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Квинси Промес
Текст: Валерий Газзаев
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Символическая сборная 17-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

После паузы на игры сборной в команду тура вернулся лучший бомбардир Премьер-Лиги.
Футбол

Вратарь

Александр Беленов, «Уфа»

Александр Беленов провёл спокойный, уверенный матч. Его «Уфа» в таком же стиле со счётом 2:0 одолела «Урал» на своём поле.

Защита

Игорь Смольников, «Зенит»

Лучшим правым защитником 17-го тура стал Игорь Смольников. На его счету отличный матч против «Тосно».

Георгий Джикия, «Спартак»

Георгий Джикия достойно провёл тяжёлый матч в Краснодаре. «Быки», несмотря на поражение в три мяча, нередко угрожали «Спартаку» по ходу игры, но забить смогли лишь раз, когда судьба встречи была уже решена.

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Бранислав Иванович, «Зенит»

На счету сербского центрального защитника «Зенита» гол в матче с «Тосно». Кроме того, Бранислав Иванович стал одной из главных причин сухого матча питерцев в 17-м туре.

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Очень неплох был в краснодарском матче «Спартака» на своём левом фланге Дмитрий Комбаров. Постоянно 23-й номер подключался к атакам, отдавал передачи и создавал моменты. При этом Комбаров не забывал и про оборону.

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Полузащита

Понтус Вернблум, ЦСКА

Номинальный опорник Понтус Вернблум в очередной раз помог своим впереди. В символической сборной он стоит на родной позиции. Хотя матч против «СКА-Хабаровск» стал настоящим бенефисом Вернблума-форварда. В нём швед оформил дубль.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Алексей Миранчук стал главным героем выездного матча с «Анжи». Именно его гол с передачи брата Антона принёс очередную победу лидирующему в чемпионате «Локомотиву».

Алан Дзагоев, ЦСКА

Потихоньку набирает форму Алан Дзагоев. Его игра в тяжёлых условиях хабаровской поздней осени должна настроить болельщиков ЦСКА на позитивный лад. На счету Дзагоева гол и результативный пас в матче со «СКА-Хабаровск».

Нападение

Александр Кокорин, «Зенит»

После затянувшейся безголевой серии наконец отличился Александр Кокорин. Его «Зенит» на домашнем стадионе разгромил со счётом 5:0 «Тосно». Сам лучший бомбардир РФПЛ стал автором четвёртого гола встречи. Получилось красиво.

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«Сухарь» Лодыгина, голы Кокорина и даже Дзюбы – праздник «Зенита» удался. Жаль, «Тосно» был на нём чужим.

Луис Адриано, «Спартак»

Луис Адриано был неудержим в Краснодаре в прошедшую субботу. Бразилец поучаствовал в трёх из четырёх голов «Спартака» в ворота «быков»: дважды Луис забил сам и один раз выступил в роли ассистента Промеса.

Квинси Промес, «Спартак»

Промес замыкает символическую сборную, если говорить о её представителях на поле. «Краснодар» пострадал от Квинси чуть меньше, чем от Луиса. Однако вклад Промеса в яркую победу красно-белых всё равно немалый: голландец записал на свой счёт гол и результативный пас.

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Тренер

Массимо Каррера, «Спартак»

Многие называют прошедший в 17-м туре матч «Спартака» с «Краснодаром» чуть ли не лучшим в карьере Массимо Карреры как главного тренера москвичей. Так или иначе, не отметить такую яркую победу итальянского специалиста было нельзя.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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