Джикия: «Зенит»? Предпочту остаться в лучшей команде страны

Наше общение с защитником «Спартака», которому сегодня, к слову, исполнилось 24 года, проходило в несколько этапов. Сначала футболист приехал к нам в редакцию, где поиграл в FIFA 18 с болельщиком, потом отдельно пообщался с автором «Чемпионата» и, наконец, прокомментировал инфоповод, касающийся его лично – продление контракта со «Спартаком» до 2022 года.

— Я невероятно счастлив, — заявил Джикия сразу после того, как поставил подпись под новым соглашением. — Хочу поблагодарить всех, в том числе руководство клуба — Леонида Арнольдовича Федуна, Наиля Камильевича Измайлова, Сергея Юрьевича Родионова. И, конечно, спасибо Массимо Каррере, всему тренерскому штабу и партнёрам по команде — все они помогают мне расти.

Благодарен семье за поддержку, а агентам за профессионализм, они всё грамотно и вовремя уладили. Сработали просто на отлично. Спасибо всему «Спартаку» за доверие, постараюсь в ближайшие пять лет отдаваться ему на все сто процентов. Рад оказаться в великом клубе и быть важным игроком для такой команды.



— С вами переподписали контракт всего спустя год после вашего прихода. Удивлены?

— Делаю на поле всё, что могу. Поэтому рад, что это оценили и переподписали контракт на улучшенных условиях. У меня нет слов, чтобы описать свои ощущения.



— Что изменилось в вашей жизни за это время?

— Всё поменялось кардинально и в лучшую сторону. Я был никем, а сейчас играю в четырёх турнирах, каждый третий день матчи, я игрок «Спартака» и сборной России.

Почему Джикия – будущий капитан «Спартака». А может, и сборной России Как пройти все круги ада в российском футболе, но оказаться в «Спартаке».

— Несколько дней назад появилась информация об интересе к вам «Зенита».

— Слышал об этом. Приятно понимать, что тобой интересуются ведущие клубы РФПЛ, но я предпочту остаться в лучшей команде страны.



***



— Недавно сборная провела два матча. Самый яркий эпизод матча с Аргентиной лично для вас?

— Пропущенный мяч. «Мой» гол, забил «мой» игрок, признаю. Потом долго сидел и думал над этим. Но для меня сейчас каждая игра в сборной в новинку. Неважно, с кем играть – с Испанией, Аргентиной, Новой Зеландией или Ираном, – надо набираться опыта, прогрессировать и завоёвывать место в основном составе.

— Краткое резюме матча: аргентинцы особо не хотели, а игроки сборной России не могли. Согласны?

— Это ошибочное мнение. Все говорят, что аргентинцы не хотели, но почему-то никто не говорит, что мы навязали им борьбу, пытались добиться нужного результата.



— Какие выводы сделали для себя после этих матчей?

— Понял, что нужно как можно быстрее расти и прогрессировать. Тот же испанский футбол сильно отличается от нашего. То, как испанцы открываются и двигаются по полю, у нас точно не встретишь. Что испанец провернёт 10 раз из 10, в России сделают максимум 1 или 2 раза.



— Кто больше всего поразил в их составе?

— Впечатлили игроки атаки – они не боятся обыгрывать один в один, лезут вперёд. У нас мало кто так делает. Взять Асенсио – у него огромное будущее. Не зря он уже сейчас игрок великого клуба и одной из самых титулованных сборных мира.



— Глушаков – лучший вратарь России?

— После того как Денис выбил мяч, судья понял, что не надо добавлять ещё время, и сразу свистнул. Хоть в конце игры он был к нам гуманен.

Матч, в котором было всё: бенефис Смолова, судейский ад, «сухарь» Глушакова Сборная России на равных играет с Испанией, и это не сон и не шутка.

— Арбитр Джанлука Рокки принял много странных решений.

