«Ливерпуль» и Клопп неисправимы. 4 мысли по вечерней Лиге чемпионов

«Ливерпуль» бросил играть. Опять

Матч «Ливерпуля» в Севилье – максимально простое объяснение, как именно Юрген Клопп может закопать свою тренерскую карьеру. Достаточно всего двух важных деталей: футбольной и нефутбольной. Начнём со второй, пожалуй. «Не играли в футбол до второго пропущенного гола, затем прибавили, имели пару моментов для взятия ворот, но в итоге пропустили в третий раз. 3:0 – чудесный счёт к перерыву, но нужно оставаться в игре и не позволять сопернику поднять голову», – говорит Клопп после матча.

«Ливерпуль» действительно потерял концентрацию, и очередная ошибка Альберто Морено – показательная история. Фактически Клопп признаёт, что команда потеряла голову в перерыве, не нашла мотивации, а с отрубленной головой перестала адекватно воспринимать ситуацию на поле. Морено, плохо принимающий мяч в штрафной и ставящий подножку сопернику – лишь маленький штрих всей потери концентрации и мотивации, которая настигла «Ливерпуль» во втором тайме. Против соперника голодного, сплочённого горем (сегодня ожидается пресс-конференция, на которой расскажут о раковом заболевании тренера «Севильи» Эдуардо Бериццо), так выходить на второй тайм преступно. Так подрывается авторитет Клоппа как мотиватора, ставится под сомнение его главное качество.

Теперь о футболе. Клопп сохраняет среди главных черт «Ливерпуля» высокий прессинг и максимальное насыщение в линии атаки – и обе черты сейчас идут красным во вред. Прессинг работает слабее без Адама Лалланы, регулятора давления красных: своим умным движением он начинал прессинг, который поддерживали остальные. Сейчас такого регулятора нет. А высокую линию защиты легко растягивать: крайние защитники высоко выдёргиваются на соперников, из-за чего пас на свободный край часто можно приравнять к голевому моменту. Всё это — неисправимые моменты, которые Клоппа почему-то устраивают.

Странно, но «Спартаку» против такого «Ливерпуля» будет максимально комфортно. На «Энфилде» сыграют две команды с быстрой атакой, высоким прессингом, разбитой центральной зоной, косячащими защитниками, на которых всегда можно всё свалить (а не на Промеса, за чьей звёздной пеленой никто не видит простейших ошибок). С таким «Ливерпулем» можно закрыться и убегать вперёд, как было в Краснодаре – откровенно говоря, вряд ли защита красных сейчас чем-то лучше.

Лоренцо Инсинье: как сделать хорошую команду гениальной

Фото: Reuters

Вместе с Кристианом Эриксеном Инсинье – самая незаметная суперзвезда современного футбола. Атомным Муравьём прозвали не того: у Лоренцо Инсинье шикарно развит набор качеств, позволяющий решать матчи в одиночку. Даже когда у команды ничего не получается. Как вчера. «Наполи» наткнулся на стилистически похожий «Шахтёр» Паулу Фонсеки, не мог даже толком войти в штрафную, а потом Инсинье устроил феерию. Получил мяч слева, сместился в центр, шарахнул с правой ноги в девятку, как умеет – вообще не оставил шансов. И «Наполи» сразу заискрил, как нам уже привычно. До гола неаполитанцы пробили 5 раз против 7 ударов «Шахтёра». После – нарисовали соотношение 11-1.

В такие дни Инсинье – 163 сантиметра счастья для Неаполя. Его неоднократно браковали за маленький рост, он и сам относится к нему с лёгкой самоиронией («Когда я выиграл первый личный трофей в Турине, он был выше и тяжелее меня»), но сейчас рост выручает Инсинье: низкий центр тяжести помогает быстрее вести мяч. Безгранично преданный городу, Лоренцо называет своим кумиром Алессандро Дель Пьеро – игрока враждебного Неаполю «Ювентуса», но знающего, что такое клубный патриотизм.

Инсинье обречён быть незаметной суперзвездой. Во-первых, Инсинье, как и Эриксен, раскрылся в команде, плохо дружащей с трофеями. «Моя мечта – скудетто и 10-й номер Диего Марадоны», – как-то сказал Лоренцо, и даже в помешанном на Диего Армандо Неаполе вторую задачу выполнить проще. «Наполи» обречён красиво играть, а на флажке проигрывать титул более злым, более гибким – не покидает чувство, что скудетто уйдёт к «Ювентусу». Во-вторых, Инсинье и сам не стремится никуда бежать из города, где идеально готовят его любимую «Маргариту». Летом скользили слухи об интересе к Инсинье «Барселоны», и в сине-гранатовую модель игры Лоренцо точно вписался бы. Предлагали 60 млн евро, потом 100. Но тут решает безграничная преданность городу.

