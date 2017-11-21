«Марибор» = недобор. Как «Спартак» наступил на знакомые грабли

Третье место в группе Лиги чемпионов от красно-белых уже никуда не денется, но второе стало ещё дальше.

Самый важный матч осени для «Спартака» — сегодня, а не на «Энфилде» И вот почему.

«Спартак», конечно, здорово осложнил себе жизнь необязательной ничьей в Мариборе. Даже в сентябрьском, откровенно неважном, состоянии красно-белые должны были вывозить три очка из Словении. Вместо этого они проявили свойственное русским великодушие (беспечность, ротозейство — нужное подчеркнуть), осчастливив заведомо менее классного противника ничьей.

Впредь «Марибор» ни голов не забивал, ни очков не набирал. «Ливерпуль» с «Севильей» вскладчину отвесили ему чёртову дюжину мячей за три тура, чем лишний раз подтвердили необязательность стартовой потери москвичей. Но уж дома-то обыгрывать главного андердога группы чемпион России не просто должен был — обязан. И снова не вышло!

Настораживающих факторов перед матчем было минимум три. Первый и, пожалуй, главный – гостевая модель соперника. Свои лучшие матчи сезона красно-белые провели против команд, охотнее наступающих, чем защищающихся («Севилья», «Краснодар»), а ожидать игры нараспашку от аутсайдера группы не приходилось. Второй – грядущее «класико» с «Зенитом». Полностью абстрагироваться от него не только футболистам – даже тренерам было проблематично. Плюс дисквалификация Джикии. В свой 24-й день рождения основной стоппер «Спартака», а теперь и сборной пошёл мёрзнуть на трибуны, за компанию с Джано и Ещенко, от чего обороноспособность красно-белых автоматически снизилась.

Вариантов замены Георгия у Массимо Карреры было два, и оба неочевидные. Что Кутепов, что Боккетти после второго тура в Лиге чемпионов не играли. Один месяц не выходил в РФПЛ, второй – два. Видимо, это обстоятельство и сработало в пользу Ильи: компанию Таски в центре обороны составил именно он.

От оптимального вторничный состав отличался ещё несколькими фамилиями. И если появление справа в защите нещадно критикуемого Петковича стало возможным благодаря повреждению Ещенко и неоптимальным кондициям Зобнина, не готового пока к 90 минутам интенсивной работы, то размен Глушакова на Попова можно было расценить как решение тренера поберечь капитана перед важнейшей встречей внутреннего календаря. Если бы Денису нездоровилось, Каррера не стал бы морозить его на лавке запасных.

Словенцам, в отличие от спартаковцев, терять было нечего: только победа оставляла их в числе потенциальных участников весенней стадии – если не чемпионской лиги, так хотя бы «европейской». А поскольку степень ожиданий от них априори была невысокой, то и груз ответственности на команды давил несопоставимый.

Боязнь ошибиться чаще всего и провоцирует ошибки. Как ни старались москвичи, до перерыва обуздать эмоции и сыграть расчётливо, хладнокровно, где-то даже на классе – а класс наступательной тройки «Спартака», полагаю, даже у ярых неприятелей сомнения не вызывает – хозяевам не удалось. Всё было в игре красно-белых – и страсть, и движение, и давление, и мысль, и пресловутые подходы. Не было конкретики в завершении. А без неё всё вышеупомянутое автоматом обесценивается. 6:3 выиграл «Спартак» первый тайм по ударам, 0:2 – проиграл по попаданиям в створ.

Справедливости ради уточню: особой опасности для Селихова попытки Тавареса и героя первого матча Бохара не представляли. Александр, быть может, даже мысленно поблагодарил обоих – за то, что не дали озябнуть. А в начале второго тайма 11 спартаковцев на поле и 45 тысяч их поклонников на трибунах в унисон воздали хвалу металлоконструкции за спиной у Селихова. Стойка предотвратила гол внезапно явившегося в чужую штрафную защитника Шулера.

Каррера тут же по тревоге поднял с лавки капитана. Следом за Глушаковым на газон отправился Мельгарехо. Денис и нанёс первый удар в створ ворот Хандановича – безрезультатный.

Заключительную, третью замену Каррера израсходовал на Зобнина. Дебютировать в Лиге чемпионов Роману пришлось в обстановке, близкой к экстремальной: меньше 20 минут до конца и нервирующие нули на табло. Заменив Пашалича, главный спартаковский универсал, вновь, как и в Краснодаре, взял под контроль правый фланг и безотлагательно включился в созидательный процесс. Но нападающие продолжали отчаянно палить мимо. Один только Зе Луиш свёл на нет два качественных кросса Зобнина и хитрый скрытый пас Промеса.

Зе напортачил – Зе исправился. Одним-единственным взмахом ноги кабовердиец искупил вину за предыдущие промахи. Отдельно отмечу вклад в результативную комбинацию людей, пришедших с лавки – Глушакова с Мельгарехо. Парагваец, тот и вовсе последний пас отдал.

Увы, для победы одного точного удара красно-белым не хватило. Массу мячей напропускал «Спартак» в заключительную четверть часа в этом сезоне – пропустил и теперь. На второй из трёх компенсированных минут! У Дарко Миланича тоже нашёлся свой джокер – в лице боснийца Мешановича. Получив мяч в одиночестве напротив ворот (явный недосмотр Зобнина), он легко закатил его в сетку, отдалив москвичей от 1/8 финала Лиги чемпионов. Минус четыре очка против «Марибора» — это уже, знаете ли, явный перебор…

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