Как согреться на футболе в минус 17?! Мгновения 17-го тура

Мороз тура

Несмотря на минус 17 градусов в Хабаровске, ЦСКА и СКА выдали зрелищную игру с обилием голов. Командам пришлось хорошенько побегать, чтобы не продрогнуть. В итоге москвичи впервые за сезон забили четыре мяча! В следующем туре в гостях у хабаровчан пройдёт (или не пройдёт) испытание холодом лидер чемпионата «Локомотив». Синоптики обещают минус 20 градусов. Зима близко!? Зима уже здесь!

Матч с ЦСКА стал для «СКА-Хабаровск» одним из худших по посещаемости в сезоне

Градус тура

А в Туле пока тепло. Даже жарко…

Любовь тура

В перерыве матча «Динамо» с «Ахматом» случилось знаменательное событие в жизни болельщиков бело-голубых Андрея и Кристины. Собравшиеся на «Арене Химки» зрители стали свидетелями зарождения новой ячейки общества.

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Музыка тура

В Краснодаре болельщиков встречали под аккомпанемент баяна.

Разгром тура

«Спартак» сыграл в гостях у Сергея Галицкого по-хозяйски и явно находится в отличной форме, что не может не радовать поклонников красно-белых в преддверии лигочемпионского матча с «Марибором».

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«Спартак» приехал в Краснодар и разнёс местную философию к чертям Лучший матч красно-белых в сезоне. И, возможно, вообще при Массимо Каррере.

Гости тура

Из Великого Устюга?!

Трофей тура

И нет, это не кубок мира, выставленный на минувшей неделе в Краснодаре. В столице Башкортостана представили Korantina Homes Cup. Для местных болельщиков эта «чашка» особенная: «Уфа» во время недавней паузы в чемпионате России завоевала на Кипре свой первый трофей в истории.

«Уфа» выиграла коммерческий турнир на Кипре

Неудачники тура

На 79-й минуте матча «Ростов» – «Амкар» дончане могли открыть счёт, но пенальти в исполнении Сверрира Ингасона отразил Артур Нигматуллин. В компенсированное время 11-й метровый заработал уже «Амкар», однако Михаил Сиваков угодил в штангу. 0:0 – как самый невероятный итог драматичного поединка в Ростове-на-Дону. Отметим, что подопечные Леонида Кучука не могут победить уже 11 матчей кряду.

Юбилей тура

«Зенит» с размахом отметил 10-летие первого чемпионства в России. Питерцы всласть покуражились в северном дерби над «Тосно» – 5:0. Забил даже Дзюба.

Тест. 2007 год, «Зенит» — чемпион. Вы помните? Это было ровно 10 лет назад.

Поддержка тура

В преддверии домашнего матча с «Тосно» на одной из трибун стадиона «Санкт-Петербург» открыли стену пожеланий для голкипера сине-бело-голубых Андрея Лунёва. Таким образом болельщики команды смогли выразить слова поддержки 26-летнему футболисту, получившему травму головы в концовке контрольного матча между Россией и Испанией.

Лидеры тура

«Железнодорожники» Антон и Алексей Миранчуки снова порадовали болельщиков красно-зелёных. В гостевом матче с «Анжи» первый отдал, второй забил превосходный гол, который позволил «Локомотиву» удержать единоличное лидерство в чемпионате ещё как минимум на один тур.

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Стиль тура

Жена защитника «Тосно» Сергея Сухарева Виктория подготовила оригинальный перформанс для мужа.

Фото: instagram.com/suhareva008

Дети тура

Когда футбол нравится не только папе.

Одержимый Вернблум, «большие сиськи» и секреты Карреры – в мгновениях тура А также возрождение Смолова, полевая кухня в Хабаровске и столичное дерби, которое чуть было не переросло в драку.

Когда сказал «бордюр» вместо «поребрик». Мгновения 15-го тура Конфликт на трибуне «Зенита», Тула в огне и на коне, акция «антигалстук» и другие классные фото тура РФПЛ.