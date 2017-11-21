Кого ещё надо «продлить» «Спартаку». А также ЦСКА, «Зениту», «Локомотиву»

Джикия: «Зенит»? Предпочту остаться в лучшей команде страны Защитник «Спартака» — о продлении контракта, стычке с Промесом, давлении на Карреру, приколах над Ещенко и многом другом.

Алексей и Василий Березуцкие (ЦСКА)

35 лет. Контракт до 30.06.2018.



Вы можете себе представить ЦСКА без Березуцких? Я – нет. Ладно мы, непрофессионалы, но и тренер, кажется, не может! Как бы ни тасовал Виктор Гончаренко тонкую красно-синюю колоду, количество тузов-защитников в ней не меняется. Он и рад бы разбавить «стариков» дерзкой молодёжью – некем! Даже в дубле, поставившем партию перспективных ребят в основу, со стопперами не сложилось: штучный товар, дефицитный. Есть Чернов, командированный на Урал, и… всё.

Учитывая непростое экономическое положение клуба, ЦСКА проще (и дешевле) будет переподписать контракты с ветеранами, нежели найти им адекватную замену за рубежом. Березуцкие – это же не только оплот обороны. Они – олицетворение победных традиций, проводники тренерских идей, хранители духа. Да и свой игровой ресурс Василий с Алексеем ещё явно не исчерпали. Уж на годик-то как минимум наверняка хватит.



Игнашевич – случай особый. Тут многое от самоощущения «армейского» старейшины будет зависеть. Сейчас, наверное, он и сам не скажет определённо, готов ли он будет — морально, физически — ещё на год продлить активную практику или нет. Поторапливать его с ответом никто не будет.

31 год. Контракт до 30.06.2018.



Два года назад Роман Бабаев с Олегом Яровинским употребили все свои дипломатические таланты, чтобы сохранить Вернблума в ЦСКА. Для этого столичному клубу пришлось существенно улучшить жилищные условия Понтуса, ну и без прибавки к жалованию, должно быть, не обошлось. С тех пор швед не стал менее значим для команды – наоборот, только повысил собственную ценность в глазах теперь уже нового тренера.

Перевоплощение Вернблума из цербера центра поля в нападающего стало одним из ярчайших откровений осени. Его важнейшие голы в Базеле и Хабаровске лишний раз убедили Виктора Гончаренко в перспективности рискованного, на первый взгляд, эксперимента и, похоже, не оставили выбора работодателю: нужно снова садиться за стол переговоров с Понтусом. Возможно, теперь достичь с ним консенсуса будет проще: чем старше человек, тем сильнее ценит стабильность и сердечное отношение. В ЦСКА у Вернблума есть и то, и другое.

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32 года. Контракт до 30.06.2018.

Существует мнение, якобы кадровое наполнение «Краснодара» не вполне соответствует задачам команды. Уточню: рождённым в воображении болельщиков задачам, на основании прошлых успешных кампаний, но не официально поставленным и во всеуслышание провозглашённым первым лицом клуба. Какой турнирный результат на самом деле устроит Сергея Галицкого, мы можем только догадываться. Но то, что далеко не все позиции в составе соответствуют высоким стандартам качества, он и сам, убеждён, понимает лучше кого бы то ни было.

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Одно из главных достояний современного «Краснодара» (кроме стадиона, базы, академии (всё – с приставкой «топ») и обучающихся в ней ребятишек) — это его капитан. Да простят меня коллеги Андреаса, но защитная линия «быков» сегодня содержит ровно одного исполнителя мирового класса, и его фамилия — Гранквист. Титул игрока года в Швеции (при живом-то Златане!) – лишнее тому подтверждение. Тут, по-моему, двух мнений, предлагать новый контракт или нет, быть не может. Вопрос стоит иначе: примет ли? Ещё летом Андреас не горел желанием продолжать российское приключение, но с тех пор его планы могли измениться…

30 лет. Контракт до 30.06.2018.

