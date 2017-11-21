«Бешикташ» — главная сенсация этой ЛЧ. Куарежма и Бабель рвут всех

В районе Стамбула, где привыкли ходить в чёрно-белых цветах, летом собрались несколько человек, недавних звёзд, чья карьера потихоньку катилась к финалу.

Всех их ранее списали со счетов, по разным причинам сказали, что в основе больших клубов они больше играть не будут, и собрали им чемоданы до Турции. Большинство восприняло бы это как последнюю ссылку, пусть и высокооплачиваемую. Но эти парни всем доказали, что способны ещё позажигать даже на окраине европейского футбола.

Там же, на задворках, оказался и Шенол Гюнеш, тренер, с которым сборная Турции добивалась лучшего результата в своей истории – бронзы чемпионата мира. В 2002 году турки под руководством Гюнеша дошли до полуфинала, даже вели в счёте с будущими чемпионами мира бразильцами. Но гениальность Роналдо и Ривалдо отправила турок на обочину. Через два года даже мастерство Хакана Шукюра и Эмре Белозоглу не помогло сборной выйти на Евро 2004. Горячие фанаты вместе с руководством ассоциации забыли про прошлые успехи и отправили Гюнеша в отставку. Тренер вернулся в «Трабзонспор», в котором провёл всю карьеру, и ещё девять лет стоял у руля команды.

Шенол Гюнеш Фото: Reuters

Спокойный и уравновешенный характер Гюнеша как нельзя кстати подходил заштатному клубу. Он сумел подобрать ключи к непростому характеру Бурака Йылмаза, раскрыл Волкана Шена, вдохнул новую жизнь в ветерана Халила Алтынтопа. Главный постулат Гюнеша – закладывать фундамент команды и строить её постепенно, без спешки.

Два года назад Шенол сменил в «Бешикташе» так и не сумевшего свыкнуться с тонкой восточной культурой Славена Билича и начал всё сначала. Перестроил схему на любимые 4-2-3-1, выписал несколько креативщиков и начал планомерно выстраивать игру. В отличие от «Галатасарая» и «Фенербахче» «Бешикташ» не имел огромного бюджета, потому сосредоточился на подборе бриллиантов, которые европейские топ-клубы выковыривали из своих корон и выкидывали на свалку.

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После командировки в «Порту» вернулся Рикарду Куарежма, был выцеплен из «Бенфики» уничтожавший «Баварию» Андерсон Талиска, за копейки пришёл из «Барселоны» Адриано, наконец, были выписали Пепе, Альваро Негредо и Гари Медель. Оказались под руководством Гюнеша наши старые знакомые Джанер Эркин, Гёкхан Тёре и Арас Озбилиз. Но самое неоднозначное и волшебное приобретение «Бешикташа» — Райан Бабель.

Дженк Тосун и Райан Бабель празднуют гол в ворота «Монако» Фото: Reuters

В своё время вингер «Ливерпуля» считался одним из самых талантливых футболистов Европы, но потерялся на фоне других звёзд. Потом были попытки заиграть в Германии, Голландии, Испании и даже ОАЭ. Всё безуспешно.

В возрасте 30 лет Райан в статусе свободного агента сел на поезд до Стамбула, впервые в карьере получил от тренера полную свободу действий… и вдруг заиграл так, как никогда в жизни. Не прошло и года, как Бабель хоронит «Порту» и «Лейпциг» в Лиге чемпионов. Впервые за шесть лет он получил вызов в сборную Нидерландов.

Вообще, полная свобода действий фланговых игроков – один из постулатов Гюнеша. Потому так любит «Бешикташ» Рикарду Куарежма, герой ваших школьных «нокий» и «сименсов». Потому так эффективны крайние защитники Адриано и Генюл. Прибавьте сюда превращающих в труху траву и форвардов перед своей штрафной Пепе с Меделем, заряженного на ворота похлеще Йылмаза Дженка Тосуна и главного таланта нового турецкого поколения Огузхана Озьякупа – и получите команду, готовую к играм плей-офф Лиги чемпионов.

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Важно то, что Гюнешу удалось объединить всех игроков – и молодых талантов, и звёзд, которые, казалось, приехали доигрывать. Талиска благодарит тренера, что тот научил его играть головой, Джанер Эркин рассказывает о невероятной атмосфере в раздевалке, а Куарежма просит отклонять любое предложение со стороны, так как намерен закончить карьеру в «Бешикташе». И правда, как можно не выкладываться перед такими болельщиками?

Осталось сделать один шаг – и первый выход из группы в истории «Бешикташа» поддаст ещё топлива в устаревший двигатель и, как казалось многим, коррозийные поршни задвигаются с новой силой. Этот «Бешикташ» готов удивлять и влюблять в себя. Как Турция на чемпионате мира 2002 года.