Ломай систему, а не кости. Как вымораживает российский футбол

Это уже не смешно. Посмотрите, что случилось с ЦСКА в Хабаровске. Играя в футбол при «-17» Алексей Березуцкий сломал лодыжку берцовой кости и выбыл на несколько месяцев. Произошло это не из-за удара или борьбы – нога одного из самых крепких защитников нашего футбола вывернулась на ровном месте.

При подобных травмах должны совпасть несколько факторов. Во-первых, это внешнее воздействие, но Березуцкого никто не ломал. Во-вторых, непривычное состояние мышц, в обычных условиях играющих роль защитного каркаса. Если еще раз посмотреть повтор травмы Березуцкого, то можно заметить, что его стопа будто вмерзает в газон, а туловище некоординированно разворачивается в другую сторону.

ЦСКА — «Спартак». Ноябрь 2002 года Фото: РИА Новости

Здесь логично и очень просто списать все на переутомление — ведь у ЦСКА был жёсткий график игр в РФПЛ и Лиге чемпионов. Только Алексей один из тех, кто получил почти двухнедельный перерыв во время матчей сборных и находился под ежедневным контролем врачей клуба.

Даже при отличном самочувствии на повышение травматизма могут влиять экстремальные условия. ФИФА считает, что низкая температура – одно из них. И дело далеко не только в возможных простудных заболеваниях или пневмонии.

В условиях холода двигаться больше, чем обычно, футболист не может, даже если очень сильно захочет, зато его мышцы медленнее разогреваются, гораздо быстро остывают и, что важнее, за счет этого работают не так, как обычно.

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Общее переохлаждение может сказываться на ощущении положения тела в пространстве. То есть, меняется связь между мозгом и мышцами, что сказывается на координации движений и, как следствие, приводит к повышению травматизма связок (я лично, хоть и не в мороз, а из-за переутомления дважды рвал кресты и довольно долго изучал эту тему). Любой человек, хоть раз стоявший на сильном морозе, чувственно поймет, о чем идет речь.

«Мордовия» — «Динамо». Декабрь 2014 года Фото: РИА Новости

В-третьих, причиной перелома может стать препятствие на поверхности. Ям и кочек на искусственном поле нет, но под влиянием низких температур изменяется сцепление с газоном. Здесь возникают вопрос, что происходит с подогреваемой резиновой крошкой в минус 17? Ведь еще раз пересмотреть эпизод, то можно увидеть, что газон в месте получения травмы Березуцким имеет другой цвет.

Все это могло остаться частностью, если бы перелом в Хабаровске не получил и другой игрок армейцев. У Георги Миланова тоже не выдержала берцовая кость. Футбол в минус 17 подарил нам шесть голов и две тяжелейшие травмы– вам такой результат нравится?

***

Вот в РФПЛ вроде бы все довольны. Похоже, им нравится год за годом играть ноябрьские и декабрьские матчи на открытых стадионах в самых холодных регионах страны.

Они выглядят умнее специалистов, проверяя на месте, а правда ли на матче ЦСКА в Хабаровске будет близко к минус двадцати? А не врут ли синоптики, что при 90-процентной влажности воздух, по ощущениям, на 5-6 градусов холоднее? Или не будет ли в этом году теплее, учитывая, что в эти даты в этом регионе уже пять лет (!) одна и та же погода?

Нет, они нагревают градусник у самого поля и разрешают играть, будто футболисты будут ползать на уровне травы. Про зрителей не говорю – на них здесь давно наплевать. Нет, летом они составляют календарь, а к зиме говорят, что уже слишком поздно что-то менять.

Если весь мир пытается строить будущее на основе выводов из истории и прогнозов на будущее — от стихийных бедствий до ситуации на фондовых рынках -наш футбол двигается опытным путем. Его формула очень похожа на старый анекдот. «Идёт заяц по лесу, видит кучу, берет на палец, намазывает на язык, морщится и говорит: «Какой я молодец: хорошо, что опять попробовал, а то наступил бы».

Весь ЦСКА замёрз, кроме Вернблума. Как «армейцы» победили в Хабаровске Дубль шведа снова принёс очки ЦСКА. Видимо, Вернблум лучше всего адаптирован к холодным «-19».

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Кажется, что не назначать матчи в Хабаровске и Сибири на зиму – это очень просто. Еще легче – жалеть ЦСКА или «Локомотив», но валить все на Мутко, Прядкина, Чебана или Шалимова. Но нужно помнить, что все решения по календарю принимаются коллегиально. Что развитие и решения РФПЛ определяют клубы. Руководство же скорее занимается исполнением, в том числе проводя матчи в критических условиях.

В минувшем туре «Зенит» обыгрывал «Тосно» на стадионе с крышей, отмечая чемпионство десятилетней давности. Аршавин, Погребняк и остальные играли последний тур 11 ноября. Тогда президентом РФС был тот самый Мутко, сборная России проводила лучший сезон в истории, а питерский клуб выигрывал Суперкубок Европы.

«Спартак» — «Рубин». Декабрь 2016 года Фото: РИА Новости

Разве не владелец ЦСКА Евгений Гинер инициировал переход на осень-весну, что было в итоге исполнено Сергеем Фурсенко – президентом клуба, который играет под крышей самого дорого стадиона Европы? Разве не тот же ЦСКА выступил за перенос летнего матча в Хабаровске на зиму? Разве не клубы должны договариваться о ручном составлении календаря для того, чтобы играть не только в тепле, но и при болельщиках, которым комфортно на стадионе. Хотя, зачем мы опять об зрителях – ведь это все не для них.

Наш футбол – позорище. И Месси это доказал Господа показали стране очередного бога — народ месил грязь, а дети рыдали.

Ясно другое: чтобы не ломались кости – нужно ломать систему и меняться. Начав хотя бы с переноса матча «Локомотива» 27 ноября, потому что в Хабаровске предсказывают мороз за двадцать. Да, ЦСКА играл в жуткий холод в этом году, «Спартак» — в прошлом в Томске, но на любые спекулятивные вещи должно быть наплевать, когда речь идет даже не об удобстве, а именно о здоровье. Термометр действительно можно нагреть, да и выдержать холод – тоже, но всё это так вымораживает.