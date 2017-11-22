Ремейк финала ЛЧ в Севилье. «Ливерпуль» отдаёт победу, выигрывая 3:0!

«Тем ребятам можно давать героев». 25 лет победе ЦСКА на «Камп Ноу» Молодые мальчишки сотворили историю, выбив «Барселону» из Лиги чемпионов.

Группа E

Ничья «Спартака», безусловно, обрадовала «Севилью» и «Ливерпуль», но вряд ли как-то повлияла на настрой игроков команд. В любом случае только три очка обеспечивали и тем, и другим место в плей-офф. У хозяев из-за потерь центральных защитников Николаса Парехи и Симона Кьера впервые попал в основу немец Йоханнес Гайс.

Встреча на «Рамон Санчес Писхуан» началась с быстрого гола «Ливерпуля» уже на 2-й минуте, который задал настроение всей игре. После этого моменты стали регулярно возникать то у одних, то у других ворот. В частности, «Севилья» попала в штангу. Хозяев отправил в нокдаун второй мяч гостей, причём забит он был так же, как и первый: подача с углового, скидка на дальнюю штангу и точное завершение. Разве что теперь Роберто Фирмино не завершил атаку, а ассистировал Садио Мане. Однако Фирмино всё равно оформил дубль до перерыва. Забил – издевательски! Когда посылал мяч в сетку, смотрел куда-то в сторону от ворот. Этот эпизод лучше все свидетельствовал о действиях кое-как залатанной обороны «Севильи».

«Ливерпуль» повёл к перерыву 3:0, но, оказывается, в тот момент всё только начиналось. Второй тайм заставил вспомнить легендарный финал Лиги чемпионов 2005 года, но в роли «Милана» выступили уже сами красные. Хозяева вытаскивали себя из болота, как получалось, а им невольно помог воспитанник «Севильи» Альберто Морено. Сперва испанец проиграл борьбу на опережение Виссаму Бен-Йеддеру, затем сфолил в собственной штрафной в результате неаккуратного паса назад от Филиппе Коутиньо. Судья заставил Бен-Йеддера перебивать пенальти, тем не менее, форвард реализовал обе попытки. А в компенсированное время «Севилья» забила после углового – 3:3! Ничья означает, что в 6-м туре «Ливерпуль» точно не будет валять дурака в игре со «Спартаком», поскольку для команды Юргена Клоппа ещё ничего не решено.

«Марибор» = недобор. Как «Спартак» наступил на знакомые грабли Третье место в группе Лиги чемпионов от красно-белых уже никуда не денется, но второе стало ещё дальше.

Группа F

«Наполи» в матче с «Шахтёром» требовалась только победа, чтобы продолжить борьбу за выход в 1/8 финала. Как бы ни восхищались тренерским гением Маурицио Сарри, а досрочная потеря шансов на плей-офф Лиги чемпионов стала бы серьёзным ударом по имиджу итальянского специалиста. «Тусклый свет в конце тоннеля», – так охарактеризовал сам Сарри турнирную ситуацию «партенопейцев».

До перерыва «Наполи» совсем не напоминал топовую команду. Возможно, лидер Серии А чрезмерно нервничал. По крайней мере, «Шахтёр» был острее и нанёс больше ударов по воротам. Реализуй свои моменты Тайсон, «горняки» наверняка уехали бы из Неаполя с очками. Однако после перерыва неаполитанцы сумели прибавить, а игру перевернул чудо-гол Лоренцо Инсинье – нападающий поразил дальнюю «девятку» крутым ударом. «Наполи» уже не упустил инициативу из рук и добил уставших гостей двумя голами в концовке. Свет стал ярче. Многое будет зависеть от того, с каким настроем «Манчестер Сити» сыграет с «Шахтёром».

Команда Хосепа Гвардиолы всего за четыре тура забронировала себе путёвку в следующую стадию Лиги чемпионов. Однако тренер призывал игроков не расслабляться и финишировать на вершине, чтобы получить в 1/8 финала соперника попроще. Целью «Фейеноорда» в Манчестере было наконец-то взять первые очки и зацепиться за Лигу Европы.

Похоже, игроки «Ман Сити» всё-таки рассматривали эту встречу, как «тренировку с повышенной ответственностью». Хотя некоторые из них, к примеру, Эльяким Мангала и Яя Туре, впервые сыграли в нынешней Лиге чемпионов. Довольно скучная игра катилась к закономерной ничьей – первой в группе F. Но на последних минутах Рахим Стрелинг разыграл длинную стенку с Илкаем Гюндоганом и превратил разрезающую передачу партнёра в голевую. Успешная серия «Ман Сити» продолжается.

