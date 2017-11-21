Гончаренко: на бумаге «Бенфика» должна занимать второе место в нашей группе

Завтра ЦСКА сыграет самый важный матч оставшейся части сезона. «Армейцам» нужно обыгрывать «Бенфику» дома и набирать первые домашние очки в группе Лиги чемпионов, чтобы выходить в евровесну. В то же время португальцы, которые сеялись из первой корзины, рискуют так и не набрать ни одного очка.



Логично, что на предматчевой пресс-конференции вместе с Виктором Гончаренко появился португалоговорящий Витиньо. Приехавших в Москву журналистов бразильский нападающий интересовал даже больше, чем главный тренер.

— Перед прошлым матчем мы общались с Фернандесом, и он заявил: Витиньо — самый опасный футболист ЦСКА. Получается, завтра ваша команда — фаворит?

— Спасибо Марио за эти слова, мне очень приятно. Но нужно отметить, что у меня очень сильные партнёры по команде! Фавориты? Завтра их не будет. Нам просто очень нужно победить, поэтому постараемся дать бой «Бенфике».



— Скажется ли на вас восьмичасовой перелёт из Хабаровска?

— Мы в победном ритме живём не один год, так что находимся в полной боевой готовности.



— В «Бенфике» играет очень много бразильцев. Кого можете выделить?

— Жонас — это выдающийся нападающий, классный, опытный, мощный футболист. Мы должны крепко опекать его завтра, чтобы не получить «сюрприз».



— ЦСКА не набрал ещё ни одного домашнего очка в группе. Завтра есть шансы изменить это?

— Без сомнения, завтра мы выйдем с абсолютным желанием победить. Если обыграем «Бенфике», то будем намного ближе к нашей задаче — выйти в плей-офф ЛЧ. В то же время наши соперники тоже будут играть с огромным желанием, чтобы удовлетворить своих болельщиков и сгладить шквал критики, который на них обрушился в это время.



— В португальских СМИ пишут, что вы получили предложения от нескольких больших клубов.

— Я пока не думал об этом. Вся информация, которая поступает от журналистов, — всего лишь оценка моей игры за ЦСКА. Пока ни одного предложения я не получил. А если вдруг будет что-то конкретное, я сяду и подумаю об этом вместе с моей семьёй. Сейчас не время для разговоров об этом.

— Судя по вашему «инстаграму», во время перерыва на игры сборных вы были в Португалии. Просматривали «Бенфику»?

— Конечно нет, — смеётся Витиньо. — Я просто встретился со своими друзьями и чуть погрелся после холодной Москвы.



— По сравнению с Хабаровском у нас вообще весна! — шутит директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксёнов, а внимание журналистов переключается на главного тренера «армейцев». Больше всего нас интересует здоровье травмированных футболистов.

Ломай систему, а не кости. Как вымораживает российский футбол У ЦСКА два перелома после матча в минус 17. «Локомотив» на очереди?

— Марио готов играть, — радует Гончаренко и тут же огорчает. — Алексей пропустит от двух до трёх месяцев.



— Моуринью назвал «Бенфику» опаснейшим соперником в группе. Согласны с таким мнением?

— Футбол не всегда бывает логичен. Да, по потенциалу «Бенфика» — достаточно сильная команда. После «МЮ» на бумаге они бы занимали второе место в нашей группе. Но пока это не так.



— Кажется, «Бенфика» совсем недавно сменила схему. На вашу тактику это как-то повлияет?

— Действительно, после разгрома от «Базеля» португальцы стали играть по-другому. Если при предыдущей схеме они острее атаковали, то теперь надёжнее действуют в обороне. Хотя почерк «Бенфики» сохраняется до сих пор: большой процент владения мячом и стремление играть вперёд.

— Кого выделите в составе соперника?

— Жонаса, о котором сегодня очень много говорил Витиньо. Это разноплановый нападающий — даже сложно сказать, как он атакует. Мне он знаком ещё по времени, когда играл в «Валенсии». Из глубины Жонаса отлично поддерживает Пицци. Это два лидера нынешней «Бенфики», так же как и защитник Луизао, который играет в Португалии не меньше, чем наши «могикане» в ЦСКА. Также виден большой потенциал Сальвио, который он уже показал в Москве, в «Лужниках», за сборную Аргентины.



— Вы обеспокоены тем, что не набрали пока ни одного очка в домашних матчах группы Лиги чемпионов?

— У нас вызывал озабоченность не сам ноль, а то, как мы атакуем. В этом плане изменения будут сделаны. Хотя нашим командам в еврокубках вообще часто проще играть на выезде. Сюда соперник приезжает играть в закрытый футбол, а дома раскрывается.