— Наверное, он был расстроен, что сборная Италии не вышла на чемпионат мира. Но в целом я судей не обижаю. Хотя видеоповторы помогли бы в этих моментах. Как показывает современный футбол, спорных эпизодов появляется всё больше и больше – динамика сейчас сумасшедшая.



— Как отреагировали на травму Лунёва?

— Это было страшно. Мы сильно переживали. Стыки в футболе не редкость, но случиться может всякое, в том числе непоправимое. Рад, что Андрея уже выписали из больницы и он начал реабилитацию. Скорейшего ему выздоровления.

— Вы были близко к эпизоду. Как вы это видели?

— Нападающий въехал в Лунёва. Хорошо, что всё обошлось, но удар коленом в голову — это серьёзно. Не каждый через полчаса после этого скажет болельщикам, что с ним всё в порядке, как это сделал Луня. Он настоящий боец.



— Как вам Смолов в игре с Испанией?

— Удивил! Поздравляю Федю с сумасшедшими голами. Мы с ним неплохо общаемся, рад за него. Он выкладывается в каждом матче и доказывает свою состоятельность. В чемпионате России он за 3-4 тура снова включился в бомбардирскую гонку. Началась настоящая рубка за звание лучшего снайпера.



Смолов — отличный футболист. А ещё он очень воспитанный и начитанный молодой человек — это важно. От всей души желаю ему и дальше забивать. Но только не в играх со «Спартаком». И ещё желаю, чтобы его мечта (какая, сказать не могу) сбылась, он этого заслуживает.

«Пике сказал Смолову: «Спасибо, друг, что так легко меня убрал» Роман Павлюченко рассуждает, зачем Пике отдал капитанскую повязку Смолову, называет роль Джикии в «Спартаке» и раскрывает секрет Черчесова.

***



— Новости об интересе к вам со стороны «Зенита» появились аккурат перед игрой с «Краснодаром». Как вы реагировали?

— Это же не плохие новости, а хорошие. Ничего сверхъестественного, просто готовился к игре и думал только об этом.



— Как Каррера готовил «Спартак» к этому матчу?

— У «Краснодара» свой стиль игры, мы старались под него подстроиться. Ничего серьёзного у него сделать не получилось – отсюда закономерный результат. Все знают, что «Краснодар» старается взломать оборону по центру через мелкий пас. Мы сделали на этом акцент, сыграли в два опорных. Это принесло плоды впереди – то, как действовала наша атака, удивило многих.

«Спартак» и пленные. Почему никто в «Краснодаре» не заслуживает жалости Даже Фёдор Смолов.

— Забивали Адриано, Промес и Зе Луиш. Чьи действия вам понравились больше всего?

— Больше понравилось, что они работали втроём, играли друг на друга. Никто не тянул на себя одеяло, это очень важно. Потому все забили по голу, Адриано положил два, а Зе и Квинси сделали по голевой передаче. Если ребята продолжат так слаженно действовать, то забьют ещё много голов. Ну а мы, игроки обороны, им в этом поможем.



— Был эпизод, когда после фола Перейры Ещенко агрессивно пошёл на него — даже Каррера оттаскивал своего игрока. Не боялись, что сейчас он заработает удаление?

— У Ещенко стальные нервы, он ничего бы не сделал. Просто Андрей был возмущён действиями соперника и решил высказать ему претензии. Уверен, он бы не переборщил, понимал значимость матча.

***



— С «Марибором» вы не сыграете из-за перебора жёлтых карточек. Какие мысли перед ответной игрой?

— Нужно выйти, вспахать поле и уйти с него с тремя очками. Нужно по-хозяйски отнестись к этой игре и сделать то, что мы должны. Уверен, ребята настроятся на сто процентов и покажут отличный футбол. Я буду находиться с командой в раздевалке, а потом поддержу их с трибуны. Всегда нахожусь рядом с ребятами.



— О чём подумали, когда поняли, что пропустите матч?

— Был погружён в игру, не думал об этом. Хотя меня наказали из-за неправильного решения судьи. На 83-й минуте я выбил мяч, он с рикошета ушёл в аут, но свисток дали в пользу «Севильи». Я прикрикнул на бокового, а судья решил, что я его оскорбляю, но ничего такого не было.



