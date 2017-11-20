Как побить топ-клуб с позиции силы

Представьте себе, что вы – скромный итальянский клуб, который борется за еврокубки. И вот позади час матча, и вы выигрываете у «Ювентуса». Ваши действия?

Наверное, одним из самых популярных ответов станет «отойти в защиту ввосьмером и играть забросами. Двух человек должно хватить, чтобы разогнать контратаку». Но тренер Марко Джампаоло придумал другой вариант. На 70-й минуте «Сампдория» так увлеклась позиционным нападением, что пропустила атаку три в два. Напомню, это скромная команда, которая выигрывает у чемпиона за 20 минут до конца матча.

Это можно назвать самоубийством, но это работает. После провала в защите «Сампа» отвела мяч от ворот, вышла из-под прессинга через мелкий пас, добралась до чужой штрафной, вернулась обратно на свою половину поля, (мяч снова добрался до вратаря), повторила комбинацию и забила гол. Перед голом хозяева сделали 28 точных пасов подряд, потом пауза – нарушение и штрафной удар – потом ещё пять точных пасов подряд.

28 точных передач подряд против проигрывающего «Ювентуса» — это не может быть случайностью. Это стиль. Маленькая команда в Италии играет с топ-клубом с позиции силы. После 28 пасов подряд со стилем уже почти всё ясно, но вот ещё два красивых примера.

Достать за 15 секунд

1. Кьеллини проигрывает Сапате в борьбе за мяч.

2. Асамоа выбивает мяч и обрезается.

3. Асамоа подбирает мяч в штрафной после потери Квальяреллы и пытается сделать вынос. Квальярелла выбивает у него мяч из-под ноги.

4. Бернардески перехватывает подачу Квальяреллы и делает вынос. Мяч срезается.

5. Лихтштайнер проигрывает борьбу Сапате. Гол.

Между пунктами один и пять прошло меньше 15 секунд. За это время хозяева выиграли четыре эпизода у чужих ворот, в которых главную роль играла решительность, готовность идти до конца. Они заперли «Юве» в штрафной, перехватывали мяч за мячом и затолкали его в ворота в лучших традициях Юргена Клоппа. Только без звёзд в составе. Так был открыт счёт – можно подумать, что это «Сампдория» борется с «Наполи» за скудетто и не имеет права проигрывать.

Не останавливаться

Второй пример. При счёте 2:0 в центре поля назначен штрафной в сторону ворот «Юве». До ворот далековато, но можно навесить. Сколько человек в штрафной? В момент гола – пять.

Добавлю ещё кое-что. Всё-таки Джампаоло не Клопп, в том смысле, что прессинг «Сампы» далеко не такой рискованный. Обычно после потерь на чужой половине поля команда перестраивается в подобие схемы 5-5: половина прессингует соперника, половина садится к воротам. Центр поля? Да ну его. Очень необычно, генуэзцы регулярно выглядят разбитой командой (разорванной на две части), и если бы не огромная работоспособность Торрейры и Баррето, то именно так и было бы. Но, во-первых, эта парочка обладает способностью примчаться к своим воротам как на пожар или убежать к чужим с той же скоростью, отыграв большую фору и в итоге не проиграв позицию. А во-вторых, схема в таком футболе – не главное. Важнее принцип, который для Италии довольно необычен.

Не бояться

Арриго Сакки как-то сказал: «В Италии футбол – игра страха. Молодые сидят в запасе, а старики выходят на поле и жмутся к воротам». В принципе, так и есть. Но из этого правила бывают исключения. «Сампдория» просто не сильна в катеначчо. Два тура назад в гостях у «Интера» генуэзцы тоже вышли играть от себя. Горели 0:3, отыграли два гола и заставили публику на «Джузеппе Меацца» хвататься за сердца от страха.

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Италия Как «Парма», «Бари» и «Фоджа» оказались вне элиты итальянского футбола.

Главный итальянский закон — если соперник сильнее, отдай ему территорию – нарушен. Закон «Сампдории» звучит так: не отдавай ничего никому. Пять проигранных «Ювентусом» эпизодов за 15 секунд доказывают, что при таком подходе даже у топ-игроков могут трястись колени и сдавать нервы. И это главное чудо в «Сампдории». Ведь тренеров-новаторов в маленьких итальянских командах всегда хватает. Но обычно они борются за выживание. А «Сампдория» борется за Лигу Европы и уже оторвалась от следующей команды («Милана») на семь очков при игре в запасе. Массимо Ферреро в восторге.

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро Фото: Reuters

Тренера Марко Джампаоло сейчас носят на руках в Италии. Если конкретнее – пытаются занести его в кресло тренера сборной. Будет лучше для всех, если этого не произойдёт. Давление на сборную перемалывало и не таких провинциалов, как Джампаоло. А ему в 50 лет до смешного не хватает опыта: ни в одной команде он до сих пор не сохранял работу главным тренером дольше чем на полтора года. Только сейчас в «Сампдории» он может прервать эту неприятную традицию. Его команду растащат летом (Торрейру, Капрари, Линетти и Феррари точно уведут), но и сейчас в команде решают не личности, а принцип игры. Это не изменится после пары продаж.