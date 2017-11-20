Англия снова поднимает тему допинга в российском футболе

Черчесов утверждает, что допинг-офицеры проверяют его команду постоянно. Об этом и другом — в обзоре новостей дня.

СМИ: ФИФА хочет поговорить с Родченковым о допинге в российском футболе

Британское издание Mail on Sunday утверждает, что ФИФА пытается связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.

В 2016 году Родченков рассказал американским СМИ, что как минимум 15 российских призёров Олимпиады в Сочи были частью государственной допинг-программы. Российские власти отвергают эти утверждения. Показания Родченкова были использованы при подготовке доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, после которого Международный олимпийский комитет создал комиссии под руководством Освальда (занимается перепроверкой проб россиян с ОИ в Сочи) и Шмида (проверяет информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему).

По данным Макларена, как минимум 34 российских футболиста, включая всех игроков, входивших в заявку сборной России на ЧМ-2014, были клиентами государственной допинг-программы. Mail on Sunday пишет, что ФИФА хочет получить от Родченкова дополнительные доказательства. Источник в ФИФА сообщил британскому изданию, что организации пока не удалось связаться с Родченковым, но в ближайшее время для этого будут предприняты новые усилия. При этом британское издание отмечает, что шансов на перенос ЧМ-2018 из России уже нет, однако новые данные, если они будут получены, отрицательно скажутся на турнире.

Mail on Sunday также акцентирует внимание на вице-премьере РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, президенте РФС Виталии Мутко. Издание пишет: «Ричард Макларен дал понять ФИФА, что Мутко был вовлечён в государственную допинг-программу, однако тот продолжает оставаться президентом РФС. На вопрос об этом в ФИФА отказались от комментариев».

Напомним, что в июне этого года в ФИФА заявили, что все допинг-тесты сборной России на ЧМ-2014 дали отрицательный результат.

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Черчесов: сборную всё время проверяют на допинг, предлагал и меня проверить

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию, согласно которой ФИФА пытается связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.

«На 70-75 процентах сборов у нас были допинг-офицеры, которые приезжали неожиданно. В Краснодаре проверили всю команду. Я и себя предложил, можете и меня проверить. Сейчас тоже были, проверили, но уже не всех, а шесть-семь человек. Нас всё время проверяют. Никаких проблем у нас до сих пор не было. Надеюсь, и не будет», — сказал Черчесов в программе «После футбола».

«Локомотив» победил «Анжи» благодаря голу Алексея Миранчука

«Локомотив» одержал победу над «Анжи» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В концовке первого тайма Мануэл Фернандеш сделал тонкий проникающий пас на забежавшего в штрафную Антона Миранчука, который прострелил в центр на брата Алексея, а тот в свою очередь на паузе обманул целую группу защитников и ударил в левый верхний угол ворот махачкалинцев. Этот гол оказался единственным в матче.

«Локомотив» набрал 36 очков и закрепился на первом месте в таблице РФПЛ.

«Зенит» забил «Тосно» пять голов в северном дерби

«Зенит» разгромил «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 5:0 у пользу сине-бело-голубых.

В середине первого тайма Эмилиано Ригони сделал передачу в штрафную, Раде Дугалич не успел к мячу и попал по ноге Олегу Шатову. Леандро Паредес с пенальти мощно пробил в нижний угол — 1:0. Вскоре после перерыва Шатов и Кузяев обыгрались у чужой штрафной, Далер выбрался на свободное пространство и пробил на исполнение в дальний угол.

На 64-й минуте Паредес с углового навесил во вратарскую, Бранислав Иванович выпрыгнул выше всех и головой пробил мимо Давида Юрченко. Шесть минут спустя Александр Кокорин проскользнул мимо двух соперников, ворвался в штрафную и отправил мяч в угол. В концовке Кузяев покатил мяч в центр штрафной, а Артём Дзюба спокойно поразил пустой угол ворот.

«Зенит» с 33 очками занимает второе место в таблице РФПЛ, отставая от «Локомотива» на 3 балла. «Тосно» (17) — 13-й.

«Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, обе команды не забили пенальти

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Амкар». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась вничью — 0:0.

«Ростов» мог открыть счёт на 79-й минуте, но пенальти в исполнении Сверрира Ингасона отразил Артур Нигматуллин.

В компенсированное время 11-й метровый заработал уже «Амкар», но Михаил Сиваков угодил в штангу.

Серия без побед команды Леонида Кучука в чемпионате достигла 11 матчей. Подопечные Гаджи Гаджиева не побеждают пять матчей кряду.

В таблице РФПЛ «Ростов» (19 очков) располагается на 11-й строчке, а «Амкар» (18) занимает 12-е место.

«Уфа» на своём поле переиграла «Урал»

«Уфа» одержала победу над «Уралом» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 28-й минуте Дмитрий Стоцкий вывел команду Сергея Семака вперёд, а на исходе часа игры Вячеслав Кротов удвоил преимущество уфимцев. В концовке игры гости могли отыграть один мяч, но Эрик Бикфалви не реализовал пенальти.

«Уфа» набрала 24 очка и вышла на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Урал», который имеет столько же баллов, но опустился на седьмую позицию из-за дополнительных показателей.

«Ювентус» проиграл «Сампдории»

В матче 13-го тура итальянской Серии A «Ювентус» в гостях потерпел поражение от «Сампдории» — 2:3.

На 52-й минуте Дуван Сапата счёт открыл, на 71-й отличился Лукас Торрейра, а восемь минут спустя счёт до разгромного довёл Джанмарко Феррари. В компенсированное время голы Гонсало Игуаина (пенальти) и Пауло Дибалы помогли гостям сократить разрыв в счёте, но спасти игру чемпион Италии не смог.

«Старая синьора» потерпела второе поражение в нынешнем чемпионате и отстаёт от лидирующего «Наполи» на четыре очка.