— Ваш партнёр по сборной Алан Дзагоев часто бывает несдержан, как в матче с Испанией. Обсуждали с ним, что не стоит так часто спорить с судьями?

— Все знают, какой Алан на поле. В команде нужен человек, который будет всегда держать в тонусе. Знаю, что он и в ЦСКА никому не даёт расслабиться на поле. Мне это приятно и близко.



— У вас в карьере был один интересный эпизод. Вы как-то едва не подрались с Промесом. Правда, тогда вы играли за разные команды. Помните?

— Было дело. Он хотел поцеловаться. А я ответил: «Не надо, не надо». И оттолкнул его.

— Когда помирились?

— На первых же сборах. Вместе посмеялись с ним над этой историей. А потом пожали руки и даже сделали совместную фотографию. Ничего особенного. Мы профессионалы и защищали цвета своих команд.



— Самая серьёзная ваша заруба на футбольном поле?

— Да у меня не было особых заруб. Разве что с Промесом. На самом деле я не конфликтный человек. Просто на поле может произойти разное. И такое, как у нас с Промесом, в том числе.



— С чего тогда всё началось?

— Квинси нагло сыграл против моего партнёра. И я тоже решил чуть-чуть его встретить. Если хотите, посмотрите повтор. Я там ногу случайно задрал (улыбается). Квинси это не понравилось, и он полез целоваться.

***



— С «Ливерпулем» будет матч жизни для «Спартака»?

— Это просто очередной матч, который надо сыграть.



— Вы серьёзно?

— Понятно, что за целый год может вообще не быть таких игр, но у меня в копилке есть матчи за сборную России, так что бояться нечего. Мы едем бороться. Точнее, играть в футбол. Пусть борцы борются на матах, а мы поборемся за победу на футбольном поле.



— С кем из игроков «Ливерпуля» больше не хочется встречаться?

— Хотел бы, чтобы Комбаров к этой игре был здоров. Бегать за Салахом врагу не пожелаю. Пусть Дима здоровым подходит к этой игре и его закрывает. С меня хватит.

— Ещенко говорил, что хотел бы поиграть в Англии. Какой клуб ему подошёл бы — может, «Халл Сити»?

— Ох, Ещенко, он как скажет… Хочет в Англию? Ну, я его порадую – он поедет туда 5-6 декабря. Думаю, этого будет достаточно. А если не хватит, может после игры с ЦСКА (последний матч первого круга. — Прим. «Чемпионата») снова туда съездить и обойти все клубы и музеи. Купить магнитики, шарфики на память.



— Зачем вы так с ним?

— На самом деле, сколько бы мы ни прикалывались друг над другом, у нас прекрасные отношения. Мы друзья и на шутки не обижаемся.



— Видели его стычку с Нолито в ответном матче с «Севильей»?

— После игры очень долго смеялись над мемом, где они стоят друг напротив друга и Ещенко говорит: «Ты кто такой?». Нолито отвечает: «Я Нолито». А Ещенко говорит: «Раз налито, чего тару задерживаешь?». Это было очень сильно, смеялись весь день.

***



— Певица Полина Гагарина на вручении премии «Золотой Граммофон» назвала Глушакова лучшим в сборной России. Согласны с ней?

— Зато когда на сцену вышел на самом деле лучший футболист (награду Гагариной за песню к чемпионату мира 2018 года вручал Александр Самедов. – Прим. «Чемпионата»), она поправилась, что хотела назвать его фамилию. Но было уже поздно.



— Как теперь с этим жить?

— Гагариной или Самедову?



— Самедову.

— Не знаю. «Хороший» вкус у Полины, конечно. В кавычках.



— Вдруг вы хотите, чтобы Киркоров назвал вас лучшим. Или Розенбаум, например.

