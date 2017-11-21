Первый после Златана. Андреас Гранквист – футболист года в Швеции

Гранквист — лучший игрок года в Швеции

В начале XXI века список игроков, которые выиграли титул «Футболист год» в Швеции, ничем не отличался от списка в любой другой стране. Магнус Хедман, Патрик Андерссон, Фредрик Юнгберг, Улоф Мельберг, Хенрик Ларссон… А потом пластинку заело.



В 2005 году 24-летний Златан Ибрагимович забил 15 голов в чемпионате Италии за «Ювентус» и впервые выиграл награду Guldbollen (да, в Швеции она скромно называется «Золотым мячом»). А через год Златан уступил Юнгбергу и узнал, как это – не выигрывать титул лучшего в Швеции футболиста. Ему не понравилось, поэтому следующие 10 лет Златан выигрывал.

Со сборной он закончил летом 2016-го, и новым капитаном сборной тогда стал Андреас Гранквист. «Андреас – боец и не боится брать на себя ответственность, это необходимые качества», — тренер Янне Андерсон не сомневался в выборе. Прошло чуть больше года, и Гранквист сменил Ибрагимовича ещё раз. Теперь – в качестве лучшего шведского футболиста. Давно пора.

Гранквист – один из тех немногих легионеров, которые в РФПЛ стали играть лучше. Чтобы в этом убедиться, можно, во-первых, просто взглянуть в статистику. Швед переехал из Италии в солидные 28 лет, но сумел изменить свой стиль игры в соответствии со стилем новой команды. По сравнению с силовым футболом в «Дженоа» (в среднем 2,5 отбора за 90 минут) стал лучше читать игру (больше 3 перехватов в среднем за 90 минут, почти 5 перехватов за 90 минут в 2016 году). Лучше заиграл в пас. Но его ценность для «Краснодара» эти цифры не передают.



Передают другие. 2430, 2540, 2610, 1530. Это минуты, сыгранные в РФПЛ в последних сезонах и в сезоне-2017/18. Гранквист на поле всегда. Он незаменим: в последние три сезона не опускался ниже второго места по количеству времени, проведённого на поле за сезон, и сейчас тоже лидирует. Месяц назад он вышел на первое место по игровому времени в истории «Краснодара».

Гранквист – тот, кто говорит нужные слова в трудные моменты. Защищает «Краснодар»: «Мы – единственный клуб в России, которые ещё борется на трёх фронтах» (перед «Фенербахче» с ЛЕ). Оправдывает слабую игру: «Могли бы закончить первый круг лучше, но всё равно довольны результатом. Нужно не думать о таблице и просто показывать свой футбол» (после победы над СКА).



Тот, кто берёт интервью у Виктора Классона для клубного телевидения.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Краснодара».

Тот, кто за четыре года ни разу не попал в скандал.

Но награду «Футболист года» Гранквист, конечно, получил не за это. А за два матча, которые многие в сборной Швеции назвали важнейшими в жизни. Во время стыков и сам Андреас говорил много. Как бы лишний раз напоминая партнёрам по команде, что именно нужно делать. «Матчи с Италией – это два финала. Завтра для нас самое главное – не пропустить. У них сильная команда, но мы должны не дать им забить», — говорил он перед домашним матчем. Перед вторым защитник даже позволил себе что-то вроде mindgames: «Италия – великая футбольная страна, которая не пропускала чемпионаты мира с 1958 года. Поэтому Италия сейчас под давлением. А нам нечего терять, мы должны просто сыграть так же, как в Стокгольме».



Гранквист, как и вся сборная Швеции, не сыграл с итальянцами идеально и несколько раз упустил Чиро Иммобиле в ответном матче, но это не имеет значения. Швеция выстояла, а на роль главного героя в этой команде капитан подходит лучше всех. Тем более после смены стрижки.

Брутальный защитник разрешил побрить себя в случае выхода на чемпионат мира. И, что важно, не передумал после победы над Италией. В «инстаграме» сборной Швеции опубликовали фото, на котором запечатлено, как Андреас сразу после финального свистка лишается волос.

А чуть позже – пафосную фотографию спортивного журнала с наградой, сигарой и модно примятым платком.

И тут Гранквист стал героем дня. Возможно, поздновато, но точно заслуженно. И он не растерялся. Комментируя победу, Андреас сказал: «Несколько дней я буду спать с трофеем в постели, а моя жена Софи – в комнате для гостей».



В интервью клубному каналу «Краснодара» он ещё раз напомнил, что важнее всего было не пропустить от итальянцев дома. И сообщил, что новая стрижка, конечно, сойдёт, но повторять её он не будет. Остался главный вопрос: что там с продлением контракта? Он истекает летом, и Гранквист уже намекнул, что может уйти.