Вернблум в атаке – главный джокер сезона. Как это работает?

Нападающий Вернблум: 3 матча – 3 гола

Две недели назад Понтус Вернблум стал объектом всеобщих нападок, а после морозного матча в Хабаровске – стал героем тура. «Вернблум, номинальный опорный полузащитник, вспомнил молодость, когда играл в атаке», – сказал после матча Виктор Гончаренко. При Леониде Слуцком Понтус тоже прибегал в чужую штрафную к финальному свистку, но в ЦСКА никогда не играл чистого нападающего на дистанции. Так было в молодости Вернблума, в Швеции: в сезоне-2007 «Гётеборг» продал Маркуса Берга, и тренерский тандем клуба – Йонас Ольссон и Стефан Рен – перевёл атакующего хавбека Вернблума в атаку. Интервью Понтуса-нападающего читать сейчас очень забавно:

– Мой идеал нападающего – Рауль. Это настоящий лидер, всегда работающий на команду. Ещё мне нравится Руд ван Нистелрой: он невероятен в штрафной. Из шведов хорош Йохан Элмандер. Боже, сколько он работает на команду – это впечатляет. Ещё и голы успевает забивать.

В «Гётеборге» Вернблум успел выбить бомбардирский рекорд в 8 мячей, но потом перешёл в глубину поля – там его жёсткость и злая неуступчивость оказались к месту. До Гончаренко о переводе Вернблума в атаку задумывался только тренер сборной Швеции Эрик Хамрен четыре года назад, на что Понтус даже слегка огрызался: «Прошло несколько лет с тех пор, как я играл в атаке, так использовать меня неоптимально. Это было давно». Теперь снова пришлось вспоминать – после «Базеля» ЦСКА неизменно использует схему 3-4-3, где Вернблум играет полноценного нападающего.

Фото: Официальный сайт ЦСКА

После дерби с «Локомотивом» Гончаренко чётко обрисовал, чем нападающий Вернблум лучше Аарона Оланаре или Фёдора Чалова. Вернблум агрессивнее и активнее ищет борьбу – Оланаре может похвастать этим только в 2-3 матчах сезона, Чалов с лета пассивен в принципе. Гончаренко считает, что форвард должен навязывать борьбу и не обязан выигрывать её: важнее сделать ситуацию максимально выгодной для подбора, а дальше всё сделают лёгкие Дзагоев и Витиньо. На Дальнем Востоке Вернблум выиграл всего 38% единоборств (и 50% верховых), но зато сделал 5 перехватов на чужой половине поля – лучший результат в туре – и собрал 3 подбора за центральным кругом (больше за тур только у тульского Джорджевича). То есть с главной миссией, помощью прессингу, Вернблум справился.

Вернблум как нападающий заслуживает двух пометок.

Первая: как настоящий таргетмен, Понтус стягивал на себя внимание защитников СКА, давая забежать за спину Дзагоеву, Витиньо или Головину. Хабаровская организация игры, однозначно слабейшая в Премьер-Лиге, легко покупалась на ложные открывания Вернблума.

Вторая. Вернблум действительно классно открывается в атаке. «Голевое чутьё и правильные открывания привели к тому, что сегодня он был лучшим нападающим», – сказал Гончаренко о шведском джокере после матча. Чистая правда. Отчасти её тоже можно списать на слабость защиты СКА, но лишь отчасти. В моменте с первым голом Вернблум выскочил из-за спины Димидко, кидавшего на шведа взгляд секунды за три до прострела во вратарскую. При счёте 2:2 – здорово рванул на мяч сразу после мягкого паса Натхо. Был момент и в первом тайме, где Вернблум открылся в коридор между защитников, организованный Димидко.

Интересно и то, насколько удачно Виктор Гончаренко регулирует задания Вернблума по ходу матча. В атаке Понтус перемещался с первых минут, но при счёте 2:1 опустился в опорную зону. ЦСКА перестроился на 4-4-1-1 без мяча, где первой линией прессинга стали Витиньо и Дзагоев. Как только московские «армейцы» пропустили (кстати, не без вины Вернблума), Гончаренко перевёл шведа обратно в атаку. До зимы такого Вернблума мы увидим ещё не раз.