— Я вёл за руку ребёнка перед матчем с «Севильей», он подарил мне монетку и записку. На бумажке было написано: «Георгий, ты – самый лучший защитник». Такие моменты приятнее, чем похвалы от звезды. Намного радостнее, когда это происходит спонтанно и искренне.



— Что за монетка?

— Довольно старая, на ней выгравирован футбольный флаг. Положил дома на память – туда, где хранятся подарки от болельщиков.

«Хватит бояться». Лучший защитник «Спартака» на чемпионском финише Новичок «Спартака» Георгий Джикия в концовке чемпионского сезона стал главным героем линии обороны.

***



— В первой части сезона на Массимо Карреру свалилось много критики. Он иногда нервно реагировал на неё на пресс-конференциях. Чувствовался пресс со стороны СМИ на главного тренера?

— Да, были моменты, когда на него нападали. Он же не просто так заводился, когда задавали странные вопросы. Массимо тоже человек, он не железный. Каррера просто высказывается, почему нет? Если до человека докапываются, он может сказать что-то резкое. Это нормально.



— Массимо изменился за год?

— Я бы не сказал. Когда команда стала чемпионом, была идеальная атмосфера. Как только пошло что-то не так, навалилась вся пресса, вся страна. Все стали рыскать, копать, пошли разговоры. Всё из-за этого.



— У «Спартака» впереди ряд сложных игр: «Марибор», «Зенит», «Ливерпуль». Как правильно распределить силы?

— О «Зените» на данный момент вообще не думаем, подумаем после игры с «Марибором». Уверен в одном: сыграем на победу. Матч будет жарким.



— Как восприняли выезд в Севилью без болельщиков?

— Было обидно, когда узнали, что останемся без поддержки. Но на стадионе я видел человек 50 наших. Когда пробегал мимо трибун, слышал их голоса и поддержку. Огромное спасибо тем, кто смог пробраться туда. Надеюсь, в Ливерпуле наших фанатов будет много и мы сможем их порадовать.

Уродская политика. Ненависть и дискриминация на матче «Спартака» в Севилье Когда дали право не любить русских.

***



— На поле вернулись несколько ключевых игроков. У Зе Луиша была странная травма живота — он говорил, что любое движение вызывало дикую боль. Вы были готовы к тому, что он выйдет с «Севильей» и забьёт?

— Да, его планировали выпустить на замену. Зе – большой молодец, он очень долго восстанавливался, целые дни проводил на базе, занимался. Слава богу, что всё прошло, он с нами и снова забивает.

— У Промеса тоже была мышечная травма. В это время он сильно переживал за команду из ложи прессы.

— Квинси очень эмоциональный, всегда за «Спартак». Конечно, когда теряешь таких футболистов, ломается внутренний механизм команды. Потери Квинси, Зе и Глушакова сильно сказались на игре «Спартака».



— Зобнин вернулся на поле. Врачи говорят, что страх перед травмой будет у него ещё не меньше года. Случалось у вас что-то похожее?

— У меня вообще не было серьёзных повреждений. Максимум пропускал неделю-две из-за растяжений и тому подобного. Зоба в прошлом году внёс колоссальный вклад в чемпионство. Когда он получил травму, все были в шоке. Понимали, что он в идеальной форме, даже пошли разговоры о том, что Рома может уехать в Европу. Но травма его подкосила. Мало кто знает, как сильно он хотел побыстрее надеть бутсы и начать тренироваться с нами. Мы очень рады видеть его в команде.



— Есть ощущение, что с возвращением травмированных команда снова близка к оптимальным кондициям.

— У нас ещё остались травмированные ребята. Надолго выпал Джано, молодые Тигиев, Тимофеев, Леонтьев. Но костяк команды, который в прошлом году добивался результата, действительно вернулся. Механизм снова начинает работать. Чувствую, что поменялось настроение в команде. Когда мы играли при обилии травм, каждый раз ощущалась недосказанность, ведь всегда хочется по максимуму показать себя. У нас многое не получалось, но сейчас всё нормализовалось. Главные матчи ещё впереди.