Группа G

«Бешикташ» заранее обеспечил себе лигочемпионскую весну, выиграв квартет, в котором турки изначально считались четвёртыми по силе. Во встрече с «Порту» команду Шенола Гюнеша устраивала ничья – этого результата хозяева и добились. Пусть они по-прежнему не побеждают на своём поле португальцев (три ничьи и три поражения в шести матчах), это сегодня не имеет никакого значения.

«Бешикташ» в целом владел преимуществом, тем не менее, счёт на негостеприимной арене открыли «драконы». «Порту» принёс успех хитрый розыгрыш штрафного: вместо простой подачи гости быстро разыграли мяч и получили свободное пространство на фланге, откуда последовала точная передача под удар Аугусто Фелипе. Выручил хозяев Дженк Тосун, который отдаёт или забивает в каждом туре ЛЧ. Немецкий турок создал ответный гол за счёт индивидуальных действий: Андерсону Талиске оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам. Чёрно-белая часть Стамбула ликует.

В матче «Монако» – «Лейпциг» обе команды играли на победу, что подарило зрелищный и результативный футбол. Полуфиналисту прошлой ЛЧ пора было просыпаться, ведь до того монегаски не выиграли в группе ни разу и забили всего трижды. Пусть отсутствовали Тома Лемар и Стеван Йоветич, зато вернулся в строй Радамель Фалькао.

«Монако» размахнулся пошире, но ударил сам себя. Хозяев подвёл защитник Жемерсон, который привёз два гола за девять минут. Бразилец срезал мяч в свои ворота и допустил ошибку при выходе из обороны, которая привела к перехвату Кевина Кампля и голу Тимо Вернера. Вдобавок «отличился» Фалькао: помогая своей обороне при угловом, нарушил правила, после чего Вернер забил с пенальти. Правда, вскоре колумбиец реабилитировался, воспользовавшись промахом Петера Гулачи на выходе, но «Лейпциг» всё равно разорвал «поплывшего» соперника. Евросезон завершится для монегасков через две недели.

Группа H

«Реал» прилетел в Никосию за тремя очками, которые гарантировали команде Зинедина Зидана место в плей-офф. До этого «сливочные» трижды играли с чемпионами Кипра и одержали три крупные победы с общим счётом 11:2. АПОЭЛ – не «Атлетико», так что вряд ли кто-то ждал проблем в Никосии.

Сложностей и не возникло. Начало ещё более крупному, чем прежде, разгрому киприотов положил красивый гол Луки Модрича с подбора. Уже к перерыву полностью доминировавший на поле «Реал» забил четыре мяча, причём дубль оформил Карим Бензема. А что же Криштиану Роналду? Португалец проявил невиданную щедрость. Он мог забить в конце первого тайма, когда Бензема не стал бить сам из выгодной позиции, а отдал пас Роналду, однако Криштиану вместо удара неожиданно выкатил мяч Кариму обратно на пустые ворота. Впрочем, во втором тайме португалец всё-таки получил заслуженное – сделал дубль. В отличие от Примеры в Лиге чемпионов Роналду забивает в каждом туре, у него уже восемь голов.

В отличие от Примеры в Лиге чемпионов Роналду забивает в каждом туре Фото: Reuters

Накануне сражения «Боруссии» с «Тоттенхэмом» немецкие СМИ сообщили, что у главного тренера дортмундцев Петера Боша есть только два матча, чтобы сохранить доверие руководства и свой пост. Иными словами, «Боруссия» должна была любой ценой выигрывать у досрочно вышедших в плей-офф «шпор». Бош ожидаемо вернул в основу наказанного за нарушение дисциплины Пьера-Эмерика Обамейянга.

Именно Обамейянг и открыл счёт в игре. Но не сразу. В стартовые полчаса два выхода один на один ему организовал классными передачами Андрей Ярмоленко. Сначала габонец сплоховал, опять рассмешив своих критиков, а вот со второй попытки забил. Кстати, особо свой гол не праздновал – нет эмоций. «Боруссия» заработала преимущество, тем не менее, в очередной раз всё профукала. Гарри Кейн забил шестой гол на групповом этапе. Деле Алли вслед за дублем в ворота «Реала» записал на свой счёт две голевые передачи в Дортмунде. Теперь Бош собирает чемоданы.