Боже, сколько он работает на команду – это впечатляет. Ещё и голы успевает забивать.

Разбор главного матча тура – здесь:

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Манчини отходит от 4-3-3 и вписывает Шатова

Главный виновник осеннего провала «Зенита» – однозначно Роберто Манчини. Вряд ли две подряд нулевых ничьи на стыке лета и осени были поводом ломать работавшую тактику петербуржцев. 4-4-2 была заменена на 4-3-3, Артём Дзюба сохранил на уровне прошлого сезона только цепкость, из-за перевода на фланг замолчал Александр Кокорин, ухудшилась доставка мяча из глубины – хуже стало всё. Странно, что Манчини гнул свою линию с 4-3-3 так долго, но под матч с «Тосно» итальянец наконец-то отошёл от неработающей расстановки.

«Зенит» перестроился на 4-2-3-1, а главной фишкой стала динамичная атакующая тройка, куда впервые за долгое время был вписан Олег Шатов. Он начинал матч в центре (слева Кузяев, справа – Ригони), но часто смещался на левый край под излюбленный приём перехода «Зенита» в атаку. При таком приёме два игрока группы атаки открываются на одной вертикальной линии под пасующего (он на той же линии), и они поочерёдно исполняют отвлекающие роли. В матче с «Тосно» Шатов так работал в открываниях вместе с Кузяевым.

Шатов явно соскучился по игре – в матче с «Тосно» он был хорош. Из претензий к Олегу можно выделить только неплотную работу на стандартах у своих ворот по Заболотному – Буйволов стягивал Кришито, Шатов выключался, и Заболотный дважды оставался без опеки. Других ошибок нет, более того, Олег ещё и вгрызался в отборы, возвращаясь назад (4 удачных отбора при 6 попытках). Из креативной группы «Зенита» Шатов стал лучшим игроком команды по Impect, количеству отрезанных защитников (10), сделал несколько умных передач под удар – на Кришито, Ригони и Кокорина. И увенчал матч голевой на Кузяева. Хочется верить, что Олег Шатов наконец-то готов выйти из зоны комфорта, в которой прописан уже не первый год.

Ещё одна тактическая история из матча – изменённая структура «Зенита» при начале атаки. Обычно при билд-апе 2-3 в нижней пятёрке возникал Леандро Паредес, и без толкового прессинга он качественно начинал атаки из глубины. Против «Тосно» в пятёрке, разыгрывающей мяч, внезапно возник Матиас Краневиттер (скриншот – пример такого билд-апа). У Крана тоже неплохой пас, но не более того – выпиливать такие диагонали, как Паредес, и делать это потоком Матиас не может. А когда Паредес опускался за мячом, он либо не получал передач, либо видел перед собой перекрытое пространство.

Как результат, до 27-й минуты Паредес не отрезал своим пасом ни одного соперника – все передачи делал назад, поперёк или без обострения. На традиционную мощность Паредес вышел уже потом, когда начал опускаться за мячом глубже.

«Локомотив» снова играет без нападающих

Утром четверга по Москве Джефферсон Фарфан принёс сборной Перу путёвку на чемпионат мира, а потом отмечал вместе со страной – было бы странно сразу бросать его под танки в Каспийске. Эдер до сих пор испытывает проблемы с мышцами бедра. Ари не играет с лета. «Локомотив» уже неоднократно за последние полтора года сталкивается с ситуацией, когда здоровых нападающих вообще нет, и обычно на острие выходил Алексей Миранчук – он лучше других находит свободное пространство при открываниях. Но если правильно строить атаки, то такому «Локомотиву» нападающий вообще не нужен: главное – максимально насыщать пространство в штрафной площадке, где завершить атаку может любой.

Фото: Сергей Расулов-младший, NEWSTEAM

В позиционной атаке «Локомотива» на острие успели побывать сразу четыре игрока – оба Миранчука, Мацей Рыбус и Александр Коломейцев. Как видно на картах касаний, все делали большой объём работы вдалеке от штрафной, разгоняя атаки из центральной зоны и при надобности смещаясь ближе к флангу (Коломейцев не поместился на графику, но поверьте, у него похожая история). «Железнодорожники» делали акцент на взломе правого края, куда чаще смещались и оба Миранчука, и Коломейцев, плюс нагнетал Игнатьев – это связано со слабостью Полуяхтова в позиционной защите и выборе позиции при обороне. Ближе к левому флангу всю креативную работу брал на себя Ману Фернандеш.

