Такие разные звёзды атаки. Вернблум и Промес – лучшие в туре РФПЛ

17-й тур РФПЛ оказался богат на голы и гостевые победы – это заставило экспертов и читателей «Чемпионата» крепко задуматься над тем, кто более других достоин звания лучшего игрока недели. После голосования постоянного жюри в рейтинге обозначились три лидера, но опрос читателей расставил всех по местам: лучшими в туре стали полузащитник «Спартака» Квинси Промес и хавбек ЦСКА Понтус Вернблум.
Футболисты, номинально выполняющие совершенно разные задачи на поле, оказались максимально полезны именно в атаке. Благодаря двум голам Вернблума «армейцам» удалось достичь комфортного преимущества в выездном матче против «СКА-Хабаровск» (4:2), а гол и результативная передача Промеса поставили точку в разгромной победе красно-белых в Краснодаре.
После опроса экспертов преимуществом в один балл владел Вернблум, который набрал 9 голосов. Однако итоги голосования пользователей сравняли с ним Промеса – теперь у каждого по 12 очков.
Второе место по итогам тура занял спартаковец Луис Адриано (10 баллов) – его старания в штрафной «Краснодара», обернувшиеся двумя голами, не остались незамеченными. Виртуальная бронза досталась полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку, который с передачи брата Антона забил победный гол «Анжи» в гостевом матче.
В гонке за звание самого ценного футболиста (MVP) сезона в РФПЛ вновь произошла смена лидеров. Воспрянувший в 16-м туре Квинси Промес усилил напор и вновь захватил первую строчку. Теперь в его активе 67 баллов. На втором месте оказался долгое время лидировавший зенитовец Александр Кокорин (59 очков). Саше нужно будет поднажать, чтобы не отпустить разогнавшегося оппонента. Третье место с 53 баллами в запасе занимает Алексей Миранчук. Сезон совсем недавно преодолел свой экватор, так что время, чтобы догнать лидера, ещё есть.
Специалисты
Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Миранчук, Промес, Адриано.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Промес, Адриано, Зе Луиш.
Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»: Промес, Вернблум, Зе Луиш.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Адриано, Вернблум.
РФПЛ
Промес, Адриано, Вернблум.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Адриано Ал. Миранчук, Вернблум.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Промес, Адриано, Вернблум.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Промес, Зе Луиш, Вернблум.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец": Вернблум, ЗеЛуиш, Миранчук.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Луиз Адриано, Вернблум, Кузяев.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Вернблум, Адриано, Дзагоев.
Самвел Авакян, «Чемпионат»: Промес, Ал.Миранчук, Довбня.
Квинси Промес («Спартак») – 1241 голос – 3 дополнительных балла.
Луиз Адриано («Спартак») – 542 – 2.
Понтус Вернблум (ЦСКА) – 477 – 1.
Алексей Миранчук («Локомотив») – 3565 голосов (28,8 %) – 3 дополнительных балла.
Понтус Вернблум (ЦСКА) – 2950 (23,8 %) – 2.
Квинси Промес («Спартак») – 2667 (21,6 %) – 1.
Итоги 17-го тура РФПЛ:
Квинси Промес («Спартак») – 12
Понтус Вернблум (ЦСКА) – 12
Луис Адриано («Спартак») – 10
Алексей Миранчук («Локомотив») – 7
Зе Луиш («Спартак») — 4
Алан Дзагоев (ЦСКА) – 1
Александр Довбня («СКА-Хабаровск») -1
Далер Кузяев («Зенит») — 1
Лучшие игроки ноября в сезоне-2017/18
|Игрок
|16 тур
|17 тур
|Итог
|Квинси Промес («Спартак»)
|10
|12
|22
|Антон Миранчук («Локомотив»)
|12
|12
|Понтус Вернблум (ЦСКА)
|12
|12
|Фёдор Смолов («Краснодар»)
|11
|11
|Луис Адриано («Спартак»)
|10
|10
|Алексей Миранчук («Локомотив»)
|7
|7
|Иван Маркелов («Анжи»)
|7
|7
|Зе Луиш («Спартак»)
|4
|4
|Игорь Акинфеев (ЦСКА)
|3
|3
|Фернандо («Спартак»)
|3
|3
|Витиньо (ЦСКА)
|2
|2
|Алан Дзагоев (ЦСКА)
|1
|1
|Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)
|1
|1
|Далер Кузяев («Зенит»)
|1
|1
По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.
После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.