Самый важный матч осени для «Спартака» — сегодня, а не на «Энфилде»

Самый страшный удар нынешнее поколение российских футболистов и молодых болельщиков получило в конце 2009 года. Тогда мы почему-то поверили, что стали футбольной страной, но, как оказалось, невозможно стать ею на одной лишь эйфории. Нужна система, которой у нас не было и нет до сих пор. Нейц Печник и Златко Дедич отбросили нас в исходный пункт, на 10 лет назад. Отбросили к Александру Филимонову, закапывающему в дождь ту самую легитимную русскую национальную идею — загнать себя в могилу и, превозмогая себя, восстать.

Я до сих пор помню заголовок восьмилетней выдержки из какой-то словенской газеты: «Соотношение населения стран — 1:72. Соотношение их площадей 1:847. Но вот что действительно имеет значение: 1:0». Помню я его, потому что то поражение было действительно тяжёлым для всех. Эпохальным.

А ещё я помню, как сразу после жеребьёвки стыковых матчей мы начали вычислять, кого из соперников хотим видеть в своей группе на чемпионате мира. Несеяная Словения казалась забавным недоразумением на нашем пути к большой цели, и потому поражение получилось ещё болезненнее. Если бы существовал чемпионат мира по делёжке шкуры неубитого медведя, мы бы брали его за явным преимуществом.

Вспомнил я снова об этом вчера, когда сразу несколько человек независимо друг от друга спросили у меня, какой результат в Севилье больше всего устроит «Спартак». А за несколько дней до этого, после определения всех участников домашнего ЧМ, люди на государственном телевидении всерьёз рассуждали о том, какая же группа будет для нас самой простой. Восемь прошедших со Словении лет ничему нас не научили: мы по-прежнему любим мечтать, а не ставить цели, по-прежнему видим себя в плей-офф до первого матча в группе.

И именно поэтому «Спартаку» сегодня нужно не просто серьёзно отнестись к «Марибору», но и расценивать этот матч как важнейший этой осенью. Не было ничего до и не будет ничего после этой игры — имеет значение только она, только победа в ней. Нельзя выходить на поле, пребывая мыслями на «Энфилде». Не будет никакого «Энфилда», не будет никакого плей-офф — ничего не будет, если не прожить в ярости сегодняшние 90 минут. Только так мечта становится целью, а не самоубийством.

Казалось бы, простая истина, но наши команды так часто о ней забывают. Я уже объяснял на примере «Локомотива»: русским командам проще играть с топами, чем с командами ниже уровнем. Менталитет с мыслями в стиле «Кто там у нас следующий по календарю? Команда из подвала? Так, ну это три очка, понятно. Готовимся тогда к следующему хорошему сопернику» по-прежнему жив в нас.

Луч (с того) света. Почему дальневосточный клуб не заслуживает своих фанов Фанаты «Луча-Энергии» — просто лучшие.

И это главное, о чём должен помнить «Спартак»: не так ужасен «Марибор», как ужасна собственная мечтательность. С этой мыслью, абстрагируясь от соперника, нужно выходить сегодня на гимн Лиги чемпионов.

Самый страшный удар нынешнее поколение российских футболистов и молодых болельщиков получило в конце 2009 года. Тогда нам воткнул нож в сердце Марибор. Повторения истории на примере одного конкретного клуба не хочется совсем.