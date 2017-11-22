«То ли испугались, то ли что-то ещё». Спартаковцы – о «Мариборе»

На 92-й минуте Мешанович сравнял счет. В этот момент стадион «Открытие Арена» замер. На себе это почувствовал и полузащитник Ивелин Попов, который досматривал матч на скамейке.

– Мы все замолчали, когда «Марибор» забил, – сказал хавбек. – Сейчас в раздевалке тоже была тишина, печаль.

– Почему «Спартак» упустил победу?

– Почему-почему… Мы сами себе задаем эти вопросы. Сразу после игры невозможно ответить. Тренеры нам расскажут завтра или послезавтра.

Травмированный Артем Ребров не играл, но на вопросы журналистов ответил. С сарказмом отметив: «Легко рассуждать со стороны».

– У соперника весь матч практически не было шансов, – настаивал голкипер. – Но это футбол, так бывает.

– Что все-таки произошло?

– Не знаю, что случилось. То ли испугались, то ли что-то ещё. Безумно обидно. Должны были выигрывать. Вы же сами понимаете, какое у всех настроение в раздевалке. Ни у кого улыбок нет. Все подавленные.

– Еще не все потеряно?

– В турнирной таблице ничего не поменялось – что мы выиграли, что сыграли вничью. Нам в любом случае нужна победа в последнем туре.

Каррера: я доволен, ведь «Спартак» решил задачу-минимум Неожиданное заявление итальянского тренера после драматичной ничьей с «Марибором».

Бразилец Фернандо после матча сокрушался о проблеме, которая регулярно проявляется у красно-белых. Речь про голы на последних минутах, конечно же.

– Увы, пропустили в самом конце. Вещь, которая случалась с нами и в других встречах. В конце мы немного подустали, но ровно так же, как и соперник. Мне кажется, мы играли хорошо. Просто немного не повезло. Нет времени сожалеть, нужно делать выводы и готовиться к понедельнику.

– Дело только в невезении?

– Концентрация должна быть одинаковый с первой до последней минуты. Кстати, «Марибор» действовал от обороны, как многие клубы РФПЛ.

Мысль продолжил владелец «Спартака» Леонид Федун:



– К сожалению, «Спартак» очень плохо играет против позиционной защиты. Очень медленно разворачивали атаки, и не хватало класса, чтобы один в один обыграть. А без этого сейчас трудно побеждать.

– Есть вопросы к психологии команды?

– К психологии нету. Точнее понятно, что уже решили, будто игра закончилась. А так нельзя делать.

Пожалуй, ключевая фраза вечера прозвучала от капитана «Марибора» Тавареса:



– Промес стоит в два раза дороже, чем весь состав «Марибора». Сегодня это было не столь очевидно?

– Сегодня мы увидели, что имеет значение. На поле деньги не играют. Характер и мастерство – вот что важно. Мы представляем Словению, в которой живут два миллиона человек. У нас не приходит столько финансирования в футбол, но «Марибор» — лучшая команда страны, вот почему мы второй раз бьёмся в Лиге чемпионов.