Немногие игроки из нынешнего состава «Зенита» застали в Петербурге предыдущего итальянского Мистера, а абсолютным доверием обоих пользовался (и продолжает пользоваться) только Кришито. Наделив Доменико капитанской повязкой, Манчини ещё более упрочил авторитет защитника в коллективе, и без того неоспоримый. И протекционизм по национальному признаку тут совершенно ни при чём – это справедливая оценка заслуг и профессионализма игрока. Не каждому, даже самому трудолюбивому иностранцу, удаётся долго сохранять высокую мотивацию в нашем специфическом чемпионате. То, что Кришито за 6,5 лет в России, не подхватил бациллу разгильдяйства, делает ему честь.

Мало того, даже в этой, не самой конкурентной среде он продолжает расти, расширяя свой игровой диапазон. 7 очков по системе «гол+пас» в прошлом чемпионате, уже 5 в текущем – прямо подтверждают высокую наступательную эффективность питерского латераля. В рейтинге лучших игроков сезона от whoscored.com он и вовсе второй – после Промеса. Словом, продление контракта с Кришито в планировщике задач спортивного департамента «Зенита» на ближайшие месяцы должно стоять в приоритете.

30 лет. Контракт до 30.06.2018.



После того как «Спартак» благополучно переподписал Глушакова и Джикию, в красно-белой обойме остались все два игрока с истекающими соглашениями (арендованного Пашалича в расчёт не берём). И если по самому возрастному футболисту команды, 33-летнему Андрею Ещенко, окончательное решение ещё не принято, то касательно его немецкого коллеги свою позицию Массимо Каррера уже обозначил: надо продлевать.

Как бы бесстрашен и эффектен ни был Джикия, ему просто необходим рядом хладнокровный, рассудительный напарник, который подстрахует, подчистит. Два импульсивных джигита в одной обороне – это всё-таки перебор. Так вот, Таски на роль этого второго идеально подходит. Если Джикия по классификации Карло Анчелотти – характерный лидер (человек, способный завести команду на поле, создать настроение в раздевалке), то немногословный Таски – лидер технический, собственным примером показывающий, как правильно делать.

Одна проблема у Сердара – подверженность травмам. Но достоинств у него всё-таки больше – поэтому в современном «Спартаке» он практически незаменим. Нет, номинально его заменить можно (как и любого в этом списке), без потери в качестве – едва ли. То, что желания игрока и тренера – продолжить сотрудничество – сходятся, должно упростить переговорный процесс. В сложившейся ситуации сторона футболиста, думается, не станет «выкручивать руки» работодателю в попытке выбить контракт «пожирнее», а работодатель – чересчур скупиться.

33 года. Контракт до 30.06.2018.



Невпроворот будет дел в ближайшие полгода у спортивного отдела «Локомотива». Заключать ли полноценный контракт с Ари, выкупать ли права на Эдера, продлевать ли соглашения с Тарасовым, Пейчиновичем и В. Денисовым – вон сколько актуальных кадровых вопросов накопилось. Ответы на них, видимо, и от спортивных итогов сезона зависеть будут. Лига чемпионов предполагает один бюджет, Лига Европы – другой.



Завершись сезон прямо сейчас, думаю, первым в очереди в отдел кадров (или где там в «Локо» оформляется документация) сидел бы Фарфан. За год перуанец полностью развеял скепсис, сопровождавший его переход в «Локомотив», зарекомендовав себя исключительно командным игроком. Для номинального нападающего четыре гола и четыре передачи, быть может, и не выдающийся результат, но для универсального солдата, с готовностью берущегося за любое поручение командира-тренера, – отличный. Трудно связывать долгосрочные планы с футболистом 33 лет от роду, но годик-другой ещё он, наверное, может послужить красно-зелёным. Хоть нападающим, хоть защитником – ему, похоже, без разницы.