Как согреться на футболе в минус 17?! Мгновения 17-го тура

Мороз тура
Несмотря на минус 17 градусов в Хабаровске, ЦСКА и СКА выдали зрелищную игру с обилием голов. Командам пришлось хорошенько побегать, чтобы не продрогнуть. В итоге москвичи впервые за сезон забили четыре мяча! В следующем туре в гостях у хабаровчан пройдёт (или не пройдёт) испытание холодом лидер чемпионата «Локомотив». Синоптики обещают минус 20 градусов. Зима близко!? Зима уже здесь!
Градус тура
А в Туле пока тепло. Даже жарко…
Любовь тура
В перерыве матча «Динамо» с «Ахматом» случилось знаменательное событие в жизни болельщиков бело-голубых Андрея и Кристины. Собравшиеся на «Арене Химки» зрители стали свидетелями зарождения новой ячейки общества.
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Музыка тура
В Краснодаре болельщиков встречали под аккомпанемент баяна.
Разгром тура
«Спартак» сыграл в гостях у Сергея Галицкого по-хозяйски и явно находится в отличной форме, что не может не радовать поклонников красно-белых в преддверии лигочемпионского матча с «Марибором».
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Гости тура
Из Великого Устюга?!
Трофей тура
И нет, это не кубок мира, выставленный на минувшей неделе в Краснодаре. В столице Башкортостана представили Korantina Homes Cup. Для местных болельщиков эта «чашка» особенная: «Уфа» во время недавней паузы в чемпионате России завоевала на Кипре свой первый трофей в истории.
Неудачники тура
На 79-й минуте матча «Ростов» – «Амкар» дончане могли открыть счёт, но пенальти в исполнении Сверрира Ингасона отразил Артур Нигматуллин. В компенсированное время 11-й метровый заработал уже «Амкар», однако Михаил Сиваков угодил в штангу. 0:0 – как самый невероятный итог драматичного поединка в Ростове-на-Дону. Отметим, что подопечные Леонида Кучука не могут победить уже 11 матчей кряду.
Юбилей тура
«Зенит» с размахом отметил 10-летие первого чемпионства в России. Питерцы всласть покуражились в северном дерби над «Тосно» – 5:0. Забил даже Дзюба.
Поддержка тура
В преддверии домашнего матча с «Тосно» на одной из трибун стадиона «Санкт-Петербург» открыли стену пожеланий для голкипера сине-бело-голубых Андрея Лунёва. Таким образом болельщики команды смогли выразить слова поддержки 26-летнему футболисту, получившему травму головы в концовке контрольного матча между Россией и Испанией.
Лидеры тура
«Железнодорожники» Антон и Алексей Миранчуки снова порадовали болельщиков красно-зелёных. В гостевом матче с «Анжи» первый отдал, второй забил превосходный гол, который позволил «Локомотиву» удержать единоличное лидерство в чемпионате ещё как минимум на один тур.
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Стиль тура
Жена защитника «Тосно» Сергея Сухарева Виктория подготовила оригинальный перформанс для мужа.
Дети тура
Когда футбол нравится не только папе.