское чемпионство. По такому случаю в Петербург пожаловали Камил Чонтофальски, Ивица Крижанац, Андрей Аршавин, Радек Ширл и Павел Погребняк. Чемпионы 2007 года поучаствовали в «Диалогах на Крестовском», провели автограф-сессию, а также совершили круг почёта по полю, поприветствовав зрителей на трибунах.

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Андрей Аршавин, выступающий ныне за казахстанский «Кайрат», признался, что не вернётся в родной клуб.

«Я уже дома в Питере, а вернусь ли в „Зенит“? Меня уже не пригласят. И я дал обещание другому клубу (речь о „Кайрате“. — Прим. „Чемпионата“). А так, конечно, в любом возрасте и статусе очень бы хотел сыграть на таком стадионе», — заявил футболист.

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Во время же матча фанаты «Зенита» подготовили мощный перформанс. На 14-й минуте встречи выставили баннер с надписью «Футбольная столица переехала в Питер!». В 2007 году именно на 14-й минуте первого тайма чемпионский гол забил Радек Ширл.

Действующие игроки «Зенита» также сумели порадовать своих болельщиков, разгромив «Тосно».

— Здорово, что «Зенит» устраивает мероприятия такого масштаба, — признался после матча Далер Кузяев. — Можно сказать, что круг почёта нас вдохновил. Мы хотели порадовать наших болельщиков в день, когда праздновали 10-летие чемпионства.

— Расскажите о моменте, когда забили.

— Не помню особо этот эпизод, там борьба была, я вышел на удобную позицию и решил бить в дальний угол. Получилось забить, так что всё отлично. А вот в моменте с пятым голом Артём Дзюба находился в более выгодном положении, поэтому решил отдать пас ему.

«Дзюба к ребёнку спешил»

Сам Артём Дзюба вновь отказался беседовать с прессой. Как вы думаете, какая на этот раз была причина? Конечно же, опять «пирожки».

Впрочем, Александр Кокорин потом объяснил поступок товарища по команде.

— Артём к ребёнку спешил, даже меня не подождал, — заверил журналистов Кокорин.

— Дзюбу подкололи за гол?

— Поздравили, конечно. Долгожданный гол.

— Чествование чемпионов вдохновило?

— Мы его не видели, честно говоря. Народ пришёл поздравить ребят, которые в том «золотом» сезоне выиграли чемпионство.

— Почему второй тайм получился ярче первого?

— Думаю, соперник устал и начал упускать нас. Они пропустили голы и развалились.

— Сами не ожидали, что счёт не по игре будет?

— 5:0 никто не загадывал. Соперник хороший, в первом круге нам было тяжело с «Тосно».

— После сборной всё было в порядке с силами?

— Не всё. Конец сезона: усталость, травмы у кого-то. Ничего страшного: три игры осталось в чемпионате. Доиграем.

— Ваш гол, победа дома — начало белой полосы?

— Концентрировались сильно на Лиге Европы и решили задачу. Сейчас нужно максимально переключаться и решать дела, которые упустили в чемпионате.

«Зенит» должен выиграть русское «класико» со «Спартаком»

Эмилиано Ригони корреспонденты больше спрашивали про сборную, чем про разгром «Тосно».

— Мы очень довольны, — заявил полузащитник. — Нам нужно было выигрывать, не терять очки. Так что мы счастливы.

— Следующий матч против «Спартака».

— Да, это особенный матч. Мы должны выигрывать его, выложиться по максимуму, ведь это русское «класико».

— Как вам поездка в сборную, игра в Краснодаре против Нигерии?

— Поездка в сборную всегда приятна. В матче против Нигерии мы допустили много ошибок, которые стоили нам дорого. Недостаточно хорошо сыграли в защите, не смогли использовать шансы в нападении. Но хорошо, что это произошло в товарищеской игре. Мы вынесли из неё многие вещи, которые помогут на чемпионате мира.

10 впечатлений от матча Аргентина – Нигерия в Краснодаре Без Месси аргентинцев хватило лишь на один тайм. «Суперорлы» не просто спасли матч, но и завоевали симпатии болельщиков.

— Говорят, что Аргентина проиграла, потому что не было Месси.

— Нет, мы играем командой, не только он. У нас был сильный состав, в первом тайме мы играли хорошо, во втором хуже. Вот и всё.

— Вам понравились «Лужники»?

— Да, очень классный стадион. И в Краснодаре просто впечатляющий. Мы всегда рады играть там, стадион превосходный.

— Как состояние Агуэро?

— С ним всё хорошо.

Пятёрка перед «Спартаком». 6 вопросов и ответов о северном дерби «Сухарь» Лодыгина, голы Кокорина и даже Дзюбы – праздник «Зенита» удался. Жаль, «Тосно» был на нём чужим.

«Тосно» получил от «Зенита» лёгкую пощёчину»

Футболисты «Тосно» шли через микст-зону поникшие. Наивно было ожидать иной реакции на поражение с таким счётом.

— Честно говоря, было действительно тяжело физически, — признался Евгений Марков. — «Зенит» играет в хороший футбол — тяжело с ними. Мастерство у них повыше. Мы получили лёгкую пощёчину, но вместе с командой примем этот удар — обсудим, сделаем выводы.

— Жёсткий был разговор в раздевалке в перерыве?

— Нет. Конечно, мы рассчитывали отыграться. Первый тайм не могу сказать, что мы провели хорошо — неплохо. Но этого нам не хватило для взятия хоть каких-то очков. Да, в этом сезоне это наш самый неудачный матч.