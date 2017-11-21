Герои, подарившие России Евро-2008. Где они сейчас

Прошло ровно 10 лет с легендарного матча Англия – Хорватия, в котором уже решившие все задачи хорваты подарили нам путёвку на Евро.

Вечером 21 ноября 2007 года, пока болельщики сборной России, сжигая последние нервные клетки, молились, чтобы Дмитрий Сычёв затолкал-таки мяч в ворота любителей из Андорры, сборная Хорватии творила историю и выбивала России билет на самый удачный турнир в нашей новейшей истории. Переполненный «Уэмбли» бесновался – от ярости, горечи, радости и, наконец, бессилия. Команда Хорватии, заранее решившая все задачи по попаданию на Евро, сминала англичан с Лэмпардом, Джеррардом, Бекхэмом и другими звёздами в составе. Спустя сутки посольство Хорватии в Москве будет завалено цветами – российский футбол под проливным лондонским дождём получил главный подарок в своей истории.

Леонид Федун обещал подарить голкиперу автомобиль, если тот поможет сборной Хорватии обыграть англичан. Тогда в это мало кто верил, но на «Уэмбли» Плетикоса был настоящей стеной – спасал после «расстрела» Рай-Филлипса в упор, снимал верховые подачи. Пропустил два гола, но всё же внёс неоценимый вклад в итоговый результат. От машины, к слову, Стипе отказался. Сейчас бывший вратарь учится на спортивного функционера и порой навещает старых товарищей по «Спартаку».

Плетикоса: Канга каждый день стучал ко мне в дверь и говорил: «Где деньги?» В редакцию «Чемпионата» заглянул Стипе Плетикоса. Он даже не подозревал, какой тест мы ему приготовили.

Чорлука уже в 21 год был непререкаемым игроком основы хорватской сборной. Правда, выступал тогда на правом фланге защиты – за центр отвечали ветераны Роберт Ковач и Йосип Шимунич. На «Уэмбли» Ведран противостоял технарю Джо Коулу, который пытался создавать моменты своими рывками с фланга, а также боролся в воздухе с громадиной Питером Краучем. Как и для всех хорватов, для Чорлуки тот матч был выдающимся. Проведя несколько лет в «Манчестер Сити» и «Тоттенхэме», перебрался в «Локомотив», где стал одним из сильнейших защитников РФПЛ.

Тогда казалось, что перед молодым Кранчаром лежит весь мир. Его называли самым талантливым балканским футболистом своего поколения, он энергично прогрессировал в «Портсмуте», однако большую карьеру Нико построить так и не удалось. Зато в той сборной Хорватии он гордо носил футболку с 10-м номером и записал на свой счёт первый гол в матче. Дальний удар вряд ли оказался бы в воротах, если бы не чудовищный ляп вратаря Карсона, который после этого матча сгинул на задворках английского футбола. Кранчара ждала не лучшая участь – не сумев закрепиться в «Тоттенхэме», он попробовал себя в чемпионатах Украины и США, а сейчас доигрывает в потерявшем былое величие «Рейнджерс» из Глазго.

Дарио рвал свой фланг в игре с Англией. С лёгкостью уходил от Уэйна Бриджа, смещался в центр и выкатывал мяч на центральных полузащитников. После его передачи Кранчар запулил мяч в ворота соперника. На протяжении ещё долгих лет Срна будет одной из главных фигур в сборной и донецком «Шахтёре». К сожалению, его карьеру смазал допинг-скандал, вследствие которого он сейчас не может выходить на поле и пытается доказать свою невиновность. Но 35-летний Дарио уверяет, что это далеко не конец его карьеры.

Волшебники из детства. Почему стоит поболеть за Хорватию Хорватия подарила России сказку в 2007-м, а с тех пор стала ещё сильнее, ярче и интереснее. Чем не претендент на золото Евро?

Тогда ещё мало кто узнавал в лицо этого патлатого паренька, лицом напоминавшего Йохана Круиффа. 22-летний Лука Модрич рулил игрой сборной в центре поля и вырезал диагонали на фланги, пытался навязать борьбу Джеррарду и Лэмпарду в центре. Потом была бронебойная связка с Павлюченко в «Тоттенхэме» и переход в «Реал», где Лука окончательно закрепился в статусе одного из сильнейших полузащитников мира.

«Что даст вам этот костлявый?» Как Лука Модрич стал крутым Деревянные щитки, жизнь в городе-призраке, жестокий чемпионат Боснии и статус худшего новичка Испании – так к славе шёл Лука Модрич.

Олич выходил на поле «Уэмбли» уже в качестве обстрелянного бойца, который после славных лет в ЦСКА строил европейскую карьеру. Убийственное хладнокровие Олича после разрезающего паса Эдуардо позволило хорватам уже к 14-й минуте повести в два мяча. Ивица с лёгкостью убрал мяч от превратившегося в манекен Карсона и, оглянувшись на закатывающийся в ворота мяч, побежал к боковой отмечать гол. У Олича было ещё несколько шансов забить, но чуть-чуть не хватило. Зато изрядно забивал он потом – за «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург», а в октябре 2017 вошёл в тренерский штаб сборной. «Англичане получили то, что заслужили», — сказал после матча любимец всей красно-синей Москвы, в которого тем вечером влюбилась вся Россия.

Олич: сам себе говорил, что пора закончить Сегодня Ивице Оличу исполнилось 37 лет. Он до сих пор играет в футбол и вспоминает трогательные моменты из «армейского» прошлого.

Младен остался в запасе на матч, но именно ему предстояло стать главным героем поединка. Форвард «Базеля» простудился, в день матча лежал с температурой под 38 и вообще не должен был оказываться даже в заявке. Но всё же в промозглую погоду вышел на поле и спустя семь минут нанёс главный удар матча. Висевшее на сетке ворот полотенце Карсона рухнуло на газон. Как и надежды сборной Англии попасть на Евро-2008.

Рок-н-рольный тренер хорватов за 90 минут игры наверняка сжёг не меньше калорий, чем его футболисты на поле. Во втором тайме Билич сбросил сперва куртку, а затем в сторону полетела и шапка. Плевать на ливень – Славен неустанно носился по бровке и кричал – подсказывал своим игрокам, высказывал судье. Но главный поступок тренера – выпуск на поле ещё одного форварда при счёте 2:2, который устраивал англичан и хоронил шансы России. Стоящий под забавным зонтом Стив Макларен смотрел, как его визави инструктировал утиравшего нос рукавом Петрича, который поставит жирную точку в его карьере у руля сборной.

Почему Славен Билич счастлив Сегодня бывшему главному тренеру «Локомотива» Славену Биличу исполняется 46 лет.

А также: Роберт и Нико Ковачи, Йосип Шимунич, Дарио Шимич, Даниэл Праньич, Эдуардо, Иван Ракитич.