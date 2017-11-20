5 тренеров для сборной Италии: двое уже отказались

Для поклонников сборной Италии есть две новости: плохая и очень плохая. Да, всё немного запутанно. Поэтому начнём по порядку.

После долгого торга Джампьеро Вентуре дали 800 тыс. евро, и он ушёл в отставку. Кстати, сумма для итальянской федерации футбола (FIGC) серьёзная, её долго пытались сбить. Не получилось: Вентура пошёл на принцип. Теперь президент FIGC Карло Тавеккио ищет нового тренера. Он заявил, что рассматриваются пять кандидатур: Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри, Клаудио Раньери, Антонио Конте и Роберто Манчини.

Оперативнее всех отреагировал Анчелотти. И отказался. Как сообщает газета Repubblica, федерация обратилась к Адриано Галлиани, чтобы помочь его уговорить. Хотя некоторые журналисты полагают, что для успеха переговоров нужна отставка Тавеккио… А дипломатичнее всех отреагировал Аллегри. «Я в сборной Италии? Совершенно точно нет. Я хочу этого, но сейчас неподходящий момент. Я связан контрактом с «Ювентусом». Может, через несколько лет, если у меня будет шанс». Даже скромняга Раньери не сказал ничего конкретного. Так что вот плохая новость: все понимают, что со сборной Италии пока лучше не связываться.

Это была не сборная Италии. Это были самозванцы У нас есть доказательства.

А теперь очень плохая. Дипломатичный Аллегри дипломатично умолчал о некоторых причинах своего отказа. После невыхода Италии на чемпионат мира началась война всех против всех.

В частности, большинство клубов Серии А против Тавеккио, и эту оппозицию возглавляет «Ювентус». 74-летний глава FIGC сохраняет свой пост благодаря поддержке нескольких известных и влиятельных людей, которым тоже сильно за 70. В первую очередь это президент Mediaset Premium (и второй человек в Серии А) Адриано Галлиани и президент ассоциации итальянских тренеров Ренцо Уливьери. Конфликт настолько серьёзный, что, например, Аллегри готов выйти из ассоциации тренеров из-за того, что её глава поддерживает Тавеккио. Но и сам Уливьери тоже бунтует против своего руководства. После того как президент итальянского олимпийского комитета Джованни Малаго потребовал отставки Тавеккио, Уливьери заявил: «Малаго мне больше не начальник». Представили себе этот хаос?

«Пошли все вон!» Истерика в итальянских СМИ Италия пролетела мимо ЧМ, местная пресса в трауре. Изучаем огненные заголовки – плюс избранное про Джампьеро Вентуру из «Твиттера».

Сборной нужен тренер. Но всё высшее руководство в итальянском футболе находится в подвешенном состоянии, и никакой внятной стратегии развития у федерации нет. Карло Тавеккио обещал представить программу 20 ноября, но представил только список кандидатов на пост тренера. В таких условиях, когда никто не предскажет даже, сохранят ли свои должности чиновники через месяц, возглавлять опозоренную сборную – не лучшая идея. В случае если недовольные политикой FIGC победят, любой тренер, которого назначит Тавеккио, станет временщиком. Лучше подождать.

Есть хоть что-то хорошее?

Да. Есть шанс, что скоро это всё закончится. В марте 2017 года Тавеккио сохранил свой пост практически чудом, набрав неожиданные 54% голосов. Против него выступают достаточно авторитетные люди, вроде того же Джованни Малаго или президента Серии В Андреа Абоди, который год назад на выборах уступил Тавеккио совсем немного. И экс-футболиста сборной Дамиано Томмази (сейчас глава ассоциации итальянских футболистов). Все они потребовали отставки. Вот как это иллюстрируют шутники в «Твиттере».

Источник видео – паблик в «твиттере» ToroTime.

Марко Тарделли (помните такого?) заявил: «Карло Тавеккио в Англии не пустили бы ни на один стадион, а у нас он руководит футболом». Опустим, что сборную Англии вряд ли можно считать положительным примером, важнее то, что Тарделли – легенда Италии.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Agorà.

В оппозиции есть и другие знакомые имена. Например, Деметрио Альбертини – потенциальный кандидат на должность Тавеккио, если тот уйдёт в отставку. Кое-кто даже связывает уход Алессандро Несты из MLS с близкими структурными переменами в итальянском футболе. А Фабио Каннаваро продвигает идею с Паоло Мальдини в роли технического менеджера – человека, который помогает тренеру выбирать состав.

Кстати, чтобы понимать причины настолько глубоких противоречий в элите итальянского футбола, хватит одной короткой истории. Тавеккио спросили, почему Мальдини не было в штабе сборной Джампьеро Вентуры. Тот ответил: потому что у нас на этой должности уже есть Габриэле Ориали. В чём смысл? Тавеккио 74 года, Вентуре 69 лет, Ориали 64 года. Мальдини – 49 лет. Внезапно руководителей итальянского футбола стали называть в соцсетях «динозаврами». Угадайте почему.

Процесс обновления уже запущен. Ушёл из сборной не только Буффон. Ушли Барцальи, Кьеллини и Де Росси, хотя Кьеллини точно мог бы играть ещё года два. Но они осознали, что их поколению больше нечего дать сборной. Поколение, которое должно было занять их места, не больше похоже не шутку: все эти Балотелли, Дзадзы, Пелле, Дестро и Сиригу стабильно создают сами себе проблемы, но нестабильны на поле. Всё больше экспертов и журналистов считает, что нужно сократить количество команд в Серии А и Серии В, чтобы увеличить конкуренцию среди игроков. Среди них – президент Серии В Абоди.

Затормозить этот процесс можно. И даже добиться каких-то локальных успехов по пути, если назначить, например, Антонио Конте. Но предотвратить не получится.

Обновление: сегодня днём Карло Тавеккио объявил, что уходит в отставку.