Матч в Каспийске – сильная иллюстрация удивительного стиля «Локомотива». Большая группа игроков атаки вообще не привязана к конкретным позициям, а по заданиям игроки могут даже дублировать друг друга – всё подчинено полёту фантазии – но при этом никто никому не мешает. Разыгрывать мяч в центральной зоне успевают все, открываться на острие – тоже. Только за первый тайм «Локо» перепробовал массу вариантов: пара Коломейцев – Рыбус, Рыбус в одиночку, Алексей Миранчук в одиночку, братья в паре. Вот один из вариантов, где на острие возникает Коломейцев. Главное – не кто на острие, а как при доводке мяча до штрафной заполняются потенциальные ударные точки.

Ситуация с голом – тоже типичная для «Локомотива», не с точки зрения игроков-участников, а в построении атаки: Антон Миранчук влетает в штрафную, Рыбус возникает на острие атаки, стягивая защитников, а на дальней штанге одиноко караулит мяч Алексей Миранчук. «Локо» Сёмина – тот случай, когда фантазия заложена в базис тактики. И это впечатляет.

Шахматы Божовича под «Рубин» Бердыева

В нынешнем сезоне тульский «Арсенал» больше запомнился, как середняк с выстроенной атакой, но Миодраг Божович научил «оружейников» ещё и терпеть, грамотно обороняться. Сам Божович тоже подбирает правильные решения, заточенные под защиту. На новое решение его натолкнул стиль билд-апа «Рубина»: испытывая проблемы с доставкой мяча вперёд, казанцы часто используют длинные передачи на правый край штрафной, куда обычно забегает Мориц Бауэр. Как Марио Фернандес по-казански. В Туле Бауэр не сыграл из-за перебора карточек, но «Рубин» не отказался от стратегии – правым защитником вышел такой же рослый Кудряшов. Даже рабочая левая нога Бердыева не смутила.

Божович осознанно построил состав «Арсенала», чтобы нивелировать стратегию Бердыева. Левым защитником вышел не Виктор Альварес или Александров, а Гиа Григалава – откровенно бесполезный в атаке, но качественно снимающий воздух (67% выигранного верха за карьеру в «Арсенале»). Помогал ему на левом краю не юркий Кангва или тот же Александров, а более высокий Сергей Ткачёв. Справа Божович выставил ещё более оборонительную связку Хагуш – Комбаров, однако при позиционной защите превращал четвёрку в пятёрку не Комбаров, а именно Ткачёв. По задумке тренера «Арсенала», сдержать Кудряшова они должны были вдвоём.

Если Кудряшов и добирался до мяча, как на скриншоте, то затем Григалава и Ткачёв вдвоём перекрывали разгон атаки по флангу. Защитник «Рубина» выиграл 4 верховых единоборства из 6, но не сделал из-под Григалавы с Ткачёвым ни одной острой передачи и не развивал атаки в сторону обострения, как делает Марио Фернандес или тот же Бауэр, скидывая мяч в штрафную. Кстати, под Фернандеса Тула готовила похожий план на игру.

Такие незаметные шахматы – новый сигнал, что наш чемпионат добирает в тренерских мозгах.

«Уфа» разбивает фланг Кулакова

Денис Кулаков – самый переоценённый недооценённый игрок Премьер-Лиги. Дайте объясню странную формулировку: его качеством игры в атаке восхищаются буквально все, кто смотрит в РФПЛ не только на столичные команды, от Василия Уткина до начинающих аналитиков. В атаке Кулаков действительно хорош – создаёт ширину на фланге, качественно вырезает навесы в штрафную, может и сам стрельнуть по воротам. В Уфе Кулаков стал ещё и лучшим по количеству передач (92 сделанная, 81 точная, 3/6 точных пасов в штрафную).

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Кулаков очень полезен в атаке, но при обороне дарит «Уралу» букет ошибок. Он может выключиться из эпизода после потери мяча, открыть свободную зону, пустить передачу за спину – сделать всё то, что качественный крайний защитник делать не должен. Учитывая, насколько «Уфа» Сергея Семака (однозначно самого прогрессирующего тренера сезона) отточила фланговые атаки, зона Кулакова должна была стать уязвимой. И вышел откровенный разнос.

