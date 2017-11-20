Каррера: у меня нет хрустального шара, чтобы увидеть будущее

— Хватит ли сил и эмоций после «Краснодара» показать такой же яркий атакующий футбол в матче против «Марибора»? – спросили журналисты главного тренера «Спартака» сегодня на пресс-конференции перед матчем с «Марибором».

— У меня нет хрустального шара, чтобы увидеть будущее, — с улыбкой сказал Каррера. — Но, естественно, мы хотим провести такой же яркий матч, как и в Краснодаре. «Марибор» играет в хороший футбол, и мы видели это в первом матче.

— В этой лиге чемпионов «Спартак» ни разу не уходил с поля без пропущенного мяча. Есть ли сверхзадача отыграть завтра на ноль?

— Вот защитник, — сказал Каррера, показывая на Таски. – Пожалуйста, спрашивайте!

«Спартак» приехал в Краснодар и разнёс местную философию к чертям Лучший матч красно-белых в сезоне. И, возможно, вообще при Массимо Каррере.

— Конечно, нам важно сыграть на ноль в этом матче, — начал Сердар. — Будет непросто, но мы хотим оставить свои ворота в неприкосновенности. Наша задача как защитников сыграть максимально хорошо в обороне. Я не выходил на поле в первой игре, но помню, что в составе «Марибора» есть хороший нападающий с международным опытом, который постоянно напрягал наших защитников. Нам нужно быть максимально внимательными, чтобы не допустить ошибок.

— Зобнин провёл один тайм в Краснодаре. Готов ли он выйти с первых минут с «Марибором»? – вопрос главному тренеру.

— Не могу сказать, что Зобнин сможет провести на поле все 90 минут, но, безусловно, он готов играть с первой минуты.

— Как себя чувствует Самедов?

— Самедов с сегодняшнего дня в общей группе. Он прошёл все тесты и готов играть. Безусловно, не все 90 минут. Из тех, у кого проблемы, больше всего вопросов по Ещенко. Сегодня ещё посмотрим за его состоянием.

— Какой урок был вынесен после первого матча в Мариборе?

— Мы поняли, что в европейских турнирах все матчи сложные. Самоотдача, концентрация и мотивация должны быть максимальными, несмотря на то, с кем ты играешь – с «Ливерпулем» или «Марибором».

— Дважды этой осенью на «Открытии» звучал гимн Лиги чемпионов. Является это для вас чем-то особенным? Может, подпеваете… — прозвучал вопрос главному тренеру, но Леонид Трахтенберг переадресовал его Таски.

— Играть в лиге чемпионов — это особенное чувство и для болельщиков, и для игроков, — ответил защитник. — Мы видели ту атмосферу, которая царила на стадионе во время предыдущих матчей. Из-за долгого перерыва без ЛЧ эмоции и на трибунах, и на поле зашкаливают. Надеюсь, что завтра будет очередной повод для радости.

— Есть ли у вас счастливый пиджак? – в шутку спросили Карреру.

— Нет. По сути, даже этот пиджак не мой! – улыбнувшись, ответил он. — Это официальный костюм «Спартака».