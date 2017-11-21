«Локомотив» не хочет играть в Хабаровске при минус 21. Обзор дня

«Железнодорожники» не оставляют надежды о переносе своего матча на Дальнем Востоке.

Промес и Вернблум стали MVP 17-го тура РФПЛ

Полузащитники «Спартака» Квинси Промес и ЦСКА Понтус Вернблум разделили между собой звание MVP 17-го тура российской Премьер-Лиги.

После опроса экспертов преимуществом в один балл владел Вернблум, который набрал 9 голосов, а итоги голосования пользователей на странице проекта и в опросе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте» сравняли с ним Промеса – у каждого стало по 12 очков.

Вторым в туре финишировал нападающий «Спартака» Луис Адриано (10 баллов), а третьим — полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

На звание MVP 17-о тура РФПЛ также претендовали: Зе Луиш («Спартак»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Довбня («СКА-Хабаровск») и Далер Кузяев («Зенит»).

Такие разные звёзды атаки. Вернблум и Промес – лучшие в туре РФПЛ Звание MVP 17-го тура РФПЛ разделили между собой разные по амплуа игроки, оказавшиеся одинаково эффективными в атаке.

Алексей Березуцкий перенесёт операцию в Германии



Игроки ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий и Георги Миланов, получившие повреждения в гостевом матче РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (4:2), прошли медобследования.

«У Алексея Березуцкого и у Георги Миланова — переломы малоберцовых костей. У Алексея перелом правой малоберцовой кости со смещением, а у Георгия — левой малоберцовой кости.

Березуцкому в ближайшее время предстоит оперативное лечение в одной из клиник Германии. По операции Миланова решение будет принято завтра, после дополнительного обследования», — информирует сайт клуба.

Ломай систему, а не кости. Как вымораживает российский футбол У ЦСКА два перелома после матча в минус 17. «Локомотив» — на очереди?

«Локомотив» продолжает консультации по поводу переноса матча в Хабаровске

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» продолжает консультации по поводу переноса матча в Хабаровске. Клуб внимательно следит за изменениями прогноза погоды и по-прежнему рассчитывает на то, что игра состоится в более комфортных условиях.

Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но руководство «СКА-Хабаровск» ответило отказом. Позже главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отметил, что команда не боится лететь в Хабаровск.

Матч 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» запланирован на 27 ноября. В этот день по прогнозам синоптиков ожидается до минус 21 градуса.

«Зенит» оштрафован на € 27 тыс. за поведение болельщиков в матче с «Русенборгом»

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать «Зенит» на € 27 тыс. по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1), который прошёл в Норвегии 2 ноября.

Санкт-петербургский клуб оштрафован за действия своих болельщиков, которые использовали пиротехнические средства, бросали посторонние предметы и нанесли ущерб стадиону «Русенборга». «Зенит» в течение 30 дней должен связаться с норвежским клубом для урегулирования убытков, которые нанесли болельщики сине-бело-голубых.

«Русенборг» в свою очередь получил штраф в размере € 15 тыс. за использование болельщиками команды пиротехники.

Джикия продлил контракт со «Спартаком» до 2022 года

Сегодня 23-летний защитник «Спартака» Георгий Джикия продлил трудовой договор с московским клубом до 31 мая 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте московской команды. Прежнее соглашение футболиста с красно-белыми было рассчитано до 2021 года.

Джикия перешёл в стан «Спартака» 27 декабря 2016 года из пермского «Амкара», сыграл 30 матчей и забил один гол. Кроме того, Георгий провёл 8 матчей за сборную России.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 15 матчах Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом.

Каррера: у меня нет хрустального шара, чтобы увидеть будущее Главный тренер «Спартака» рассуждает о матче с «Марибором» и вновь отвечает на вопрос про пиджак.

Бельгийцы рассудят «Зенит» и «Вардар»

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Вардаром». Стартовый свисток 23 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» даст Барт Фертентен из Бельгии.

Ассистенты рефери — Рин Фанизере, Тибо Нейссен. Дополнительные ассистенты рефери — Лоуренс Виссер, Брам ван Дриске. Четвёртый рефери — Ив де Нев (все — Бельгия).

В текущем розыгрыше Лиги Европы Барт Вертентен работал на трёх матчах. Бельгиец показал 10 жёлтых карточек и назначил один пенальти.

Испанец Эстрада будет судить матч Лиги Европы «Локомотив» — «Копенгаген»

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Копенгагеном». Стартовый свисток 23 ноября в 21:00 на стадионе «РЖД-Арена» даст испанец Хавьер Эстрада, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ассистенты рефери — его соотечественники Мигель Мартинес и Теодоро Собрино. Дополнительные ассистенты рефери — Хесус Хиль Мансано и Рикардо де Бургос. Четвёртый рефери — Хавьер Родригес.

Эстрада в текущем сезоне Лиги Европы работал на матче «Арсенал» — «Кёльн» (0:0), в котором не показал ни одной жёлтой карточки.