Прессинг «Уфы» был рассчитан на доводку мяча до Кулакова и создание ловушки. Украинца в момент приёма мяча накрывал Йокич, вместе со словенцем прессинг обеспечивал кто-то ещё. Такая ловушка родила первый явный голевой момент уфимцев: под давлением Йокича и Стоцкого Кулаков потерял мяч, недоработал в отборе, сконцентрировался на мяче и прозевал рывок Сысуева себе за спину.

«Уфа» выбрала подходящую зону для давления. 43% своих атак уфимцы разгоняли через левый край, разрывали Кулакова за счёт резких подключений вперёд Йокича. Все три явных голевых момента команда Семака создала именно с фланга Кулакова, и лишь в одном украинец напрямую не виноват. Слишком агрессивная манера игры защитника «Урала» косвенно повлияла и на второй забитый мяч. Кулаков выбросился на Йокича, получил передачу себе за спину, а страховавший украинца Емельянов освободил центр, через который легко рванул Кротов. Недооценённый? Как бы не наоборот.

Стандарты – шанс «Динамо» и «Анжи» на выживание

Тяжело найти тактические изюминки в командах, где тренеры сменились по ходу сезона. «Анжи» неплохо двигал мяч вперёд при Александре Григоряне, а Вадим Скрипченко, несмотря на работу над позиционной атакой на тренировках, довёл «Анжи» до худшего продвижения мяча и 14-го Impect в Премьер-Лиге. Дмитрия Хохлова определённо сложно оценивать, когда в атаке бегает Николай Обольский с мощнейшей статистикой за один тайм: 0 ударов, 21% выигранных единоборств, 0% выигранного верха (если что, я сейчас о нападающем, чей главный козырь – габариты). В их командах явно изменилось лишь одно – оба сделали серьёзную ставку на стандарты. Для аутсайдера это золотая жила: стандарты легче отработать на тренировках, не оглядываясь на класс игроков.

В короткие сроки Скрипченко построил в «Анжи» вторые по опасности стандарты в лиге (по xG только «Уфа» подаёт острее), а Арсен Хубулов стал одним из двух исключительных игроков в РФПЛ, создающих шансы со статичного мяча опаснее, чем с игры. Видно, что Скрипченко отрабатывает на тренировках несколько розыгрышей, не запирается в один вариант и пробует применять в своей команде чужие идеи. Против «Локомотива» махачкалинцы использовали что-то похожее на вариант «Рубина»: максимальное насыщение вратарской площади и передача на ближнюю штангу.

Ещё один, более опасный по факту розыгрыш. Игроки «Анжи» вчетвером насыщают 11-метровую отметку, создавая там бутерброд, а пятым в штрафной возникает Александр Прудников. В момент навеса он выбегает из вратарской, вылетает из-за спины Игнатьева, пользуется пассивностью Ману Фернандеша и головой отправляет мяч в перекладину.

Юрий Сёмин прав, отмечая готовность «Локомотива» к угловым «Анжи» и удачную работу на стандартах. Но самый опасный момент команда Вадима Скрипченко создала со стандарта – и это уже фирменный почерк «Анжи» осенью.

«Динамо» стараниями Юрия Калитвинцева стало единственной командой Премьер-Лиги, не забивавшей со стандартов весь первый круг. Дмитрий Хохлов пока лишь косметически меняет бело-голубых, и работа над штрафными и угловыми – пожалуй, его главное достижение. Второй тур кряду «Динамо» забивает со стандарта, более того, из 4 угловых все 4 кончились ударами – мощнейшая продуктивность в туре. Вариативность москвичей при этом минимальна. Все подачи идут в центр штрафной, а главный козырь «Динамо» на стандартах – мощь Тони Шуньича. «Ахмат» силами Семёнова повис на плечах Шуньича, но босниец успел нарваться на контакт под пенальти (ошибся Безбородов) и утянул за собой игрока для Луценко в моменте с голом.

В материале использованы данные InStat, Opta и паблика «Пыльный чердак».