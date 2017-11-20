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Текст: «Чемпионат»
Фото: instagram.com/lerochckam

Самые красивые болельщицы 17-го тура РФПЛ

В каком городе на футбол ходит больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Краснодаре, Туле, Уфе, Ростове-на-Дону и Петербурге.
Футбол
Как согреться на футболе в минус 17?! Мгновения 17-го тура
Делитесь своими советами и смотрите самые яркие фото минувшего тура РФПЛ.

В Краснодаре

В Туле

В Уфе

В Ростове-на-Дону

В Санкт-Петербурге

Самые красивые болельщицы 16-го тура РФПЛ
В каком городе ходит на футбол больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Санкт-Петербурге, Грозном, Перми, Москве и Казани.
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В этот раз наша рубрика побывала в Туле, Ростове-на-Дону, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Испании
Красивые девушки ходят не только на матчи любимых клубов.
Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины
Красивые девушки ходят не только на матчи любимых клубов. Немало их было на трибунах и во время товарищеского матча Россия — Аргентина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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