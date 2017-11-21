Каррера: я доволен, ведь «Спартак» решил задачу-минимум

«Спартак» упустил важнейшую победу над «Марибором» в добавленное время. Единственные свои два очка (и два гола) в этой Лиге чемпионов словенский клуб набрал в матчах с красно-белыми. Этого «Марибору» хватило, чтобы практически лишить «Спартак» шансов на продолжение борьбы в главном еврокубке следующей весной.

Пресс-конференция в этот раз не начиналась дольше обычного. «Бьёт, наверное», — шутили про Карреру и его подопечных журналисты в зале. Каждый уже по 20 раз успел пересмотреть гол словенцев и обсудить, кто виноват.

Первым в зале появился тренер «Марибора» Дарко Миланич.

— Почему «Марибор» не атаковал в первом тайме? Вам ведь тоже нужна была победа?

— Очень доволен результатом и вообще каждым моментом этой игры. У нас даже были шансы победить. Мы отлично бегали, у нас были возможности забить больше. Потому, конечно, я доволен.

— Всё же «Марибор» не попадает в весеннюю часть еврокубков.

— Мы не жалуемся. Говорили раньше, что можем бороться за третье место. Нам этого сделать не удалось, но мы показали, что можем сделать это в будущем.

— Расскажите немного о стратегии на игру.

— Стратегия в первом тайме была с расчётом на сильную игру в обороне. При этом мы знали, что можем достойно сыграть впереди, если появится возможность.

— Почему так удачно сыграли именно в двух матчах со «Спартаком»?

— Мы готовились индивидуально под каждую команду. Независимо от имени соперника. В первом матче со «Спартаком» мы хотели выиграть. Ни в коем случае не скажу, что это плохая команда. Но мы не случайно дважды смогли отнять у них очки. Один раз нам могло повезти. Два раза – уже закономерность. «Марибор» должен и продолжать выступать в Лиге чемпионов. Это третий розыгрыш для нас. По-разному для нас складывается этот турнир, но думаю, мы доказали, что достойны выступать в лучшем клубном турнире.

«Марибор» = недобор. Как «Спартак» наступил на знакомые грабли Третье место в группе Лиги чемпионов от красно-белых уже никуда не денется, но второе стало ещё дальше.

Сменившему Миланича Массимо Каррере сходу пришлось отвечать на классический вопрос этого сезона.

— Снова пропустили в концовке, ведя в счёте. Почему так?

— Объясню всё в двух словах — командный опыт. Нам не хватило капли опыта в контроле мяча в конце игры. В остальном, думаю, мы провели хороший матч. В футболе, особенно в Лиге чемпионов, такое бывает. Если ты не забиваешь – тебя наказывают.

— Для словенцев будут переводить? – позаботился было о гостях Леонид Трахтенберг. – Нет? Ладно. На китайский переведём.

— Не показалось, что «Спартаку» не хватило смелости? – продолжили журналисты.

— В первом тайме мы явно медлили. «Марибор» отлично закрывался, многого нам не позволял. Во второй половине мы сыграли лучше: у соперника был один момент со штрафного, и гол в конце. Времени было совсем мало, чтобы исправить ситуации.

— Вы довольны?

— Да, потому что мы выполнили задачу-минимум. Впереди ещё один матч в группе Лиги чемпионов. Посмотрим, что произойдёт там.

— Кажется, «Спартаку» тяжелее всего играть с командами, которые хорошо обороняются.

— Любой команде тяжело играть против соперника, который обороняется, как «Марибор». Это касается не только нас.

— Почему Глушаков появился лишь во втором тайме?

— Потому что он был не до конца здоров. Я не хотел рисковать Глушаковым.

— Уже разбирали пропущенный гол? Что случилось в том эпизоде?

— Там не было чей-то индивидуальной ошибки. Это была командная ошибка – когда неправильно действовали сразу несколько человек. Мы будем ещё разбирать этот эпизод все вместе.

— Наставник «Марибора» назвал выступление своей команды в это розыгрыше Лиги чемпионов удачным. Какой вывод о выступлениях «Спартака» в группе можете сделать вы?

— Мой вывод – недостаток опыта, — вновь повторил свою мысль трёхминутной давности тренер «Спартака». – Речь не об индивидуальном опыте – у нас в составе бывалые игроки. Считаю, «Спартак» максимально выложился. Результаты говорят сами за себя. Я доволен. Такой опыт даёт рост – как и всё, что происходило с нами в чемпионате в этом сезоне.

— Пашалич был заменён почти сразу после перерыва? Почему так рано убрали серба, и по какой причине он сразу ушёл в раздевалку?

— С ним всё хорошо. В тот момент мне понадобился опорник, который способен сразу вклиниться в игру.

— Вы говорили, что вам не интересно, как сыграют «Ливерпуль» и «Севилья». Теперь уже интересно?

— Да. «Севилья» должна выиграть сегодня. А потом мы сыграем свой матч с «Ливерпулем» и посмотрим, что будет дальше.

На часах в момент этого вопроса было 22:50 по Москве – «Ливерпуль» уже успел открыть счёт, о чём Каррере крикнули с задних рядов. Тренер «Спартака» не успел никак на это отреагировать – слово вновь взял пресс-атташе красно-белых:

— Поздравляю всех, кто болеет за «Ливерпуль». Всего доброго, друзья!