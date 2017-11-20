Такие разные звёзды атаки. Вернблум и Промес – лучшие в туре РФПЛ

Звание MVP 17-го тура РФПЛ разделили между собой разные по амплуа игроки, оказавшиеся одинаково эффективными в атаке.

17-й тур РФПЛ оказался богат на голы и гостевые победы – это заставило экспертов и читателей «Чемпионата» крепко задуматься над тем, кто более других достоин звания лучшего игрока недели. После голосования постоянного жюри в рейтинге обозначились три лидера, но опрос читателей расставил всех по местам: лучшими в туре стали полузащитник «Спартака» Квинси Промес и хавбек ЦСКА Понтус Вернблум.

Футболисты, номинально выполняющие совершенно разные задачи на поле, оказались максимально полезны именно в атаке. Благодаря двум голам Вернблума «армейцам» удалось достичь комфортного преимущества в выездном матче против «СКА-Хабаровск» (4:2), а гол и результативная передача Промеса поставили точку в разгромной победе красно-белых в Краснодаре.

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После опроса экспертов преимуществом в один балл владел Вернблум, который набрал 9 голосов. Однако итоги голосования пользователей сравняли с ним Промеса – теперь у каждого по 12 очков.

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Второе место по итогам тура занял спартаковец Луис Адриано (10 баллов) – его старания в штрафной «Краснодара», обернувшиеся двумя голами, не остались незамеченными. Виртуальная бронза досталась полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку, который с передачи брата Антона забил победный гол «Анжи» в гостевом матче.

Кого осталось обойти Промесу, чтобы стать самым крутым легионером РФПЛ Голландский нападающий «Спартака» забил свой 51-й гол в РФПЛ. Кого должен обойти Промес, чтобы стать лучшим снайпером-легионером?

В гонке за звание самого ценного футболиста (MVP) сезона в РФПЛ вновь произошла смена лидеров. Воспрянувший в 16-м туре Квинси Промес усилил напор и вновь захватил первую строчку. Теперь в его активе 67 баллов. На втором месте оказался долгое время лидировавший зенитовец Александр Кокорин (59 очков). Саше нужно будет поднажать, чтобы не отпустить разогнавшегося оппонента. Третье место с 53 баллами в запасе занимает Алексей Миранчук. Сезон совсем недавно преодолел свой экватор, так что время, чтобы догнать лидера, ещё есть.

Специалисты

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Миранчук, Промес, Адриано.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Промес, Адриано, Зе Луиш.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»: Промес, Вернблум, Зе Луиш.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Адриано, Вернблум.



РФПЛ

Промес, Адриано, Вернблум.



Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Адриано Ал. Миранчук, Вернблум.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Промес, Адриано, Вернблум.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Промес, Зе Луиш, Вернблум.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец": Вернблум, ЗеЛуиш, Миранчук.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Луиз Адриано, Вернблум, Кузяев.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Вернблум, Адриано, Дзагоев.

Самвел Авакян, «Чемпионат»: Промес, Ал.Миранчук, Довбня.

Читатели

Квинси Промес («Спартак») – 1241 голос – 3 дополнительных балла.

Луиз Адриано («Спартак») – 542 – 2.

Понтус Вернблум (ЦСКА) – 477 – 1.

«ВКонтакте»

Алексей Миранчук («Локомотив») – 3565 голосов (28,8 %) – 3 дополнительных балла.

Понтус Вернблум (ЦСКА) – 2950 (23,8 %) – 2.

Квинси Промес («Спартак») – 2667 (21,6 %) – 1.

Итоги 17-го тура РФПЛ:

Квинси Промес («Спартак») – 12

Понтус Вернблум (ЦСКА) – 12

Луис Адриано («Спартак») – 10

Алексей Миранчук («Локомотив») – 7

Зе Луиш («Спартак») — 4

Алан Дзагоев (ЦСКА) – 1

Александр Довбня («СКА-Хабаровск») -1

Далер Кузяев («Зенит») — 1

Лучшие игроки ноября в сезоне-2017/18

Игрок 16 тур 17 тур Итог Квинси Промес («Спартак») 10 12 22 Антон Миранчук («Локомотив») 12 12 Понтус Вернблум (ЦСКА) 12 12 Фёдор Смолов («Краснодар») 11 11 Луис Адриано («Спартак») 10 10 Алексей Миранчук («Локомотив») 7 7 Иван Маркелов («Анжи») 7 7 Зе Луиш («Спартак») 4 4 Игорь Акинфеев (ЦСКА) 3 3 Фернандо («Спартак») 3 3 Витиньо (ЦСКА) 2 2 Алан Дзагоев (ЦСКА) 1 1 Александр Довбня («СКА-Хабаровск») 1 1 Далер Кузяев («Зенит») 1 1

Процедура определения лауреатов



По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.



После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.