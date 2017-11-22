«Спартак» мог бы выиграть в финале Лиги чемпионов. Но не выйдет из группы

Ну, что я вчера говорил?

Самый важный матч осени для «Спартака» — сегодня, а не на «Энфилде» И вот почему.

Самый главный для себя матч осени «Спартак» не выиграл. Не выиграл справедливо, потому что не сумел перебороть себя (не соперника) и не создал достаточного количества голевых моментов — голами команды обменялись, а момент, когда Зе во втором тайме промахнулся из открытой позиции после удара головой, можно легко махнуть на словенское попадание в штангу.

К сожалению, удивления неспособность красно-белых выиграть важный матч не вызывает. Мы уже видели подобное после лютых 5:1 с «Севильей»: следом на «Открытие» приехал пермский «Амкар», и «Спартак» все 90 минут приунывал. Более того, в концовке вообще мог и должен был проиграть (и такое мы уже тоже видели в этом сезоне). Теперь команда Массимо Карреры играла с «Марибором» после яростного выноса «Краснодара» — и снова эмоций на матч через пару дней не хватило.

И эти эмоции определяют «Спартак», что подтверждает недостаток командного качества. Обыгрывать такие команды, как «Марибор», нужно на классе — а оказывается, что класса-то «Спартаку» и не хватает. Словенцы в обоих матчах оборонялись гораздо хуже того же «Амкара»: сбивались в кучу в штрафной, оставляли зоны для стенок, проиграли весь подбор — Гаджи Гаджиев за это эвакуирует виновных на банку. Но даже такой тёпленький «Марибор» чемпионы России слопать не смогли.

В эмоциональности «Спартака» — его феномен последнего года. В сезоне, когда команда добывала титул, красно-белым не нужно было играть в Европе, поэтому перезаряд эндорфинов за неделю происходил без проблем. Сейчас, когда время на этот перезаряд сократилось до двух-трёх дней, на многие матчи команда выходит не просто с пустой головой, но и с пустым сердцем. И соперники этим с удовольствием пользуются.

С таким перекосом в сторону эмоций вместо разума «Спартаку» гораздо проще действовать против больших имен, а не в играх, где нужно умирать за результат. Гостевой матч с «Севильей» — как лучшее тому доказательство. До 0:2 команда пыталась играть прагматично и от обороны, но получалось это отвратительно, а затем «Спартак» забил на план. Громкость была выкручена на полную, состав полетел вперёд с криком и едва не спас ничью. Есть полное ощущение, что, если доверить этому отряду самоубийц Массимо Карреры пять финалов Лиги чемпионов без конкурса, три из них он заберёт у любого соперника просто своей диковинной пассионарностью (а после финала проиграет в чемпионате России «СКА-Хабаровск» или «Тосно», да).

Но проблема в том, что в реальной жизни до финала Лиги чемпионов нужно для начала выйти из группы в коротком гладком турнире, где в некоторых матчах нужно через не хочу крушить баррикады у чужих ворот. А «Спартаку» не хватает для этого класса — индивидуального и, как следствие, командного. Поэтому место красно-белых в группе заслуженное: на память им останется великий севильский фейерверк, но это лишь утешительный приз для того, кто не сумел выйти в плей-офф.