Инсинье мог завернуть в праздничную обёртку ещё одну команду, пусть даже с ней у Лоренцо как-то не ладилось. Вся прогрессивная клубная Италия, словно заучивая пример «Наполи» Сарри, стала переходить на 4-3-3 или схожие по функционалу схемы. Перевод сборной на 4-3-3 был бы логичен – тогда взрывной Инсинье пришёлся бы к месту. Только на один из двух важнейших матчей Италии Лоренцо вышел центральным хавбеком в 3-1-4-2, а на «Сан-Сиро» его готов был бросить в бой только Даниэле Де Росси.

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В «Порту» растёт последователь идей Моуринью

Возможно, вы читали, как Клаудио Раньери пытается сделать конфетку из «Нанта», но вряд ли знаете, кто сделал конфетку из «Нанта» ещё раньше. В прошлом сезоне «канарейками» рулил Сержиу Консейсау – идеальный представитель португальской тренерской школы. Вертикальный стиль, схема 4-4-2, грамотно отстроенный прессинг – всё это Консейсау построил ещё до Раньери. Уехать из Франции пришлось из-за тяжёлой болезни жены. Теперь Сержиу кроит авторский «Порту» и часто напоминает своей работой команду Жозе Моуринью. Параллелей гораздо больше, чем победы с одинаковым счётом 3:0 над «Монако».

Он опять сделал это. Раньери творит чудеса во Франции И лепит из середняка «Нанта» претендента на Лигу чемпионов.

Консейсау очень любит играть, как Моуринью, вплоть до системы прессинга – активное давление применяется редко, но от центральной линии команда перекрывает все возможные варианты передач. Сопернику остаётся только беспорядочно пулять вперёд, к чужой штрафной. А ещё Консейсау очень щепетилен в отработке стандартов. У «Порту» много различных розыгрышей с отработанным движением в штрафной, есть план даже с аутами, которые бросает уругвайский защитник Макси Перейра.

В Лиге чемпионов «Порту» забил 6 мячей из 10 со стандартов, и вчера в Стамбуле команда Консейсау тоже организовала гол со штрафного и необычного розыгрыша – через создание ситуации 2v1 на фланге, прострел, создание свободного пространства и возникновение на ударной позиции защитника Фелипе.

Желать встречи с такой командой в плей-офф не захочет никто. А прагматизму Консейсау могут позавидовать многие.

Бош опять за своё

Например, Петер Бош. История Боша, Тухеля и стиля дортмундской «Боруссии» до боли напоминает ситуацию в «Краснодаре». С одной разницей: в «Краснодаре» тренер становится заложником клубной философии и не может поменять ситуацию, потому что тактикой и философией рулят из президентского кабинета, а в Дортмунде осознанно подбирают себе тренера-психа. В Германии запустили слух, что Бошу дали два матча на исправление ситуации, но есть подозрение, что сейчас в «Боруссии» всех всё устраивает. Раскрывается молодёжь, работает атака, активно создаётся опасность… а баланс на поле – дело десятое.

Сказочный старт Боша в Германии кончился на «Тоттенхэме». Маурисио Почеттино уже зарекомендовал себя, как тренер, разрушающий чужую концепцию игры или ставящий её под вопрос: он первым сыграл с «Челси» на равных, отзеркалив схему 3-4-3, первым в нынешнем сезоне откровенно разнёс «Реал Мадрид» и первым понял, что против высокой линии обороны «Боруссии» достаточно длинных передач, качественной расстановки игроков в атаке и скорости. Так «Тоттенхэм» организовал в Лондоне все три мяча.

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И вот опять. Вдобавок к высокой линии обороны Дортмунд добавляет свои ошибки при начале атаки, которые становятся фатальными. Это тоже не новость — так было с командой Боша почти все два месяца после первой встречи с «Тоттенхэмом».

Петер Бош абсолютно точно не подвинет линию защиты ниже. Во-первых, он голландец, а все голландцы до жути упрямы. Во-вторых, даже в «Апелдорне» из Эрстедивизии Бош ставил линию обороны самоубийственно высоко – с чего ему менять философию, тренируя более классных игроков? Весь вопрос в количестве времени, которое нужно дать Бошу на отстройку действий без мяча. Увольнять его нет смысла – философии дортмундского психоза Бош подходит идеально.